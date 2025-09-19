Çiğli Eğitim Araştırmada radyoloji krizi yaşanıyor

BirGün EGE

Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi’nde radyoloji hizmetlerinin verilemez duruma geldiği belirtilirken, yetersiz koşullar nedeniyle hastaların ve çalışanların yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldığı ifade edildi.

SES İzmir 2 no’lu Şube Eş Başkanı Başak Edge Gürkan, “İzmir’de ikinci büyük bölge eğitim ve araştırma hastanesi olan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, resmi verilere göre acil servise başvuran hasta sayısında ilk sıralarda yer alıyor. Acile yapılan bu yoğun başvurular, doğal olarak radyoloji servisine de çok yüksek oranda yansıyor. Ancak bu yoğun hizmeti karşılayacak personel sayısı ne yazık ki yetersiz. Özellikle Radyoloji ünitesinde personel kısıtlamasına gidilmiş, birçok branşda hizmet veren radyoloji bölümü hizmet veremez duramaz gelmiştir” dedi.

Gürkan, “Zaman zaman sadece iki radyoloji teknikeri ile acil röntgende yüzlerce hastaya hizmet vermek zorunda kalınıyor. Hastalar, tetkiklerini uzun süre beklemek zorunda kalıyor; bu da dolaylı olarak tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor. Bizim talebimiz son derece net: Personel sayısının artırılması, nöbet sisteminin yeniden düzenlenmesi, dinlenme koşullarının insani standartlara kavuşturulması ve radyoloji çalışanlarının emeğinin göz ardı edilmemesidir” dedi.