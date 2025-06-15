Che’nin mirası

Onur Özgen - Yazar, Editör, Gazeteci

Ernesto Che Guevara, sadece Latin Amerika’nın siyasal düşünce tarihinin doruklarından biri değil; aynı zamanda 20. yüzyılda Marksizmin evrenselleşme sürecine katılan düşünürler arasında da en önde gelenlerden biridir. Onu eşsiz kılan dört temel özellik sayabiliriz: Birincisi; önerdiği ve bizzat uyguladığı ayaklanmacı siyaset tipi hem vazgeçilmez bir silah hem de katılımcılarını dönüştüren bir okuldur. İkincisi; modern dünyayı öncü bir yaklaşımla kavrayıp eleştiren, ezilenlerin perspektifinden devrim gereğini ortaya koyan olağanüstü bir düşünsel mirasa sahiptir. Üçüncüsü; düşünceleriyle eylemleri arasında tam bir tutarlılığın bulunmasıdır. Ve bu üç özelliğin ulaştığı etki düzeyi olarak; yalnızca içinde bulunduğu koşullarla yüzleşmenin çok ötesine geçen bir ufuk genişliğine sahip olmasıdır.

Yine de Che’nin kuramsal gelişimi, gökten düşen ani bir şimşek değildi. Lima’dan geçişi, orada sosyalist hekim Hugo Pesce ile tanışması (Pesce ona José Carlos Mariátegui’nin “Peru Gerçeğinin Yedi Tezi” kitabını armağan etmişti) ve 1940’lar-50’lerin anti-emperyalist hareketleri — özellikle Jacobo Arbenz’in ilerici Guatemala hükümetinde edindiği deneyim — politik biçimlenmesinde belirleyici rol oynamıştı.

Silahlı ayaklanma döneminden devrimin iktidardaki ilk evresinin sonuna dek Che, Fidel ile birlikte devrim serüvenini yaşadı; onu sürecin mutlak lideri ve istisnai radikal bir düşünür olarak izledi. O yıllarda Fidel bir yandan halk eğitimcisi ve en üst seviye önderlik işlevlerini üstlenirken, Che pratikte sayısız alanda görevler yürüttü.

Devrimler karmaşık süreçlerdir: Egemen düzeni yıkıp kurumlarını sarsmaları, simgelerini değersizleştirmeleri; özgürleştirici bir karakteri yüceltirken, aynı zamanda çelikten disiplinler tesis etmeleri; birliği en üstün değer yapmaları; meydan okumaya cüret edip saygınlık kazanmaları; yeni düzeni—yaratılar, uyarlamalar, kurumlar, değerler, alışkanlıklar, süreklilikler—kurmaları gerekir. Süreçler dönemlere ayrılabilir, tarihsel olarak incelenebilir, değerlendirmeler yapılabilir. Devrimlerin ideal seyri çoğu kez sarkaç benzetmesiyle anlatılmıştır: Önce en üst radikal noktalara ilerleyen adımlar; ardından duraklamalar, geri dönüşler, istikrar arayışları. Sarkaç orta noktada dinginleşse bile dayandığı eksen, döngünün başladığı yerden çok daha ileridedir. Che, işte bu sarkacı en ileri konumuna taşıyandı.

Onun yaşamına baktığımızda, olağanüstü eylemleri ve erdemleri kuşkusuz tükenmez bir ahlâk hazinesidir; ancak bugün onun üzerinde yeniden dururken, esasen fikir ve önerilerine bakmamız gerekir; çünkü kalıcılığının ve güncel faydalanımımızın temeli buradadır. Koşullarının çok ötesine geçmiş olması, çoğu zaman devrim sonrasının uzlaşma ve geri çekilmeleriyle bağdaşmadığı için güç bir miras da bırakır; ama sembolik ağırlığı büyüktür ve devrimle özdeşleşir.

Kapitalizm, tarihte eşi görülmemiş bir baskınlıkla kendi sistemini küreselleştirmeye mahkûm oldu. Daha 19. yüzyılın ortasında genç Karl Marx, kapitalizme karşı mücadele edenlere devrimin de küreselleşmesini şart koştu. Komünist Manifesto’nun son çağrısı bir slogan değil, bir tezdir. Ne var ki kapitalizmin küreselleşmesinin asli yolu gezegenin büyük kısmının sömürgeleştirilmesi olurken; kapitalizme karşı gerçekleşen tüm devrimlerin alanı ise ulusal ölçekle sınırlı kaldı. Bu ikili gerçeklik, devrimci düşünce ve pratiği derin gerilimlere ve kimi zaman trajik sonuçlara sürükledi.

Sosyalizm, yüz yılı aşkın süredir sınıf antagonizmalarını mı yoksa ulusal kurtuluşu mu öncelik sayacağı ikilemiyle yaşadı; ikisini sentezleme denemeleri de az olmadı. Diğer iki ağır koşul da sosyalist tarihe damga vurdu. İlki; birçok durumda kapitalizmi yıkıp sosyalist iktidar kurma hedefinden vazgeçmek, böylece sisteme uyum sağlayan etkisiz bir muhalefet ya da açık iş birliğine dönüşmek. İkincisi; 1917 Ekim Devrimi’nin açtığı deneyim, 1991’de sona erene dek büyük çalkantılar, çelişkiler yarattı. İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarda, bir yandan Sovyetler Birliği’nin faşizme karşı kazandığı prestij, öte yandan Stalinizmin bürokratik ve otoriter mirası, 1945’teki nüfuz alanı paylaşım anlaşmasının çizdiği sınırlar; devlet aklı, enternasyonalizmin yerini aldı.

Che Guevara, ulusal ve toplumsal perspektiflerin çatıştığı, uluslararası sınırlamaların derin gerilimler yarattığı bir ortamda yetişti. Fidel ve yoldaşlarıyla attığı kararlı adımlar, devrimin zaferiyle sonuçlandı; Küba devrimi bir ulusal kurtuluş devrimi olarak vücut buldu ve sosyalist bir Küba çizgisi egemen oldu. Che, egemen düzeni yıkan, halkı seferber eden, güçlü halk iktidarıyla ülkeyi yeniden örgütleyen sürecin çocuğuydu. Bu süreç, insan onurunu, zenginliği ve olanakları adalet ve eşitlik ilkeleriyle yeniden paylaştırdı; kendini savunmasını bildi, ABD’nin saldırılarını boşa çıkardı, tam ulusal egemenlik kazandı, özgün düşünce geliştirdi ve Sovyet tipi sosyalizme eleştirel olmak zorunda kaldı.

Bu arada 20. yüzyılın ikinci devrimci dalgası Üçüncü Dünya’da yayılıyor, büyük zaferler elde ediliyor, Vietnam gibi cephelerde yeni bağımsızlıkların pekiştirilmesi, ulusal kalkınma arayışları, emperyalizme karşı sert tepkiler eşliğinde sürüyordu. Bu dalga düşünceyi de prangalardan kurtarmaya çalıştı; reel sosyalizmin araç ve konumlarını eleştirdi.

Che, savunduğu insani–toplumsal yaratımların yeni bir çağa ait olduğunun bilincindeydi. Ona göre devrimciler, ülkelerindeki kapitalizmin yetersizliklerinin ötesine geçmeli; mutlak hedef olarak sosyalizm ile ulusal kurtuluşu aynı süreçte benimsemeli, bunları sistematik biçimde derinleştirmeli ve enternasyonalist olmalıydı. Bu, seçeneklerden biri değil, kapitalist egemenliğin geri dönüşünü önlemenin yegâne yoludur. Che’ye göre bu kavrayış, bireysel ve toplumsal özgürleşmeleri yoğuracak dev bir sürekli eğitim sürecini gerektirir. Onun aciliyeti, sınırsız direngenliği ve muazzam entelektüel savaşı buradan gelir.

Che, ender rastlanan biçimde aynı anda hem eylem hem düşüncede çok parlak bir örnektir. Kendini ilk kez Marksist hissettiğinde politik deneyimi yoktur; dönemin Sovyet yanlısı sosyalizmine duyulan hayranlık yaygındır. Peki neden o, bu çizgiye katılıp onunla yetinmemiştir? Bunda birkaç etken var. Birincisi; devasa okuma etkinliği ve karşıt eğilimleri tanıması. Bu, dogmatizme ve bağımlılığa karşı etkili bir aşıdır. Ayrıca genç Ernesto, militan bir anti-emperyalizm edinir ve bunu anti-kapitalizmle doğru biçimde birleştirir (bu o dönemde kuşkusuz zor bir adımdı). Buenos Aires’ten Guatemala’ya uzanan yolculuğu, onu yoksullara hizmet etme arzusundan politik konumlanmanın zorunluluğunu kabul etmeye taşıdı. İmparatorluğu ve kapitalizmi düşman olarak tanımladı. Bugün çeşitli kaygılarla politikaya mesafeli duranlar için Che’nin bu süreci öğreticidir.

Bu konum, onu Avrupamerkezci Marksizmden ve soyut önceliklendirmelerden uzaklaştırdı; Sovyet kampının planına sığmayan anti-kapitalist, anti-emperyalist devrim, onun hedefiydi. Kıtada tüm varlığını adayacağı devrimci bir dava aradı ve buldu.

Meksika’dan devrim zaferine kadarki evrede edindiği tüm pratik deneyimler düşüncesinin temelini oluşturdu. 1958 Şubat’ında Sierra’daki bir gazeteci, kendisine “Marksist miydiniz?” diye sorunca, “Savaşta önce öğrendiklerimi unutmak zorunda kaldım,” demişti. Yani, öğrenilmişleri sökmeyi de bildi; ama teoriden vazgeçmedi.

Che’nin güçlü bir kuramsal eğilimi vardı. Bu eğilimi, öngörüde bulunma, strateji geliştirme, düşüncelerini aktarma, liderlik etme kapasitesini büyüttü. En önemlisi; yerleşik kalıpları yıkma, mümkün sayılmayanı cesaretle deneme zihniyetini besledi—kısacası devrim bilimini.

Gösterişten uzak anlatımı ve berrak dili, düşüncelerini geniş kitlelerle buluşturdu. Che, “yukarıdakiler” ile “aşağıdakiler” arasındaki uçurumları unutmayan, halktan biri olmayı daima sürdüren bir entelektüeldi; kitleler de her şeyden önce bu özelliği sayesinde onu eşsiz bir sevgiyle ödüllendirdi.

Che, 1959 zaferinden itibaren ise siyaset, ekonomi, ideolojiler ve kuramların çözümlemesiyle Marksist teori üretmeye koyuldu. Yazılı–sözlü külliyatında kuramsal öneri ve pozisyonları gömülüdür; bunları incelemek gerekir. Burada düşünür Che’yi buluruz.

Kendi tarihselliğinin bilincinde olan bu adamın bir sınırı vardı: Pratik görevlere adanmışlık. Bir diğer sınırı da fikirlerini özgürce dile getirmek konusundaki devrimci önderlik sorumluluğu. Yine de devrimin yaratıcı ve etkili bir düşünceye muhtaç olduğunu kavradı; örnek bir entelektüel faaliyet yürüttü. Kendi Marksizm içi kavrayışını oluşturdu ve ölümüne dek geliştirdi. Bugün kimilerine geçersiz görünen bu kavrayış, tam da günümüz koşullarını anlamak, strateji geliştirmek ve halkların son on yıllarda maruz kaldığı ideolojik silahsızlanmaya karşı koymak için yararlı bir araç niteliğindedir.

Güncel yarar bakımından, Che’nin “reel sosyalizm”e yönelik, giderek sertleşen ve temellenen eleştirisine de değinmek gerekir. Che’ye göre “kapitalizmin silahlarıyla kapitalizme karşı savaşmak” yanlıştır; sosyalizm, kapitalist yöntemleri genelleştirirse üretimde anarşi yaratır, kriz gelir, sonra tekrar sosyalizme dönmek zorunda kalır. Bu, toplumsal yasaların unutulmasının bedelidir; sosyalizm, bilinçli, örgütlü, devrimci eylemle yeniden kurulmalıdır.

Ona göre mesele, kapitalist tarihin derinlerine kök salmış bencilliği eleştirel-yaratıcı biçimde dizginleyip aşamalı olarak tasfiye edebilmektir. Ekonomik, toplumsal, siyasal, hukukî, idarî araçların ağını kurarak başka davranış ve değerler dünyası inşa etmek gerekir.

Sanayi işçilerinin başında geçirdiği ilk 1960’lar deneyimini incelemek, Che’nin sosyalizm anlayışındaki zenginliği gün ışığına çıkarır. Onun düşün dünyasında eleştiri ruhu, bağımsız düşünme, özgünlük teşviki esastır; bu sayede “reel sosyalizmin kopyacılığı”na ve zihinsel sömürgeleşmeye karşı gerçek bir düşünsel özerkliğe sahiptir.

Che, sosyalist kampın da tıpkı kapitalist dünya gibi eşitsiz gelişmelere sahip olduğunu, “tek bir sosyalist dünya sistemi” varmış gibi konuşmanın gerçek dışı olduğunu, görünen ekonomik olmayan sorunların ardında bile aşılmaz çelişkilerin yattığını söyler. Güçlü sosyalist devletlerin zayıfları boyun eğdirdiğini, eşitsiz değişim, rekabet, hatta sömürüye varan olguların yaşandığını belirtir.

O dönemde iman edilmesi gereken “bilimsel” dogmalar bugün gençlere gülünç gelebilir, fakat Che ve benzerleri bu kalıpları kırıp kendi akıllarıyla düşünmek zorundaydı. Bu da onun en önemli devrimci faaliyetlerinden biriydi.

Bir on yıl içinde Che uzun bir yol aldı. Devrim onun öğretmeni oldu; Lenin’in dediği gibi, o da devrime öğretmekle yükümlüydü ve bunu başardı. Küçük, izole bir sosyalist ülke, Marx’ın düşünce zincirini ilerleten bir düşünce üretti. Che, “mütevazı kum tanemizi koyduk,” dedi; yoldaşlarından bir “Küba el kitabı” yazmalarını istedi. Onun “reel sosyalizmin özü ve kaderi” üzerine söylediklerinin doğruluğu, ancak yirmi beş yıl sonra anlaşıldı. Bugün dünyada hatırı sayılır bir kesim “reel sosyalizmi” reddetse bile Che Guevara’ya hayranlık duymaya devam ediyor.

Che’nin en önemli mirası budur: Düşünce ve eylemde radikal, eleştirel, yaratıcı, enternasyonalist ve hümanist; koşullarının ötesine geçebilen bir devrimci ufuk.