Championship Play-off Finali: Southampton yeniden Premier Lig’de

Mayıs ayının son Pazar günü, görkemli Wembley Stadı’nda Championship play-off finalinde 2022-23 sezonunda ligden düşen Leeds United ve Southampton karşı karşıya. Championship’te ligi ilk iki sırada bitiren Leicester City ve Ipswich Town elitler ligine yükselirken 3. takımı play-off finali belirleyecek, finalin galibinin kasasına girecek para 265 milyon Sterlin civarında, haliyle Ada futbolunun parasal anlamda en değerli maçı…

Leeds United sezonu 3. sırada bitirirken Southampton bu sezon rakibini iki maçta yenen tek takım oldu. Leeds United tarihte play-off finalinde dört kez yer aldı, üç finali kaybetti (1986-87, 2005-06, 2007-08). Ada futbolunda Bristol City, Exeter City, Lincoln City ve Shrewsbury Town ile finalde en fazla maç kaybeden beş takımdan biri. Southampton tarihinde ilk kez play-off finalinde boy gösterecek, kırmızı beyazlılar en son 2011-12 sezonunda Championship’i ikinci sırada bitirerek Premier Lig'e yükselmeyi başarmıştı. İki takım tarihte 100 kez karşılaşmış, Leeds United 48 maçı kazanırken, Southampton 30 maçta sahadan galip ayrılmış. Bu maç 1995-96’daki Leicester City - Crystal Palace (2-1) ve 2011-12’deki West Ham - Blackpool (2-1) maçlarının ardından önceki sezonda küme düşen iki takım arasındaki üçüncü play-off finali.

Beyaz formalı Leeds United 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Meslier, savunmada Gray, Rodon, Ampadu, Firpo, orta sahada Gruev, Kamara, ileri uçta Gnonto, Rutter, Summerville, önlerinde golcüleri Piroe. Siyah formalı Southampton 4-3-3 dizilişinde, kalede McCarthy, savunmada Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens, orta sahada Smallbone, Downes, Aribo, ileri uçta Brooks, Armstrong, Fraser. İlk bölümde oyunu kısa paslarla geriden kuruyor Southampton, Leeds 3. bölgede üç oyuncuyla baskıda. 3. dakikada Gray’in uzaklardan vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Leeds, maça daha etkili başlayan, sahayı daha iyi parselleyen beyazlı takım. 7’de soldan kullandıkları duran topun devamında Rutter’ın yerden vuruşu Southampton kalesinde McCarthy’de kalıyor. İlk 10 dakikada rakibin baskısı karşısında sahasından çıkmakta zorlanıyor Southampton, ilk tehlikeli atakları 11’de, Fraser’in rakip savunma arkasına pasında Armstrong sol çaprazdan kaleye vurmak yerine pası tercih edince net fırsatı kaçırıyor. 13’te Smallbone’nun kullandığı duran topu sol köşeden çıkartıyor Meslier, Southampton oyunda dengeyi sağlıyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 58 oranında sahip Leeds United ama final paslarında aceleciler. 22’de Leeds atağında takımın hareketli oyuncusu Gray sağdan ortalıyor ama kimse dokunamıyor. Akabinde öne geçiyor Southampton, Smallbone’nun rakip savunma arkasına enfes pasında 9 numaralı santraforları Armstrong sağ çaprazdan uzak köşeye enfes vuruyor, sezonda 24. golü 27 yaşındaki golcünün, Newcastle alt yapısından yetişti, İngiltere Milli Takımı’nın U21 altı her seviyesinde oynadı. Pozisyonda Leeds savunması defans derinliğini kaybederken rakipten ve toptan uzakta. 27’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Southampton, geriye düşmenin telaşıyla gereksiz top kayıpları yapıyor Leeds. 35’te Southampton’da sakatlanan Brooks’un yerine Edozie sahada. Öne geçtikten sonra savunmada kalabalık Southampton, 39’da savunmada Bednarek sarı kartı gören oyuncu. Devrenin son bölümünde baskıyı artırıyor Leeds, 43’te Summerville sarı kartı gören oyuncuları, pozisyon kırmızıya yakın. Akabinde Southampton’da sarı kartı gören Fraser, Southampton’un topa yüzde 43 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi üç kez yokladığı, beş dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle tamamlanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Son 20 final maçından sadece dördünün birden fazla golle kazanıldığını hatırlatalım. 48’de Southampton atağında Edozie sağdan ceza sahasına girip kesiyor, Stephens’ın vuruşu rakip savunmadan dönüyor. Devrenin ilk bölümünde ofansif ve baskılı Leeds, 49’da Summerville müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, takımı adına net gol pozisyonu. 52’de soldan kullandıkları duran toptan sonuç alamıyorlar, Southampton takım halinde savunmada. 58’de Leeds’ın sağdan kullandığı duran topta Summerville’in vuruşu isabetsiz, oyunu rakip sahaya yıkan beyazlı takım son vuruşlarda etkisiz. 63’te Southampton sağdan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor, 3. bölgede çoğalmak yerine skoru korumaya çalışıyor Russell Martin’in takımı. 65’te Leeds forvet hattında o dakikaya kadar etkisiz Gnonto yerini James’e bırakıyor. 68’de net fırsattan yararlanamıyor Southampton, Aribo’nun enfes pasında Edozie ceza sahasının solundan uzak köşeye isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anı. Akabinde Southampton’da Fraser yerine 10 numaralı Adams sahada. 70. dakikaya gelindiğinde Leeds topa daha çok sahip takım ancak Southampton özellikle savunmanın merkezinde hatasız oynuyor. 74’de Leeds’de Kamara ve Summerville yerlerini Roberts ve Anthony’e bırakıyor. Hocaları Daniel Farke’nin gole yakın oyuncu Summerville’i oyundan alması düşündürücü. 79’da Leeds soldan kullandığı duran topta pozisyon bulamıyor, oyun üstünlüğüne rağmen ivme yaratamıyorlar. Peter Shirtliff, Leeds'i play-off sefaletiyle tanıştırdığında takımda yer alan hiçbir oyuncu dünyaya gelmemişti ama Leeds’in play-off rekorunun fazlasıyla farkında olan bir takıma benziyorlar. 83’te Leeds’de savunmada Firpo’nun yerini Joseph alıyor. 84’de Southampton adına şans anı, Leeds atağında James’in ceza sahasından vuruşunda direkler gole izin vermiyor. 85’te Southampton’da sarı kartı gören Downes. Dokuz dakika uzatılan maçta tüm baskısına rağmen aradığı golü bulamayınca 85.862 taraftarın şahitliğinde sahadan yenik ayrılıp bir play-off finalini daha kaybediyor Leeds, Premier Lig’e yükselen son takım Southampton oluyor. Maçın adamı Southampton’un golcüsü Adam Armstrong.