CHP’nin başkan adayı ve İmamoğlu sonrası

Türkiye kelimenin tam anlamıyla zor günler geçiriyor. Sanayi daralıyor, hizmet sektörü küçülüyor ve işsizlik tarihi zirveleri zorluyor. Enflasyon hedefleri daha şimdiden aşıldı. Üniversite öğrencileri, puanlarına göre değil, ailelerinin bütçesine göre okul tercih ediyor. Çevre ve hayvan katliamları hız kesmeden devam ediyor. Her gün cinayet haberleriyle uyanıyoruz.

Domates, kayısı, fıstık ve çay üreticileri isyan noktasına geldi. Traktörlerle yolları kesip, topladıkları ürünleri ateşe verir hale geldiler. İşçiler, fabrikaların önünde kurdukları çadırlarda direniyor. Yolsuzluk ve adam kayırma haberlerinden 10 gazete çıkar. İsrafın yanı sıra ihale şampiyonu yandaş şirketlere verilen milyarlar konuşulmuyor. Konu çalışan emekliler olunca, gündeme bile alınmıyor.

Tüm bunların yanında, içeride çaresiz, dışarıda çaresi tükenmiş bir iktidar var. Peki, ülkenin gündeminde ne var, muhalefet adına ne konuşuluyor? İşte burası can sıkıcı.

GERİ DÖNSELER NE FAYDA

Muhalefetle ilgili en ateşli konulardan biri, Gelecek ve İYİ Parti'den AKP'ye geçecek vekil sayısı. Katılım olacak, ama sayı belli değil. Mesele öyle bir noktaya geldi ki, Gelecek Partili yetkililer, "Geçersek genel başkanımızla geçeriz" açıklaması yapabiliyor. Yani sol, sosyal demokrat seçmenin oyuyla milletvekili seçilen birileri, çok rahatlıkla "Eski yuvama dönerim" diyebiliyor. Günlerce "6'lı Masa", "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" diye milyonlarca insanı uyuttuklarını kabul ediyorlar, ama utanmıyorlar.

Açık ki bitmiş tükenmiş iktidar, Akşener ve Davutoğlu desteği ile bir kez daha ayağa kaldırılabilir mi diye hesap yapılıyor. AKP'nin kuruluş yıldönümünde hazırlıkların olduğu ve sürprizlerin yaşanabileceği bilgisi basına sızdırılıyor. AKP'nin gücü yetmedi, MHP, BBP, Hüda Par, Yeniden Refah imdada koştu. Onların soluğu yetmeyince de devreye Gelecek ve İYİ Parti girecek gibi görünüyor. Gül de katılsa tam olur aslında.

CHP’NİN MAKUS TALİHİ

2019 yerel seçimleri, AKP için hezimetin başlangıcı, CHP için ise iktidar olma şansı anlamına geliyordu. AKP'nin yıpranmışlığına, derinleşen ekonomik krizin katkısı, muhalefetin önündeki son engeli de temizlemiş görünüyordu. Ancak hiç de öyle olmadı. Erdoğan cepheyi genişletirken, Millet İttifakı'nda gedikler açtı ve bir kez daha o koltuğa oturdu.

31 Mart 2024 seçimleri, CHP'ye yeni belediyeler kazandırmanın yanı sıra birinci parti olma şansı verdi. Üstelik ekonomik kriz çok daha derinleşti ve kalıcı hale geldi. Bu koşullarda, normal bir ülkede muhalefetin var gücüyle iktidarın surlarına yüklenmesi ve onu yerle bir etmek için tüm gücünü kullanması beklenir. Her gün, her noktada devam eden itirazlara eşlik eden, cesaretlendiren ve gündemi o noktaya sıkıştıran bir muhalefet performansı doğal bir beklentiye dönüşmeli.

Ancak bu alanda da öyle olmadı. Günlerce konuşulan konuya bakalım:

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Konuyla ilgili anketler başladı. Sanki 2020 yılının kamuoyu şirketlerinin verilerine bakıyoruz. Tek fark Kılıçdaroğlu'nun yerine Özel'in gelmesi. Birbirine yakın üç adayın amansız yarışı var.

İmamoğlu sonrası İBB'nin durumu ne olacak? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyenler, bir de onun adaylığı ve sonrasında kimin belediye başkanı olacağını tartışmaya başladı. İsimler havada uçuşuyor. Tekrar etmekte fayda var ki bu arada memleket yangın yeri.

İŞİN ARKASINDAKİLER

Muhalefet partileriyle ilgili bu tartışmaların Erdoğan'ın işine yaradığı çok açık. Ancak bu işin arkasında iktidar var demek gerçeği saklamak olur. Gördüğüm ve izlediğim kadarıyla CHP ve ona yakın medyada bu tartışmaların tarafları var ve bu konuyu köpürtüyorlar. Açık söylemek gerekirse, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" atasözü bu konuda yerli yerinde duruyor.

Enflasyon ve ekonomik krizin iktidarı ciddi bir şekilde yıprattığını ve durumun artık geri dönülmez olduğunu düşünen bir kesim, şimdiden ilk seçim sonuçlarına göre pozisyon alıyor. Bu saflaşmanın medyayla sınırlı olduğunu söylemek doğru değil. Muhalefetin içine sinmiş ve artık politika yapma tarzına dönüşmüş bir durumdan bahsediyoruz. Memleketin gerçek sorunlarıyla yüzleşmekten çekinen, oradaki değişim talebinin kendi bahçelerine kadar girmesinden endişe eden ve sürecin kendiliğinden "mutlu sonla" bitmesini bekleyen bir muhalefet fotoğrafıyla karşı karşıyayız.

ERDOĞAN YİNE YENER, BEREKET Kİ HALK VAR

"Boş tencerenin götüremeyeceği iktidar yok" sözü ne çok konuşuldu değil mi? Bu memlekete yaşatmadığı acı kalmayan Demirel'e ait bu söz, muhalefetin başucuna asıldı. Halkın yakıcı taleplerine sahip çıkan, onu örgütleyen bir muhalefetin yenemeyeceği iktidar yok. Ancak Türkiye'de siyasetin sadece halkın istekleri doğrultusunda şekillenmediğini burada anlatmak zorundayız.

Gündemin belirlendiği, halkın manipüle edildiği, uluslararası güçlerin elinin sandıkta olduğu seçim süreçleri, çok da yabancısı olmadığımız konular. Açık ki muhalefet güçleri bu anlayış ve tempoyla yol yürümeye devam ederlerse, bir kez daha Erdoğan ya da onların belirlediği bir adaya seçim kaybedecekler. Belki acı gelecek, ama Erdoğan bu muhalefet anlayışı sürdükçe, ömrü yettiği müddetçe girdiği he seçimden galip çıkar. Bereket ki halkın feraseti ve bilinci, Meclis içinde kümelenmiş muhalefetin çok daha ilerisinde. Yaptığı uyarılar, verdiği tepkiler her kesimi kendine getirecek cinsten.

Gelelim başlıktaki sorunun yanıtına. Adayın kim olacağını ya da İmamoğlu'nun yerine kimin geçeceğini bilmiyorum. Ama bu tartışma böyle devam ettiği sürece, adı geçen her ismin sadece aday olarak kalacağından emin olabilirsiniz.