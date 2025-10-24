CHP İzmir İl Kongresi ve parti içi demokrasinin anlamı

Hüseyin SAYGILI

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi geride kaldı. Öncelikle tüm iyi niyetiyle mücadele ederek seçilen İl Başkanı’nı, yönetim, disiplin kurulu ve kurultay delegesi arkadaşlarımı kutluyor, başarılar diliyorum. “Çabalayarak” ifadesini özellikle kullanıyorum, çünkü bu çabanın ardında, sadece bir kongrenin değil, partimizin geleceğini şekillendirecek zihniyetin ipuçları yatıyor.

Bir kongre kazanmak, her zaman kalıcı bir başarıya dönüşmeyebilir. Kalıcı başarı, ancak ilkesel, ideolojik ve demokratik bir duruşun ürünü olabilir. Kongre sonuçlarını salt rakamlarla değerlendirmek, siyaseti toplama-çıkarma işlemine indirgemektir. Oysa siyasi başarı rakamların çok ötesindedir. Taşıdığı ilkelerde, değerlerde, inançta, İdeolojide, söylenenle yapılan arasındaki tutarlıkta anlamını bulur.

Elbette sayılar bize bir şeyler anlatır. Katılım oranları, kullanılan oylar, kongrenin süresi… Atılan sloganlar, yapılan konuşmalar, Divan başkanının kongreye hitabı, oylamanın blok liste ile mi, yoksa tüzükte esas olan çarşaf liste ile yapılması mı? Bunların hepsi önemlidir. Ama asıl soru şudur:

Bu süreç parti içi demokrasinin ruhuna uygun biçimde mi yaşanmıştır? Yoksa bir zorunluluk olarak mı yerine getirilmiştir? Ne yazık ki son yıllarda, CHP’nin köklü geleneklerinden biri olan “aşağıdan yukarıya irade” anlayışı yerini “yukarıdan aşağıya belirleme” pratiğine bırakıyor. Oysa partimizin tarihi, bu ülkenin demokratik kültürünü şekillendiren büyük deneyimlerle doludur. Ön seçim, yarışlı kongre, kurultay iradesiyle genel başkan değiştirme geleneği… Bunlar sadece birer örgütsel mekanizma değil, aynı zamanda CHP’nin kimliğinin yapıtaşlarıdır.

Bugün geldiğimiz noktada, il başkanlarının ve kurultay delegelerinin belirlenme biçimi, tabanın iradesinden ziyade yukarıdan verilen işaretlerle şekilleniyor. Mahallelerden başlayan o demokratik zincirin halkaları birer birer zayıflıyor. Delegelik, örgütün sesini ve iradesini temsil eden onurlu bir görevdir. Ama bu irade, “Ben senden daha iyi bilirim” diyen bir anlayışla yok sayıldığında, partinin iç dinamizmi de sessizliğe bürünür. Blok liste pazarlıkları, tartışmaları yerine, çarşaf liste ile delegenin özgür iradesiyle seçilen yöneticilerin olması, sonrası krizleri, olası ayrılmaları engellerdi. Herkesin rıza gösterdiği bir sonuç olurdu. “Zor süreçlerden geçiyoruz” diyerek parti içi süreçleri, yarışlar, farklı tercihler engellenmemelidir.

Bir başka sorun da, belediye başkanlarının ve atanmış yöneticilerin, kurultay delegelerinin neredeyse yarısını oluşturması. Bu durum, parti içi rekabeti ve yenilenmeyi engelliyor. Oysa sosyal demokrasinin özü, katılımcılıktır, fırsat eşitliğidir, farklı seçeneklerin ortaya çıkmasıdır. Katılımcı siyaset, yukarıdan verilen talimatlarla değil, aşağıdan yükselen taleplerle güçlenir.

CHP’nin asıl gücü, her zaman örgütlü tabanından gelmiştir. Sokakta, mahallede, iş yerinde, sendikada mücadele eden partililerimiz, bu partinin gerçek sahipleridir. Onların sesini kısmak, partinin damarlarını tıkamaktır. Sosyal demokrat partiler, yatay örgütlenmeyle, taban katılımıyla, şeffaf süreçlerle güçlenir.

Demokrasi, sadece genel seçimlerde sandığa giderek değil, parti içinde de eşit söz hakkını savunarak yaşatılır. Bu bilinç, CHP’yi tarih boyunca ayakta tutan en büyük değerdir. Parti içi demokrasi bir lüks değil, sosyal demokrasinin varlık koşuludur. Bir partinin üyeleri fikirlerini özgürce dile getiremiyorsa, adaylar eşit koşullarda yarışamıyorsa, seçimlerin anlamı da giderek azalır.

Demokrasinin olmadığı yerde liyakat da, güven de, adalet de yerini bulmaz. Bugün hepimize düşen görev, yeniden düşünmek ve yeniden cesur olmak. CHP tarihinin hiçbir döneminde teslimiyetin partisi olmamıştır. Değişimi, yenilenmeyi ve demokrasiyi temsil eden bir parti olmanın sorumluluğu, hepimizin omzundadır. Unutmayalım, gerçek demokrasi talimatla değil tartışmayla, atamayla değil katılımla inşa edilir. Eğer biz bu gerçeği yeniden hatırlarsak, sadece bir kongreden değil, bir gelecekten söz edebiliriz.