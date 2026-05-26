Championship Play-off Finalinde: Hull City; finallerin takımı Premier Lig’de...

İngiltere’nin kuzeydoğusunda, North Yorkshire bölgesinde, Tees Nehri’nin kıyısına kurulmuş, kökleri 1830 senesine uzanan 175 bin nüfuslu yoksul kasabanın takımı Middlesbrough FC, nam-ı-diğer ‘Boro’. Bu sezon 40. yaşını kutlayan Championship play-off finali vesilesiyle hatırlayalım liman kasabasının kırmızı beyazını.

1876'da kurulmuşlar, ülkenin en eski 12. futbol kulübü. Daha önce de yazmıştım, geçmiş zamanda bölgede yer alan fabrikalar nedeniyle şehrin üzerindeki daimî duman ve sis tabakası rakip takım taraftarlarına mizah konusu olmuş, ‘Smoggies’ (Dumanlılar) olarak nam salmışlar alemde. Yakın geçmişe kadar bölgedeki ezeli rakipler Newcastle United ve Sunderland’ın taraftarları Middlesbrough maçlarına gelirken toz maskeleri ve kimyasal elbiseler giyerlerdi, Ada futbolunun gülümseten mizahi yaklaşımları. Perdelerini 1992-93 sezonunda açan Premier Lig’in kurucu kulüplerinden, 20. yüzyılın iki sezon haricinde tamamını ülke futbolunun iki üst liginde geçirmişler, çoğu sezon 2. Lig’de. Ada futbolunun asansör takımlarından, düşmeler ve çıkmalarla geçmiş zamanlar. Premier Lig’in kurulduğu 1992 senesinde düştüler, 1994-95 sezonunda çıktıktan sonra 2009’a kadar elitler liginde boy gösterdiler. Premier Lig’den dört kere düşüp üç kez döndüler. 2017'deki düşüşten bu yana Championship'te hemen her sezon play-off'lar için mücadele ettiler ancak Premier Lig'e dönüşü bir türlü başaramadılar. 2017-2018 sezonunu 5. sırada bitirip play-off yarı finalinde Aston Villa’ya yenilerek yükselme hakkını kaybettiler. 2025-26 sezonunda 33.746 kapasiteli mabetleri Riverside Stadı’nda 27.622 taraftar ortalaması yakaladılar. Köklü tarihlerinde kazandıkları en önemli kupa 2004’te müzelerine götürdükleri Lig Kupası…

Play-off finalinde Middlesbrough’nun rakibi Hull City, onlara da selam çakalım. Yorkshire bölgesinde, 256.100 nüfuslu Hull şehrinin sarı siyahlı futbol takımı, namı diğer ‘Tigers’ (Kaplanlar). 2008 Mayıs’ında, play-off finalinde şehrin çocuğu Dean Windass’ın golüyle Bristol City’i yenip Premier Lig’e terfi ederken beş sezonda ülke futbolunun en alt liginden en üst ligine yükselmeyi başarmışlar. Mayıs 2026'da İngiltere 2. liginde üst üste beş sezon geçirdikten sonra, kulüp tarihinde üçüncü kez Championship play-off finaline yükseldiler. Geçmişte oynadıkları iki finalde, 2008’de Bristol City’i, 2016’da Sheffield Wednesday’i yenerek Premier Lig’e yükseldiklerini hatırlatalım. Finali kazanmaları durumunda 2009-10 sezonunda ligi 6. sırada bitirip Premier Lig’e terfi eden Blackpool’dan sonra aynı başarıyı tekrar eden ikinci takım olacaklar.

Güneşli bir Londra gününde kırmızı beyaz formalı Boro 3-4-2-1 dizilişinde; kalede Brynn, savunmada Ayling, Fry, Malanda, orta sahada Britain, Morris, Browne, Targett, ileri uçta Whittaker, McGree, önlerinde golcüleri Strelec. Sarı siyah Hull City aynı dizilişte; kalede Pandur, savunmada Ajayi, Egan, Hughes, orta sahada Coyle, Slatter, Crooks, Giles, ileri uçta Belloumi, Millar, önlerinde gol umutları McBurnie. 30 dereceyi bulan sıcaklıkta maça ofansif başlıyor Boro, Hull takım halinde savunmada. Henüz 3. dakikada McGree soldan ortalıyor, top Hull kalesinde Pandur’da kalıyor. İki takımın da temkinli başladığı, oyunu geniş alanlara yayarak pozisyon üretmeye çalıştığı açılış dakikalarından sonra 11’de Boro orta sahasında Browne’nun sakatlığı nedeniyle duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 16 numara. Boro’nun topa yüzde 73 oranında sahip olduğu ilk 15 dakikada iki takımın da rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor.

18’de sağdan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Boro, ilk 20 dakikada sahayı daha iyi parselleyen kırmızılı takım gole daha yakın. 24’te sağdan kullandığı ilk kornerinde Giles’ın vuruşunda rakip kaleyi bulamıyor Hull, o dakikaya kadar iki takım da 3. bölgede etkisiz. 30’a kadar 2. bölgede pas trafiği yaratan, ancak ileri uçta pozisyon üretemeyen Boro rakip ceza sahasında topla sadece yedi kez buluşuyor. 38’de o ana kadar en net pozisyonda Hull kontrasında Belloumi’nin rakip savunma arkasında enfes pasında Boro kalesinde Brynn kalesini terk ederek tehlikeyi önlüyor. Boro’nun topa yüzde 73 oranında sahip olduğu, iki takımın rakip kaleyi sadece bir kez bulduğu futbol kalitesi olarak vasatı geçmeyen üç dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de gole yaklaşıyor Boro, McGree’in kafa pasında Whittaker’ın yerden vuruşu savunmadan kornere çıkıyor. Akabinde arka arkaya kullandığı iki kornerin ikincisinde Fry yakın mesafeden kafayla rakip kaleyi bulamıyor, takımı adına net gol fırsatı. İlk devrede hücumda varlık gösteremeyen Hull devrenin ilk bölümünde 3. bölgeye kalabalık çıkıyor, 56’da sağdan Belloumi’nin yerden ortasında rakip savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. 57’de Boro atağında Whittaker rakip ceza sahasında yerde kalıyor, tribünler penaltı kararı beklerken hakem pozisyonu devam ettiriyor, karar doğru. 63’te Hull forvet hattında Millar yerini Gelhardt’a bırakıyor.

66’da Boro’da Strelec yerini Hackney’e bırakıyor. 23 yaşındaki ofansif orta saha Boro alt yapısından yetişti, 2025-26 sezonunda Championship’de sezonun oyuncusu seçildi. Yaz transferinde taliplileri kapıyı çalacaktır muhtemel. 75. dakikaya kadar Boro 10 vuruşunda isabet kaydedemezken Hull rakip kaleyi bir kez buluyor. 75’te Boro’da sakatlanan McGree’nin yerini Henson alırken Hull’da iki değişiklik, Giles ve Belloumi’nin yerlerine Drameh ve Hirakawa sahada.

Boro’da 8 numara McGree’nin Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’nda Avustralya kadrosunda yer aldığını hatırlatalım. 80’den sonra baskıyı artıyor Boro, ancak sekiz dakika uzatılan maçın 5. uzatma dakikasında golü bulan Hull oluyor. Oyuna girdikten sonra takıma hareket getiren Hirakawa soldan ortalıyor, yakın mesafeden topu ağlara gönderen McBurnie, Boro tribünleri sessizliğe bürünüyor.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 84.506 taraftarın şahitliğinde tek golle kazanan Hull City Premier Lig’e çıkarken Boro altıncı kez finalde kaybetmenin acısını yaşıyor.

Gelecek sezon Premier Lig’de mücadele edecek sarı siyahlı Hull City, ligi 6. sırada, play-off’da eledikleri Millwall’un 10 puan altında bitirdiler. Play-off finallerinde galibiyet serisini üç denemede galip tamamladılar, elitler liginde kalıcı olsunlar.