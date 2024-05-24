Çiğli Belediyesi’nden öğrencilere sınav desteği

BirGün EGE

Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), LGS’ye hazırlanan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ile YKS’ye hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik yeni dönem kurs programını açıkladı.

Çiğli Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 3 Haziran ve 29 Ağustos tarihleri arasında ön kayıt yaptırabilecek. Eğitim ve ders materyallerinin ücretsiz olacağı kursların seviye tespit belirleme sınavları 4-5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt için gerekli evraklar ile ilgili 0232 935 55 35 (Dahili: 2415, 2416, 2417) hattından bilgi alınabilecek. Öte yandan mezun öğrenciler için YKS kurslarının ön kayıt programı da 6 Eylül’den sonra belirlenecek.

Eğitime destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Eğitimi, ülkesi ve tüm insanlık için bu bilinçle emek sarf eden gençlerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.