CHP kazandı, TOKİ yarım kaldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde TOKİ mağduru olduklarını belirten yurttaşlar, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a yaşadıkları sorunları anlattı. Yurttaşlar, CHP’ye oy verdikleri için cezalandırıldıklarını ifade etti.

Halil ERTUNÇ

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde belediye AKP yönetimindeyken TOKİ ile ortak bir şekilde Spil Dağı eteklerinde 5 mahallede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkılan evlerin yerine yenisi yapılmayan yurttaşlar Şehzadeler Belediyesi önünde toplandı.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a sorunlarını anlatan yurttaşlar, evlerinin TOKİ tarafından yapılmadığını ifade ederek, “Bizim belediyeyle hiçbir sorunumuz yok, bizim sadece TOKİ ile sorunumuz var. Açıkça devlet bizi cezalandırıyor. Biz CHP’yi seçtiğimiz için cezalandırıyor. Seçimden önce de bize zaten söylenen bu. Biz size güvendik CHP’ye oy verdik, devlet bizi cezalandırıyor” dedi.

KİMSE MAĞDUR OLMAMALI

Yurttaşın sorunlarını dinleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise AKP yönetimi döneminde Şehzadeler Belediyesi’nin bakanlığa aracılık yaptığını belirterek, “Şehzadeler Belediyesi’ni burada bakanlık aracı olarak kullanmış. Burada kimler hak sahibi olanların belirlenmesi için ben tüm ön protokolleri de zaten geldiğimiz zaman çıkarttırmıştım. Çünkü seçim döneminde de ben bunu sürekli söylemiştim. ‘Burada yapılan aslında maalesef modern sürgüne dönüşmek üzere, burada bir şeylerin acilen düzeltilmesi gerekiyor.’ Sonrasında da tüm protokolleri okuduğumda ‘belediyeye orada biçilen rol aslında hak sahiplerinin, yer sahiplerinin evlerinin belirlenip onlara bu sürecin imzalatılıp anlaştırılması, arabuluculuk yapılması, daha sonra da TOKİ’ye ve bakanlığa devredilip bu işlerin TOKİ ve bakanlık aracılığıyla yapılması’ isteniyor. Biz mağduriyetin giderilmesi için bu 3 bin 750 liralık kira ödemelerinin uzatılması için talepte bulunduk’’ dedi.

‘‘Amacımız hiç kimseyi mağdur etmemek’’ diyen Durbay ‘‘Her daim belediye olarak vatandaşımızın iyiliği için buradayız. Sizlerle birlikte ne yapılması gerekiyorsa yapmak için, kimseyi mağdur etmemek için varız. Her daim de yanınızdayız. Ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız” diye konuştu. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım ise şunları söyledi: “Biz de belediye olarak orada bir hisse sahibiyiz. Bizi bundan sonra öyle bilin. Sizin inşaatlarınızı nasıl siz takip ediyorsanız biz de orada bir hisse sahibi gibi biz de takip edeceğiz. Bundan yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Kim ki burada hissesiyle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili belediyeden bilgi almak istediyse beni gördü. Hepsiyle de konuştuk. Ne yapılması gerekiyorsa. Orada şu anda kaç hisseder varsa bir üstü de Şehzadeler Belediyesi. Bir sıkıntı yok her konuda işlerin takibi yönünde biz varız. Zaten hanginizin bir sıkıntısı varsa benimle irtibata geçti. Hiçbir sıkıntı duymayın arkadaşlar. Bu iş bitecek, öyle veya böyle bitecek. Bizden yana hiçbir sıkıntı yok. Belediye olarak siz hissedarsınız biz de hissedarız. Dün de böyleydik bugün de. O evler bitirilip tamamlanana kadar, anahtarlarınızı alana kadar böyleyiz.”