CHP’nin iktidar hazırlığı başladı…

AKP’nin ülkemizi açlık ve sefalete sürüklediği, yurttaşlarımızı zamlar ve hayat pahalılığı altında ezdiği, vatanımızın tüm kaynaklarını emperyalist işbirlikçilerine peşkeş çektiği, milletimizin tüm değerlerini Taliban anlayışıyla yok ettiği bir dönemde son çare olan, sığınılan Atatürk ilkelerine bağlılığıyla bilinen CHP, sorumluluk anlayışıyla, parti içinde atılımlar yapmaya başladı…

Kısaca, iktidar hazırlığını hızlandırdı…

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Hala ülkemizle sıkı bağı olan, Anadolu kültüründen kopmayan 3. Kuşaklara dahi anayurtlarını öğreten, dünyanın her yanına dağılmış yurttaşlarımız var.

Üstelik büyük kısmının, Türkiye’de yapılan seçimlerde seçmen olduğu biliniyor.

Sayıları 6 milyona yaklaştı…

Gurbette olan bu vatandaşlarımızın, ülkelerine daha yakın olabilmelerini sağlamak, demokrasi, hak, hukuk beklentilerini karşılamak, daha da önemlisi, yaşadıkları yeni ülkelerinde “laik demokratik sosyal hukuk devleti “olan Türkiye Cumhuriyeti tarafından korundukları ve kollandıkları duygusunu güçlendirmek adına CHP, bir dizi çalışmalar yapıyor...

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Bu çalışmalar yeni başlamadı…

Laik demokratik çağdaş Cumhuriyetin kurucusu CHP, yurttaşlarımızla dünyanın her yerinde kucaklaşmak, değerlerimize sahip çıkmalarını sağlamak için başta Avrupa’ da olmak üzere, yaşadıkları her yerde örgütleniyor…

Ben de Hollanda, İsviçre, Fransa ve Almanya örgütlenmesine katkıda bulundum ve Avustralya ve Kanada’da çok başarılı olan CHP birliklerini desteklemek adına çalışmalara katılmıştım…

Benzeri çalışmaları yapan partili yoldaşlarımız, CHP’nin vizyonunu genişletmek ve misyonunu “7 düvele” anlatmak için çok büyük gayret gösteriyor…

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Siyasi partilerin yurtdışında örgütlenmelerinin sadece, oy kazanım adına olmadığı bilinmeli…

Bulundukları ülkelerde “asimilasyon” tehlikesiyle karşılaşan Anadolu göçmeni, yani Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Alevi’si, Sünni’si, Yezidi’si, Süryani’si CHP ve benzeri siyaset, kültür ve sanat kurumları aracılıyla kendi gelenek ve değerlerine sahip çıkma gücüne ulaşıyor, asimile etmek isteyenlerin vahşi saldırısını böylece saf dışı bırakabiliyorlar…

Bu gerçeğin ışığında, “Kadim kültürlerini kaybetmeden bulundukları ülkelerinin kültürel zenginliğinin yeni kaynağı oldukları, yaşadıkları ülke tarafından kabul edilmeli…

CHP, yurtdışı örgütlenmesinin temel felsefesini, bu hümanizma üzerine kurmuştur…

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Yıllardır yoğun emek verilen ve artık kurumlaşmaya başlayan “Yurtdışı CHP Birlikleri” 29/30 Haziran 2024 Tarihinde İstanbul’da, “İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştayını” yaptı…

Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu PM Üyesi Mehmet Tüm’ün koordine ettiği çalıştaya;

“Almanya, ABD, Avusturya, Avusturalya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İsviçre, İtalya, Kanada, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç, Polonya ve Romanya olmak üzere” 20 ülkeden toplam 163 temsilci katıldı…

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Çalıştayda; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışını da kapsayan geniş değerlendirme konuşmasından sonra, farklı başlıklarda katılımcılar yurt dışı örgütlenmesinin “ikinci yüzyıl vizyonuna” yönelik konuşmalar yaptılar…

İki gün süren çalıştayda toplam 12 başlıkta atölye çalışmaları da gerçekleştirildi…

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Çok olumlu ve yararlı görüşlerin ortaya çıktığı çalıştayda, CHP özelikle ortaya koyduğu “sonuç bildirgesiyle” iktidara hazırlanan ve bu hazırlıkta önemli bir dinamo görevini yapacak yurtdışı örgütlenmesinin yol haritası belirledi…

Bu yolculukta oluşturduğu vizyona göre yurtdışı örgütlenmesinin adımlarını şöyle paylaşıldı…

• Yurtdışında üye kampanyasının başlatılmasına,

• Bulundukları ülkelerin sosyal demokrat parti ve kuruluşlarla dayanışmanın geliştirilmesi, düzenli toplantıların yapılması, yükselen aşırı sağcılığa ve ırkçılığa karşı mücadele başta olmak üzere, sosyal devletin güçlendirilmesi için ortak çalışmalar yapılmasına,

• Yurtdışı birliklerinin, CHP yönetim kademelerinde temsil edilmek üzere, tüzük değişikliğine gidilmesine,

• Göçmen sorunları bulundukları ülkelerdeki yurttaşlarımızın da sorunudur. Bu gerçekten hareketle,” Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın yaşadığı temel sorunların çözümü için çalışmaların yükseltilmesine,

• Yurttaşlarımızın; sağlık hizmetlerinden emekliliğe, askerlik ücretinden araç ve telefon kısıtlamalarına, uçak bileti fiyatlarından cenaze hizmetlerine, Türkçe eğitimden ehliyet alımına, konsolosluk hizmetleri ve ücretlerinden çifte vatandaşlığa kadar her sorunun çözümü, CHP Yurt Dışı Birliklerinin birinci derecede önceliği olduğu kararına varılmıştır…

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Mehmet Tüm’ü kutlamak gerekiyor…

İktidara doğru yürüyen CHP’yi günlük polemiklerin dışında ayakları yere basan bir proje ile yurtdışındaki yurttaşlarımızı kucaklamaya çalışması, CHP yönetiminden beklenen bir politika…

Umarım çalıştay kâğıt üzerinde kalmaz, kifayetsiz muhterislerin kaprislerinde kaybolmaz…