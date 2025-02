CHP’li Milletvekili Bülbül’den TOKİ tepkisi

BirGün EGE

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, TOKİ’nin satışa çıkardığı 558 arsanın 48’inin Ege Bölgesi’nde olduğunu belirterek, Aydın’da TOKİ’nin yurttaşları mağdur ettiğini söyledi.

CHP’li Bülbül, TOKİ’nin üçüncü derece doğal sit alanında yer alan, zeytinlik statüsünde olan arazi imar planında rekreasyon alanı olarak gösterilerek satışa çıkarıldığını söyledi.

Bülbül, “İPA’nın raporuna göre, ürettiği konutun 9 katı kadar TOKİ mağduru yaratan, binlerce insanın ev sahibi olma hayali üzerinden imtiyazlı şirketleri zenginleştiren TOKİ yine bir rezilliğe imza atacak. Memleketim Nazilli’de Aydoğdu Mahallesi’nde yapılan TOKİ’lerde ‘tamamlandı’ denmesine rağmen evlerdeki eksikler say say bitmiyor. Hak sahipleri altyapısı yetersiz, doğal gazı ve asansörü çalışmayan konutların bir an önce bitirilmesini bekliyor” dedi.