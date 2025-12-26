CHP’den ilkokulda ‘bozkurt’ tepkisi

CHP İzmir İl Başkanlığı, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı’nın Kınık ilçesine bağlı Bağalan Köyü İlkokulu’nda “yenileme, eksik giderme ve tamamlama” adı altında yürüttüğü çalışmaların ardından öğrencilerin bozkurt işareti yaptığı görüntülere ilişkin sorumlular hakkında gereğinin yapılması için İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

Açıklamada konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Millî Eğitim Bakanlığı’na “sorumluluk” çağrısı yaparak şunları söyledi: “Buradaki amaç iyi niyetle yapılmış olabilir ama o çocukların belirli bir el hareketini yapması, belli bir siyasi söylemde bulunması doğru değil. Belki ailelerinin bilgileri dahi yok. Bu konuda ilgili siyasi partiden çok Milli Eğitim Bakanlığı hassas olmalı. Bakanlığın yapmadıklarını ilçe belediye başkanlarımız yapıyor. Okulların boya-badanasından tamiratına, temizlik malzemesinden temizliğine kadar belediye başkanlarımız üstleniyor. Biz çocukların siyasete bulaştırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun nedeni, merkezi hükümetin yaptığı yanlış politikalarından kaynaklı, genç arkadaşların bu tarz çalışmalarla oradaki çocuklara yardım etmesini sağlamakla alakalıydı. Bizler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuklarımıza sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Merkezi hükümet ve Bakanlık görevlerini yerine getirmeli.”

Açıklamayı okuyan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, yenileme faaliyetlerinin ‘siyasi propagandaya’ dönüştüğünü ifade ederek “Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, Kınık ilçesi Bağalan İlkokulu’nda yenileme, eksik giderme ve tamamlama adı altında çalışmalar yürütmüştür. Ancak söz konusu haberle birlikte yayımlanan fotoğraflar, bu faaliyetin bir iyileştirme çalışması olmaktan çıkıp açık bir siyasi propaganda faaliyetine dönüştüğünü gözler önüne sermiştir. İlkokul çağındaki çocukların, eğitim gördükleri sınıfların içinde, bir siyasi partinin kullandığı el işaretini yapmak zorunda bırakıldığı, bu görüntülerin de sosyal medyada ve haberlerde paylaşıldığı görülüyor. Çocuk haklarına, çocukların mahremiyetine ve yüksek yararına açıkça aykırı bu davranışı kınıyoruz” dedi.

Yaşanan olayın iktidar politikalarının sonucu olduğunu aktaran Çelik, “Okullar, hiçbir siyasi yapının arka bahçesi değildir. Çocuklar, hiçbir ideolojik hesabın parçası, hiçbir siyasi projenin nesnesi değildir. İlkokul çağındaki çocuklara, eğitim aldıkları sınıfların içinde siyasi semboller yaptırılması; bu görüntülerin kamuoyuna servis edilmesi kabul edilemez bir skandaldır. Bu olay, ne münferittir ne de tesadüftür. Bu olay, yıllardır sürdürülen yanlış, ideolojik ve denetimsiz eğitim politikalarının doğal sonucudur” diye konuştu.

Çelik, “Eğitimde yaşanan bu kamusal geri çekilme, çocuklarımızı siyasi ve ideolojik yapıların insafına terk ediyor. Oysa Anayasa son derece açık. Ülkemizde eğitim alanında tek yetkili ve sorumlu merci Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Okulları siyasi propaganda alanına çeviren bu uygulamaya derhal son verin. Bu izni verenler ve uygulayanlar hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatın. Çocuklarımızın laik, bilimsel, eşit ve güvenli eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz Çocuklarımızın geleceğine dokunan bu karanlığa karşı buradayız” dedi.