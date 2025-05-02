Çiğli Çocuk Kitap Günleri başladı

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi, minik okurlar için benzersiz bir etkinliğe imza atıyor. 1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri, çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve onların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 1-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Altı gün sürecek bu renkli etkinlik, Akvaryum Kafe ve Restoran’da minik kitapseverleri ağırlayacak. Kültür ve eğlence dolu bu etkinlik, hem çocuklar hem de aileler için harika bir deneyim olacak.

Etkinlik, 1 Mayıs Perşembe günü kitap stantlarının ziyarete açılmasıyla başladı. Etkinlik programı 2 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de düzenlenecek açılış programıyla devam edecek. Kitap dolu günlerde çocukları birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler bekliyor.

Söyleşiler, çizim, karikatür, yaratıcı drama, heykel ve ritim atölyelerinin yanı sıra müzik ve şiir dinletileri, dans gösterileri, yarışmalar, yüz boyama etkinlikleri ile jonglör ve tahta bacak gösterileri gibi birbirinden renkli aktiviteler de yer alacak. Bu büyülü etkinlikte minik okuyucular, sevdikleri yazarlarla tanışıp onların imzalarını alma şansına da sahip olacak. Hayal gücünü ve yaratıcılığı ateşleyecek bu etkinliklerle çocuklar unutamayacakları bir kitap şöleni yaşayacak.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocukların hayal gücünü besleyen, onları geleceğe daha güçlü hazırlayan en değerli araçlardan birinin kitaplar olduğuna vurgu yaptı.