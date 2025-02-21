Çiğli Belediyesi’nden soğukta sıcak çorba

BirGün EGE

Soğuk kış günlerinde yurttaşların içini ısıtan bir uygulamaya imza atan Çiğli Belediyesi, sabahın erken saatlerinde Çiğli Aktarma Merkezi’nde sıcak çorba ikramında bulundu. İşe ve okula gitmek için yola çıkanların yanı sıra gece vardiyasından dönen Çiğlililer, belediyenin sunduğu sıcak çorba ile güne sıcacık bir başlangıç yaptı.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen çorba ikramı, Kent Lokantası şeflerinin özenle hazırladığı çorbalarla, ilerleyen günlerde de ilçenin farklı noktalarında yurttaşlarla buluşacak. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Sabah erken saatlerde işe ve okula giden hemşehrilerimize sunduğumuz bu ikram, onların günlerine güzel bir başlangıç yapmasını sağlıyor. Sıcak çorbamızla gününe başlayan tüm hemşehrilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum” dedi.