CHP'nin tarihi rolü

Prof. Dr. Ahmet ÖZER - Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı

Kürt meselesi, tarihsel, kültürel, siyasal ve etnik boyutları olan komplike bir sorun olarak yaklaşık 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti gündeminde devam edegelen bir sorundur.

Bu sorun tarihi süreç içerisinde bastırma yoluyla giderilmeye çalışılmış ancak bu güvenlikçi anlayış daha fazla kan ve gözyaşından, 2 trilyon $ civarında kaynağı heba etmekten ve sorunu daha da büyütmekten başka bir işe yaramamıştır.

Ayrılma ise ne Kürtlerin ne de Türklerin yararına bir çözümdür. Hem tarihsel süreçteki Kürt -Türk beraberliği hem de sosyolojik realite bu senaryoyu da geçersiz kılmaktadır. Kaldı ki bölünme durumunda ne küçük bir Kürdistan Kürtlerin işine yarar ne de küçük bir Türkistan Türklerin işine yarar, bunlar en nihayetinde Orta Doğu’da emperyalistlerin kurtlar sofrasına yem olmaktan kurtulamazlar.

Tek çözüm yolu eşit temelde barış ve demokrasi içinde bir arada yaşamaktır. Ancak yıllardır PKK’nın başvurduğu silahlı çatışma ortamı bu yolun ihyasını mümkün kılmamış, şimdi bu engelin kalkması ile bu yolun inşasının önünü açılmıştır.

Unutulmamalı ki PKK Kürt sorununun nedeni değil sonucudur, sonuçlarından biridir. Ortadan kalkması üçüncü yolun ihyası için kıymetlidir ama yeterli değildir. Bunun olabilmesinin yolu aynı zamanda demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesi ve hukukun üstünlüğünün ihya edilmesine bağlıdır.

KOMİSYONUN ÜSTLENDİĞİ MİSYON

22 Ekim’de başlayan süreç Türkiye’nin demokratikleşmesi için yeni bir kapı araladı. Bu kapıdan geçmenin birinci adımı mecliste kurulan komisyondur. Komisyonun başarısı; tarihsel rolünü doğru oynamasına ve CHP’nin bu rolde yönlendirici ve lider bir rol üstlenmesine bağlı.

İki nedenle. Birincisi Cumhur İttifakı özellikle de AKP, meseleyi “silah bırakma” ve “Terörsüz Türkiye” dar denklemine hapsetmeye çalışırken DEM Kürt Sorunu konusunda yakalanmış olan fırsatın cesur adımlarla çözüme kavuşturulmasını öne çıkarıyor. Bunlar arasında uzlaşıyı yakalayıp Türkiye’nin demokratikleşmesi yolunu açacak bir aktöre ihtiyaç vardır. O aktör komisyona katılan ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Zamanın ruhu Cumhuriyet Halk Partisi’ni çağırmış, o da doğru ve cesur bir hamleyle Türkiye’nin aydınlık geleceği için bu çağrıya cevap vermiş, barış için risk almış, adalet için masaya oturmuştur.

Bir meselede nedenleri ortadan kaldırmadan sonuçları tamamen yok edemezsiniz. Neden burada Kürt sorunudur. O nedenle silah bırakmak = Kürt sorunun çözümü demek değil, sadece bu sorunun yarattığı bir sonucun ortadan kalkması demektir.

Bu süreç hem Türkiye iç barışı ve demokrasisi hem de bölge barışı için çok önemli bir fırsattır. Bu fırsat heba edilmemeli.

CHP’NİN ROLÜ

Sürecin aktörlerinden DEM vatandaşlık ve dil meselesi yanında kayyumlar meselesi ile birlikte düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü gündemine almış görünüyor; Silah bırakma ile ilgili hukuki düzenlemeler, terörle mücadeleye ilişkin yasalar ve umut hakkı da öncelikleri arasında. Rojava’nın güvenliği de önemli bir gündem gibi duruyor.

İktidar ise bunları tartışmaktan yana değil, kendi kavlince siyasi bir manevrayla “Terörsüz Türkiye” denklemiyle çözmekten yana.

Oysa toplumsal rıza üretmek yerine itirazları engellemeye dönük bir strateji izlenirse ( ki iktidarın tavrı bunu gösteriyor) gene eksik olur ve bu başarıyı olumsuz etkiler.

İşte bu noktada CHP’nin komisyona katılmış olması çok büyük öneme ve işleve sahip.

CHP olmasaydı iktidar meseleyi sadece; dış politika, güvenlik ve jeo stratejik kapsamda ele alacaktı. Nitekim bu yüzden sorun hala terör söylemi etrafında çerçeveleniyor, Kürt Sorunu ve demokratikleşme, çözümün dışında tutuluyor ve süreç elitler arası bir diyalog ve müzakere süreci şeklinde yürütülmek isteniyor.

Bu anlayış siyaset ve hukuk alanında sadece sınırlı bir düzenlemeyi öngörüyor, PKK’nın feshini içeriyor; bu ise tek başına yeterli değil.

Ayrıca iktidar örgütün silah bırakmasını kendi siyasi zaferi gibi pazarlamak istiyor. Bu doğru değil. Bu konuda bir başarı elde edilecekse bütün siyasi partilerin ve toplumun başarısı olacak.

PKK’yı bu çerçeveye ikna eden iki temel husus var; şiddet meselesinden kendine göre bir çıkış bulma, yani yeni siyasi ve sivil formlarla varlığını sürdürmek; ikincisi de “Rojava’nın güvenliği” meselesidir.

Eğer komisyonda barış ile demokrasi arasında güçlü bir bağ kurulabilirse geniş bir toplumsal mutabakat sağlanabilir ve rıza üretilebilir. Böylece Cumhurun sınırlayıcı hamlesi, toplumsal ve siyasal uzlaşının destek gücüyle püskürtülebilir. O zaman “Terörsüz Türkiye” söyleminin sığlığı ortaya çıkar “Demokratik Türkiye”nin önü açılır.

Bu yol hem muhalefetin iktidar yoluna genişletecek hem de Türkiye’ye demokratikleşme yolunda yeni bir nefes aldıracaktır. Böylece CHP sürecin siyasi liderliğini üstlenerek bu liderliği iktidarında sürdürmenin onayını da toplumdan isteyebilecektir.

Bu çerçevede komisyonun bu yolda bir samimiyet testi olarak ele alacağı konular:

• Demokratik Türkiye’nin önünün açılabilmesi için komisyonun demokratikleşmeyi öncelikli olarak gündemine alması,

• Bir iyi niyet hamlesi ve samimiyet göstergesi olarak tutuksuz yargılama ve kayyım meselesinin çözümü öncelikli konuların başında ele alması,

• Hasta tutukluların derhal serbest bırakılması,

• Bunlar komisyonun toplumsal destek sağlaması ve topluma güven vermesi bakımından önemli adımlar olacaktır.

• Yanı sıra; basın, düşünme ve ifade özgürlüğünün sağlanması,

• AYM ve AİHM kararlarının uygulanması üzerinde hassasiyetle durulmalı.

• Toplumu canından bezdiren Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklama ya da “alenen topluma yanıltıcı bilgi yayma” gibi sosyal medya paylaşımlarının tutuklama gerekçesi yapılması gibi garabetler de bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.

KOMİSYON NELER YAPABİLİR?

1- Hukuk devleti ilkesinin gereği yerine getirilmeli.

Bunların başında, adil yargılama ilkesi, bağımsız ve tarafsız hakim ilkesi, aleyhine delil göstermeye zorlanmama ilkesi ve makul süre içinde yargılanma ilkesi gibi ilkeler gelir ve büyük önem taşır. Bugün için CHP’li başkanlara, bürokratlara ve kimi siyasilere, aydınlara ve gazetecilere uygulanmayan bu ilkelerin derhal uygulanması sağlanmalıdır.

Bu noktada şuan haksızca tutuklu olan Sn. Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Ahmet Özer gibi isimlerin komisyonda dinlenilmesinin talep edilmesi de siyaseten değerlendirilebilecek bir baskı aracıdır. Bunun siyaseten iyi değerlendirilmesi gerekir.

Bugün için uygulanan bir çeşit düşman ceza hukukudur, bu sadece tutukluları kötü etkilemekle kalmamakta, vatandaşların ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini zedelemektedir. Bu durum kamu düzeni için olduğu kadar hukuk güvenliği için ve hukuka duyulan güven için de gereklidir.

2- Kullanılan dile dikkat edilmelidir.

Her şeyden önce iktidar mensupları ve yetkililer kullandıkları dile dikkat etmelidir. Dil aklın aynasıdır. Boşuna “insanı gösteren dilidir, konuş ki seni göreyim” dememiştir. Barış zamanı bile üstenci, öfkeli ve kibirli bir dil kullanmak barışı zehirler. Çünkü savaşlar silahlarla yapılır ve öldürücüdür ama barış, müzakere dili ile gerçekleşir. Tarihte ne kadar çatışma savaş olmuşsa sonunda hepsi bir masanın etrafında konuşularak, müzakere ederek sonuçlandırılmıştır. Bu da barış dili sayesinde olmuştur. Unutulmamalı ki iyi savaş olmadığı gibi kötü barış da yoktur. Savaşın ve çatışmaların ülkemizde bir kazananı yoktur ama barışın kazananı çoktur o da hepimiziz.

3- Kardeşlik sözde kalmamalı hukuka bağlanmalıdır.

Komisyon başkanı da olan Meclis başkanı Sn. Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında komisyon meclisin sesi olmasının yanında toplumsal barışın taşıyıcısı, kardeşliğin teminatı, çözümünün meşru adresi” olduğunu belirterek kardeşliği kalıcılaştırmaya ve farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip yaşamı güçlendirmeye dönük” bir çalışma yapacağından dem vurmuştur. Bunlar güzel sözler ama Çinlilerin dediği gibi “ güzel sözler her zaman güzeldir fakat asla yakıcı gerçeklerin yerini tutmazlar.” Biz artık bu güzel sözlerin yaşadığımız ve herkesi bir biçimde yakan olumsuz gerçeklerin yerini tutmasını istiyoruz.

4- Türkiye bu vesileyle hukuka dönmeli, hukukun üstünlüğü ihya edilmelidir.

Bir toplumda eğer tek bir otorite varsa, bir kişi bütün toplumun sürekliliği adına politik iktidara ve otoriteye sahipse bu takdirde kanun yazma, yargılama ve yönetme topluca bu üst merkezi otoritede ve kişide demektir. Böyle bir toplumda hukukun üstünlüğü yoktur, merkezi otoritenin üstünlüğü vardır. Bugün olduğu gibi aşağıya/kendinden olmayana tahakküm, yukarıya itaat kültürü egemen hale gelir.

5- Silah bırakma adımları başarıyla izlenmeli, gerekleri yerine getirilmelidir.

Silah bırakmanın başarılı olması için hukuki zemin TCK, Terörle mücadele kanunu gibi kanunların düzenlenmesini gerektireceği gibi, gelenlerin topluma katılmasının da hukuki alt yapısı kurulmalıdır.

6- Barışın başarısı için psikolojik zemin şart.

Komisyon çok kritik bir aşamada ve hassas bir dönemde bir müzakere ve istişare organı olarak da görev yapmaktadır. Bu noktada toplumsal psikolojinin iyi yürütülmesi elzemdir. Bu yapılırken Kürtlerin onurunu koruyan, Türklerin gururunu incitmeyen bir dil ve hassasiyetle işler yürütülmelidir.

7- Provokasyonlara prim verilmemelidir.

Süreci yürütenlerin sinirleri sağlam ve çelikten olmalı, provokasyonlara gelinmemeli, bir provokasyon olduğunda da (ki bu her zaman mümkün) süreci akamete uğratmadan yola devam edilmelidir.

8- Bu sorun çözüldüğünde Türkün, Kürdün, Arap’ın, Laz’ın, Çerkez’in kim varsa herkesin bir arada kardeşçe yaşayacağı bir ülkeyi birlikte inşa etmek eşit, adil ve müreffeh bir biçimde bir arada yaşamak mümkün olacaktır.

9- Çalışmalar konusunda toplum bilgilendirilmelidir.

Komisyonun ilkeleri çok doğru bir biçimde şeffaflık, açıklık ve çoğulculuk olarak belirlenmiştir.

CHP’nin komisyonda olması şeffaflık ilkesinin teminatıdır, bu halka hissettirilmelidir.

Ayrıca sivil toplum sahadaki ihtiyaçları komisyonunun gündemine taşımalı, akademi de konuyu objektif ve bilimsel bir biçimde ele almalı, basın reyting şehvetine kapılmadan, tarafsız bir biçimde halkı doğru bilgilendirmelidir.

SONUÇ

Komisyonda başta demokratikleşme, Kürt Sorunu, güvenlik ve hatta bu vesileyle dış politika konusunda önermelerde bulunmak suretiyle bu kitlelere de dokunacak mesajlar gönderilebilir. İktidarın özgürlük ile güvenlik mengenesine sıkıştırdığı kitlelere hem özgürlük hem de güvenlik diyerek yanıt verilmelidir.

Siyasi partilerin AKP ile eşit koşullarda yarışabileceği, dahası siyasi itiraz ile demokrasiye giden yolu açabileceği alandır. Zira başarılabilirse demokrasiye dönüşün, anlamlı siyasi rekabetin ve yeni siyasi tasavvurların yolu buradan geçecektir.