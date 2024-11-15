Çiğli Kent Lokantası uygun fiyatlarla açıldı

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kent Lokantası, öğrenciler ve dar gelirli aileler için kaliteli ve besleyici yemekleri uygun fiyata sunuyor. Artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden yurttaşlar, bu projeyle günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecek. Çiğlilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, Kent Lokantası’nın menüsünde Mercimek Çorbası, Orman Kebabı, Pirinç Pilavı ve Cacık yer aldı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eşi Gamze Yıldız ile beraber önce yemek dağıtımı yaptı ardından da Çiğlililer ile beraber yemek yiyerek sohbet etti. Başkan Yıldız, “Kent Lokantaları; azımızı çok yapabileceğimiz bir model, sosyal belediyeciliğin en önemli adımı. Kötü yönetilen ekonomide en üzücü olan yoksulluğa terkedilmek ve en temel haklardan biri olan yeme, içme, barınma, eğitim gibi haklardan mahrum kalmak” dedi.

Başkan Yıldız, dayanışma ağını büyüterek daha fazla yurttaşa ulaşmak için Kent Lokantası’nda ‘Askıda Yemek’ uygulamasını da başlattıklarını kaydetti. İkinci Kent Lokantası’nın da yakında hizmete gireceğini belirten Başkan Yıldız, “İkincisini Balatçık Mahallesi’nde öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Yanında da Kent Kitaplığı ve Kitap Kafe yer alacak.