CHP tarihi masada

Şerdil Dara ODABAŞI

Eski Kadıköy Belediye Başkanı

Türkiye’de bazı meseleler var ki ne zaman konuşulsa önce bir sessizlik olur, sonra da herkes birbirini seyreder. Kürt meselesi de öyle. Bir bakarsınız gündemin tam ortasındadır, bir bakarsınız adını anmaktan bile kaçınılır. Şimdi ise uzun bir aradan sonra bu mesele yeniden Meclis’in gündeminde. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak çalışacak olan milletvekillerine tarihi bir sorumluluk düşüyor.

Bu kez tartışmalar yalnızca sürecin kendisi üzerine değil. Muhalefetin, özellikle de CHP’nin tavrı da büyük önem taşıyor. Ve bugün, CHP bu komisyona katılma kararı alarak tarihi bir sorumluluğu gereğini yerine getirmeyi seçti.

1989’da SHP’nin yayımladığı “Doğu ve Güneydoğu Raporu”, Türkiye’de bir sosyal demokrat partinin Kürt sorununa dair ezberleri bozduğu bir andı. O rapor kimliği, kültürü, dili, kalkınmayı cesurca tartışmaya açtı. Bedeli oldu, tartışmaları beraberinde getirdi ama Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir dönüm noktası olarak yer etti.

Bugün CHP, o tarihsel mirası sahiplenerek önemli bir adım attı. Komisyona katılma kararı, sadece bir siyasi tercih değil; yüzleşme, hatırlama ve cesaret etme iradesidir.

Bir hukukçu olarak, barışa giden yolun adaletten geçtiğini en iyi bilenlerden biriyim. Türkiye’de hâlâ suçsuzluk karinesi görmezden gelinerek tutuklu yargılanan gazeteciler, siyasetçiler, bürokratlar var. Hukukun üstünlüğü yara almışken barıştan söz etmek kolay değil, ama işte tam da bu nedenle zor olanı seçmek gerekiyor.

Kıymetli dostum, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanı ağabeyim Şükrü Genç’in sağlık sorunlarına rağmen yaşadığı hukuki süreç, bu ülkede adaletin ne denli tartışmalı hâle geldiğini bize bir kez daha gösteriyor. Ve barış isteyen bir ülkenin önce adaleti yeniden kurması gerekiyor.

CHP, artık dışarıdan eleştiren değil, içeriden dönüştüren bir rol üstlenmeyi seçti. Bu çok kıymetli. Çünkü eğer bir barış iradesi doğacaksa, bu iradenin Meclis zemininde, şeffaflıkla, çoğulculukla ve toplumsal sorumlulukla yeşermesi gerekir. CHP’nin masada olması bu sürece denge ve derinlik kazandıracaktır.

CHP’nin tarihi yalnızca nutuklardan ibaret değil. 1989’da atılan cesur adım bir rehberdi. Bugün alınan katılım kararı ise bu rehberin izinden gidildiğini gösteriyor. Bu karar, bir gün “keşke daha cesur olsaydık” dememek için atılmış bir adımdır.

Barış için risk almak gerekir. Adalet için masada olmak gerekir.

Ve unutmayalım: Siyasette en acı cümle, “Keşke” ile başlayan cümledir.

Bugün, o masada olmak “keşke”leri değil, geleceği yazma iradesidir.