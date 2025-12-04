CHP’nin yeni yönetimi başarılı olmalı!

Defalarca yaptığım uyarıyı, belki yararı olur niyetiyle bir kez daha tekrarlamak isterim…

Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye açlıkla karşı karşıya kalacak…

Tüm veriler bunu gösteriyor...

Hoş bugün yetkililer, “insanların geliri var ancak hayat pahalı” diye bir başka ekonomik aldatmacayı dile getiriyorlarsa da çok kısa bir zaman sonra “geliriniz olsa da satın alınacak yiyecek” bulamayacaksınız…

∗∗∗

Son bir yılda Türkiye’de “Tarım üretimi %13,5 azalmış!”

Dahası, 5 Trakya büyüklüğündeki tarım toprağı üretim dışına çıkmış…

Son 15 yıla kadar kendi kendini doyuran 6 ülkeden biri olan Türkiye, şimdi 130 ülkeden 162 çeşit tarım ürünü ithal ediyor…

En son Güney Kore’den mercimek ithal edildiği haberleri basına yansıdı…

∗∗∗

Planlı ve yoğun bir şekilde çalışan Kamboçya, Vietnam ve Fas, açıkladıkları verilere göre, sanayi ve teknolojik gelişmelerin dışında, tarım üretiminin de de çok büyük yol katetmişler…

Düşünün Fas, çöllerinde zeytin ve meyve yetiştirirken, susuz ve sıcak Meksika çöllerinde ise buğday üretimi başlamış…

Bizse, Anadolu’nun suyunu Arap ülkelerine peşkeş çekerken, birinci sınıf tarım toprağımızı betona gömmekteyiz…

∗∗∗

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün verilerine göre, “Eylül 2021’den bu yana Türkiye’de Gıda fiyat endeksi yüzde 583 artarak 683,7 puana yükselmiş, Dünyada ise fiyatların yüzde 2,1 düşüşle 97.9 seviyesine gerilemiş.”

Açıkça ülke açlığa mahkûm ediliyor…

∗∗∗

Bu açıklama; “Türkiye’deki Gıda fiyatlarının son 4 yılda diğer ülkelerin fiyat endeksleriyle karşılaştırıldığında 7 kat daha pahalı hale geldiğini gösteriyor…”

Üstelik Türk-İş’in Kasım 2025 için açıkladığı 4,98’lik aylık Mutfak enflasyonunun, son 18 yılın en yüksek Kasım ayı enflasyonu olduğu görülüyor…

Türkiye’de çalışanların yüzde 60’ı asgari ücret alıyor ve bugün asgari ücret açlık sınırı altında kalmış durumda…

Atılması gereken ilk adım, “asgari ücret belirlenirken gıda enflasyonunu baz almak olmalıdır!”

∗∗∗

Durum vahim!

Yaklaşan felaketin artık farkına varmalıyız…

Her vesile yaptığım bu açıklamalardan hiç mutlu olmuyorum…

Ama geleceğe kayıt bırakmak için tekrar tekrar karşımızda olan bu tehlikenin altını çizmek zorundayım…

∗∗∗

Türkiye’nin birinci partisi CHP bu konuda ne diyor?

Henüz açıklamada bulunmadı…

CHP’den şimdi beklenen gündemi dolduran yapay maddeler yerine, halkın ve ülkenin geleceğiyle ilgili gerçek ve can alıcı maddelere yoğunlaşmasıdır…

Açlık, yani tarım politikası gündemin başında yer almalıdır…

∗∗∗

Sol bir parti iddiasında olanlar, halkın gerçek sorunlarını ve gelecekteki tehlikeleri görerek, çözümlerini de doğru ve samimi bir dille anlatmalıdırlar!

Sol, Sosyal Demokrat olmanın temel ilkesi, halktan yana olmak, “Kapitalist sistemin dayatmalarını değil, yurttaşın temel taleplerini, çıkarlarını koruyan, üretimi arttıran, adil paylaşımı sağlayan bir ekonomik modeli ortaya koymak, akılcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak olmalıdır…

Umuyor ve diliyorum ki CHP bu doğrulta yeni ve halkçı bir politika izler…

∗∗∗

Tekrar ediyorum.

Açlık karşımızda duruyor…

Sığınılacak tek liman CHP!

Yeni yönetim bu bilinçle ve bizlerin umudunu bilerek göreve başlamalı!

Ve başarılı olmalıdır!