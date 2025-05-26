Championship play-off finalinde: Sunderland AFC sekiz sene aradan sonra Premier Lig’de

2024-25 sezonunda Championship’i Sheffield United’ın arkasında 4. sırada bitirdi Sunderland, İngiltere’nin kuzeydoğusunda, başkent Londra’ya 400 kilometre uzaklıkta Wear nehrinin kıyısında yer alan 175 bin nüfuslu şehrin, o enfes Netflix dizisine konu olmuş kırmızı beyazı, namı-diğer ‘Black Cats’ (Kara Kediler). Ada futbolunun asansör takımlarından, 1995-2007 arasında yedi sezonda ya çıkmalarına sevinmiş taraftarları ya da üzülmüş düşmelerine. 2007-2017 arasında Premier Lig’de 10 sezon boy gösterdikten sonra Championship’e; ertesi sezon 1987’den sonra ilk kez 3. Lig’e düştüler. Düşmeler ve çıkmalarla geçen zamanlara rağmen takımlarından vazgeçmemiş sevdalıları. Köklü tarihlerinde üç kez 2. Lig play-off finalinde boy gösterdiler, 1989-90’da Swindon karşında tel golle, 1997-98’de Charlton’a penaltılarda kaybettiler. 2024-25 sezonunda 48.707 kapasiteli mabetleri Stadium Of Light’ta 39.182 taraftar ortalaması yakaladılar. 2007’de futbol üzerine yapılan bir çalışmada, Ada futbolunun en gürültücü takımları sıralamasında ilk sırayı almışlar, maç günleri tribünlerden yükselen 129 desibel bir savaş uçağının çıkardığı sesten bile fazlaymış.

Mayıs sonlarına yaklaştığımız, bir sezonu daha geride bıraktığımız zamanlarda Sunderland’ın Championship play-off finalindeki rakibi Sheffield United, ülkenin kuzeyinde Yorkshire bölgesinin, adını içinden geçen nehirden alan 564 bin nüfuslu şehrinin kırmızı beyazı, nam-ı diğer “The Blades” (jiletler). Onlar da finaldeki rakip gibi asansör takımlardan, son on sezonda üç kez terfi sevinci yaşarken, iki sezonda küme düşmenin hüznünü yaşadılar. 2017-18 sezonundan bu yana üst üste iki sezondan fazla Premier Lig’de kalmayı başaramadılar. Kırmızı beyazlılar play-off finallerinin bahtsız takımı, bu maç öncesinde dört play-off finalinden yenik ayrıldılar. Maça dönersek, Sheffield United sezonu Sunderland’ın 14 puan önünde tamamladı. Bu, mevcut formatta (1988-89’dan beri) iki play-off finalisti arasındaki en büyük puan farkı. Finalin başlama saati 15.01, British Heart Foundation’ın ‘Every Minute Matters’ (Her Dakika Önemli) kampanyasını vurgulamak, kalp krizi geçirene müdahale durumunda hayat kurtaran CPR becerilerini öğrenmeleri için insanlara ilham vermeyi amaçlıyor.

Sunderland 4-4-2 dizilişinde: Kalede Cooper, savunmada Choudhury, Ahmedhodzic, Robinson, Burrows, orta sahada Brewster, Peck, Souza, Hamer, ileri uçta Moore, Campbell. Sunderland aynı dizilişte: Kalede Patterson, savunmada Hume, Ballard, O'Nien, Cirkin, orta sahada Rigg, Neil, Bellingham, Le Fee, ileri uçta Mayenda, Mundle. Henüz 2. dakikada gole yaklaşıyor Sheffield United, Hamer’ın soldan ortasında Moore’un kafa vuruşunu çizgide uzanarak çeliyor Sunderland kalesinde Patterson, akabinde 8. dakikada gelişen bir pozisyonda omzundan sakatlanan O'Nien yerini Mepham’a bırakıyor. O değişiklikle birlikte sertleşiyor maç, ilk 15 dakikada topa yüzde 62 oranında sahip Sheffield United rakip kaleyi iki kez yokluyor. 15’ten sonra topla daha haşır neşir Sunderland, 17’de soldan kullandığı ilk kornerden sonuç alamıyor beyazlı takım. Orta saha mücadelesi halinde geçen dakikalardan 25’te öne geçiyor Sheffield United, Sunderland’ın kullandığı kornerin devamında, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Hamer’ın asistinde Campbell kaleci Patterson’ın üzerinden aşırtma vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu. Gol bitiriş olarak harika ama pozisyonda Sunderland savunması topa müdahalede ağır kalıyor. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyorlar, 27’de Hume’ün ortasında Muyenda yakın mesafeden kafayı isabetsiz vuruyor. 34’te topu ikinci kez Sunderland ağlarında gönderiyor Sheffield United, soldan kullandıkları kornerde Burrows ceza sahası dışından enfes vuruyor, ancak VAR incelemesi sonucu karar ofsayt, Souza kaleci Patterson’un topa müdahalesine engel, karar tartışmaya açık. Sheffield United’ın topa yüzde 40 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dört kez yokladığı sekiz dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle tamamlanıyor. Devrede rakip ceza sahasında topla dört kez buluşan Sunderland final paslarında ve gol vuruşlarında etkisiz.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye bıraktığı yerden baskılı, yüksek tempoda başlıyor Sunderland, 47’de soldan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. İlk bölümde rakibin baskısı karşısında sahasından çıkmakta zorlanıyor Sheffield United, savunmanın merkezinde Robinson yerinde müdahaleleriyle göze batan oyuncuları. 54’te ikinci gole yaklaşıyorlar, savunmadan çabuk çıktıkları pozisyonda önce Moore, sonrasında Brewster’ın vuruşları rakip savunmadan dönüyor, akabinde Sunderland forvet hattında Rigg yerini Roberts’a bırakıyor. 59’da Sheffield United orta sahasında maçın ilk sarı kartını gören Brewster. İlk 60 dakikada topa yüzde 63 oranında sahip Sunderland, ancak rakip kaleyi sadece bir pozisyonda buluyor. 65’te Sheffield United’da Brewster ve Campbell yerlerini O'Hare ve Brooks’a bırakıyor. 67’de soldan kullandığı altıncı kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Sunderland, beyazlı takım o dakikaya kadar duran toplarda etkisiz. 69’da ikinci gole yaklaşıyor Sheffield United, Cirkin’in savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Brooks’un ceza sahasında yerden vuruşunu ayaklarıyla çeliyor Patterson, maçın muhtemel kırılma anı.

73’te Sunderland’da Neil ve Mundle yerlerini Watson ve Isidor’a bırakıyor. 76’da aradığı golü buluyor Sunderland, Roberts’ın rakip savunma arkasında enfes pasında ceza sahasının sağından üst köşeye sert vuruyor Mayenda, skor 1-1’e gelirken Sunderland tribünleri yıkılıyor. Golü kaydeden Eliezer Mayenda 20 yıl 16 günle 1993’te Julian Joachim’in ardından bir Championship play-off finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. Son bölümde iki takım da tempoyu yükseltiyor, 85’te Sheffield United’da sarı kartı gören Diaz. 90’da yerini Cannon’a bırakıyor 7 numara. Yedi dakika uzatılan maçta Premier Lig vizesini 90+5’te kapıyor Sunderland, orta sahada katıkları topta Watson, ceza sahasının dışından sağ köşeye yerden sert vuruyor. Son bölümde bulduğu iki golle 82.718 taraftarın şahitliğinde Premier Lig’e yükseliyor Sunderland. Sekiz sene aradan sonra gelecek sezon elitler liginde yer alacak 278 bin nüfuslu kuzeyin liman şehrinin takımı, Ada futbolunun meraklıları sert “The Tyne-Wear derbisi”ni izleme fırsatı bulacak.