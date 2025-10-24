Çiftçiye destek sürüyor

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 25 mahalleye süt soğutma tankı desteğinin ardından İvrindi’de çiftçilere süt otu ve 5’li karışım yem bitkisi tohumu dağıttı.

Her yerde tarımın ve hayvancılığın önemini anlattığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarımsal üretimde plansızlığın yaşandığını ve çiftçinin topraklarını terk ettiğini söyledi. Üreticilerin ektiğinin karşılığını alamamasından dolayı gelecek kuşakların tarımdan uzaklaştığını belirten Başkan Akın, “Balıkesir’de benim bir tek amacım var. Zengin toprakların fakir çiftçileri olmayacak. Bunun için çalışıyoruz. ‘Tarımda Balıkesir Modeli’ ile vatandaşımızın her karış toprağını ekip biçmesini istiyoruz. Çünkü üretemeyen toplumlar borçlanmaya mahkûmdur. Çiftçisine sahip çıkan toplumlar ayakta kalır” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere ve üretime en çok destek veren belediye olduğunu söyleyen Başkan Akın, “Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı, ‘Tarımda Balıkesir Modeli’ni uyguluyoruz. Bu modelle, üreticimize birçok alanda destekler sunuyor ve kırsal potansiyelimizi hep bir adım öteye taşıyoruz. Sebze ve meyve üretiminde lideriz, bunu bildiğimiz için 220 bin adet sebze fidesini 20 ilçemizdeki çiftçilerimize ulaştırdık. Bunu çok iyi bildiğimiz için geçen yıl 23 adet dağıttığımız salça makinesi sayısını bu yıl 250’ye çıkarttık. Türkiye’deki süt üretiminin yüzde 6’sını tek başımıza karşılıyoruz. İşte bunu bildiğimiz için dün, üreticimize süt soğutma tankı desteği verdik” şeklinde konuştu.

2 BİN ÜRETİCİ DESTEKTEN YARARLANACAK

Süt soğutma tankı desteğinin ardından süt otu (Ryegrass) ve 5’li karışım yem bitkisi tohumu desteği verdiklerini söyleyen Başkan Akın, “Yaklaşık 2 bin üreticimiz, bu destekten faydalanarak toplamda 140 ton yem bitkisi tohumu ekecek. Bu sayede üreticilerimiz, kendi kaba yemlerini üretecek. Böylece hem maliyetler azalacak hem de işletme gelirleri artacak. Kısacası bu destek; doğrudan üreticimizin cebine, dolaylı olarak da Balıkesir’imizin ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.

Başkan Akın’a desteklerinden dolayı teşekkür eden İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, “Ahmet Başkanımız hep meydanlarda ‘Ahmet Akın herkese yakın!’ diyor. Biz, İvrindi olarak iliklerimize kadar bunu hissettik. Bize sağladığı destekler için çok teşekkür ederim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Kültürel etkinliklerimizde Büyükşehir Belediyemizi hep yanımızda hissettik. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.