CHP yıkılmayacak…

40 yıllık CHP’li ve partinin her kademesinde büyük emek veren, kurucu bir aileye mensup bir kişi olarak samimi düşüncelerimi yazmak istiyorum…

3 gün süren CHP 39. Kurultayı, başkalaşmış kadrolarla pazar gecesi sona erdi...

Dünkü açıklanan ve kesin olmayan PM ve YDK listeleri yeni bir dönemin habercisi oldu…

∗∗∗

38. Kurultay değişimin habercisi olmuştu…

Bir yılda 3 kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, 15,5 milyon yurttaşın CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle başlayan hukuksuzluk, baskı ve korkutma dalgasını ve ülkemiz üzerine çöken kara bulutların ancak halkla birlikte kovulacağını bilerek, 39’uncu Kurultayda geçerli oyların tamamını aldı…

∗∗∗

80’i aşkın mitinglerde yaşanan heyecan, K. Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık dönemiyle karşılaştırılınca, Özel’e verilen desteğinin doğal olarak artmasına şaşırmamak gerekir...

Nitekim 39. Kurultay da bu desteği onayladı…

∗∗∗

İlk gün görüşülen parti programı, birkaç saat içinde kabul edildi…

İktidar olmaya hazırlanan CHP’nin, parti programının daha etraflıca tartışılması, ülke ve yurttaşlara heyecan ve umut verecek bir metnin çıkarılması için iktidara gelindiğinde yapacakları hizmetlere ait plan ve projelerinin somutlaştırıldığı ayrı bir program Kurultayı yapılmalıydı...

∗∗∗

Yanlış olan diğer konuysa, program ve tüzük değişikliklerinin Kurultayın ilk gününe sıkıştırılmasıydı…

CHP’nin temel hedefi olan “parlamenter sisteme dönüş” yerine, tüzükte yer verilen “gölge bakanlık “uygulamasının Cumhurbaşkanlığı ofisine bağlanması ve PM’nin de üstünde görev yapacak olması, AKP’nin “uyguladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet” Sistemi’nin devam edeceğinin işareti oldu…

Bu anlayış, Türkiye Cumhuriyeti’ni çökerten sistemin zımnen kabulü demektir…

Bu durumu, CHP adına başlı başına bir yanlış olarak değerlendiriyorum…

∗∗∗

Döneminde gölge bakan olmuş ve hükümette Bakanlık yapmış bir kişi olarak dikkat çekiyorum, “Gölge Bakanlık” düşüncesi parlamenter sistemde son derece yararlı olmuştur…

Ancak içinde bulunduğumuz ucube sistemde, CHP gibi sol bir partide bu yapının “yarar değil zarar vereceği” açıktır…

Belirlenen “gölge bakanlar, gerekliğinde PM ve milletvekillerine de görev verebilecektir.

Bu durum, sol bir parti olma iddiasındaki CHP’nin yönetim anlayışına yakışmayan bir uygulamadır…

Ayrıca tüzüğe bu maddenin konulması, “parlamenter demokrasinin de” gözden çıkarıldığının teyidi olacaktır…

∗∗∗

2 yıl içinde yapılan tüm Kurultaylarda “parti içi demokrasinin” tam olarak işletileceği doğrultusunda sözler veren Sayın Özel’in, 39. Kurultay’da PM ve YDK üyeleri için anahtar liste çıkarması, söz ve karar hakkının önceki yönetimler gibi üyenin elinden alındığının somutlaşmasıdır…

∗∗∗

Bu kadar sözü etmemim nedeni, dikkatle bakılınca PM üyelerinin etkin olanlarının, Kemal Derviş ekolünden geldiğinin görülmesidir…

Türkiye’de “neoliberal” ekonomi politikasını yöneten bu kişiler CHP’nin sosyal demokrat misyonu ve vizyonuna nasıl katkı sunacaklar? Yaşayarak göreceğiz…

∗∗∗

Evet Genel Başkan Özgür Özel, Türkiye’nin AKP iktidarından kurtulması için çok çaba sarf ediyor, laik demokratik sosyal hukuk devleti olmaktan çıkarılmasına karşı duruyor, ekonomik çöküşü durdurmaya çalışıyor, kültürel gelişmenin önündeki engelleri kaldırmak için uğraşıyor ama, şu da bilinmeli ki, bugünkü kötü gidişatın nedeni, emperyalistlerin doymak bilmeyen iştahla emekçileri sömürmesi ve hedeflerine ulaşmak için toplumları aldatan neoliberal politikalarıdır…

∗∗∗

Bu düşüncelerim ışığında eksikleri olsa da Türkiye için umut ve sığınılan tek liman olan CHP’nin 39. Kurultayını kutluyorum…

Şu gerçeği artık hepimiz görmeliyiz, AKP Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini, değerlerin, kurum ve kuruluşlarını yıktı…

Tek yıkamadığı kurum CHP kaldı!

İçeriden dışarıdan yıkmaya uğraşıyorlar…

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet kadar güçlü olan CHP yıkılmayacak…

İlk seçimde iktidar olacak!