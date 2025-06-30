CHP’ye New York dersi

Bugün CHP Kurultay davası için duruşma günü. Genel beklenti bir kararın çıkmaması ve dava sürecinin CHP içi tartışmaları derinleştirmek ve partiyi zayıflatmak için bir araç olarak kullanılmaya devam edilmesi yönünde. “Hukuksuz” bir kararın çıkmasına karşı hazırlıklı olunmasında ısrarlı olanlar da az değil. RTE’nin öngörülemezliğini düşününce, hak vermemek de elde değil.

Davanın nasıl sonuçlanacağını bir yana bırakıp, bu davanın CHP’yi neden bu denli sarstığı üstüne düşünmek daha yararlı olabilir. Dava, CHP’nin bel kemiğinden geçen bir fay hattını çatırdattığı için olabilir mi?

Bu fay hattının bir benzeri ABD’de Demokrat Parti’de kırıldı. Geçen hafta New York Belediye Başkanlığı için yapılan parti içi aday seçimini, rakibi eski New York valisi ve Demokrat Parti’nin ağır ağbisi Andrew Cuomo’yu sandıkta ezerek Zohran Mamdani kazandı.

Mamdani, 33 yaşında, Müslüman, göçmen, Filistin savunucusu ve en önemlisi de sosyalist! Demem o ki, Trump Amerikasına tam zıt bir politik karakter. Mamdani’nin zaferi sadece Demokrat parti içinde bir fırtınaya neden olmadı, medyadan siyasete Cumhuriyetçi blokta da öfke ve paniğe yol açtı.

Nasıl olur da Cuomo gibi “müesses nizamın” deneyimli, itidalli, devlet terbiyesi almış, büyük Amerikanın büyük çıkarlarını bilen bir eski Vali dururken, “halk” Mamdani gibi genç, deneyimsiz, göçmen, elinde LGBT bayrağı sallayan, İsrail saldırganlığını açıkça eleştiren, Filistin halkından yana tutum alan ve, ve, ve camilerde Cuma vaazlarında cami cemaatine sosyalizm anlatan birini seçer!

Mamdani, kampanyası boyunca barınma hakkı, ücretsiz ulaşım hakkı, sağlık hakkı ve adil bir ücretle çalışma hakkından başka bir şey vaat etmemiş. Her kimliğin kendisini eşit ve özgür ifade etme hakkına sahip çıkmış. Ekonomik popülizmin sol siyaset ile nasıl eklemlenebileceğini göstermiş.

Mamdani’yi görkemli seçim başarısına götüren asıl “yol”u ise dünkü BirGün pazarda yayınlanan Eric Blanc’ın analizinden öğreniyoruz. Blanc, Trump’ı iktidara asıl getirenin Demokrat Parti’nin paslanmış, teslimiyetçi yapısından bıkan seçmenler olduğunu söylüyor. Demokrat parti, sağa yaslandıkça Trump’ın önünü açmış. İkinci önemli etken olarak ise sokağın örgütlenmesi ve muhaliflerin esnek birliği olduğunun altını çiziyor. Mamdani’nin üniversitelerdeki solcu gençlerle sokaktaki yoksulları buluşturması, elli bini aşkın gönüllünün bıkmadan usanmadan 1,5 milyon evin kapısını çalıp Mamdani’nin programını anlatması, sendikaların kampanyaya dahil edilmesi ve Amerika Demokratik Sosyalistleri örgütünün, başka partinin adayı demeden koşulsuzca Mamdani için çalışmaları. Mamdani de bir röportajda “ben ancak örgütlenince kazanabileceğimi anladım” diyor.

Anlıyoruz ki Mamdani ve esnek örgütü iki şeyi çok doğru yapmışlar. İlki sokağa inmek ve insanları sokağa çağırmak ve ikincisi de sağa yanaşmaktan, seçmen muhafazakar aman onları kaçırmayalım zihniyetinden sıyrılmak.

Eşitlik, özgürlük, dayanışma, barınma hakkı, çalışma hakkı, sağlık ve ulaşım hakkını temel alan “soldan” bir siyasete toplumun nasıl da hazır olduğunu kanıtlıyor New York deneyimi.

Şimdi CHP’ deki fay hattını daha iyi anlamak mümkün. CHP’ de mebzul miktarda Cuomo olduğu sır değil. O Cuomo’lar AKP’li çeyrek yüzyıl boyunca partideki Mamdani olabileceklerin önlerini kesip engellediler. Daha önemlisi CHP’nin solundaki sosyalistlerle eylem birliği geliştirmesine de izin vermediler. Partiye dahil olan solcuları ya bize uyarsın ya da seni göndeririz açmazında boğdular. Bu yıllar boyunca CHP’den kimi milliyetçilerin iddia ettiği gibi Atatürkçüler gönderilmedi, sosyalistler ve solcular uzaklaştırıldı.

HEM AYNI HEM FARKLIYIZ

AKP iktidarı toplumu o kadar derin bir yoksulluğa düşürdü, o kadar boğdu ki CHP oyları, CHP’ye rağmen yükseldi. Belki yine bir şey değişmeyecekti ama 19 Mart günü İstanbul Üniversitesi öğrencileri barikatı yıkıp Saraçhane’ye gelip Özgür Özel’i, “başka türlü bir şey yapmalısın” diye zorladılar. Hakkını yemeyelim, Özel de bu daveti anında kabul etti.

Mamdani, kasım ayında belediye başkanlığı seçimini kazanır mı bilinmez ama bugün bile olmaz denilenin olabileceğine çok güçlü bir örnek oldu başarısı. Dünyanın her yerinde aynı güçler arasında bir çatışma var. Hem çok aynıyız hem de her birimiz çok da farklıyız.