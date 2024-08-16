Çiğli’de çocuklar eğlence parkında buluştu

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi, çocuklar için dolu dolu bir programa ev sahipliği yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlik kapsamında Güzeltepe Futbol Sahası’nda ve Harmandalı Gül Esin Parkı’nda Eğlence Parkı kuruldu.

Etkinliklere katılan çocuklar kurulan Şişme Eğlence Parkı’nda doyasıya eğlenirken; oyun parkurlarında yarışıp, yüz boyama ve balon katlama etkinliklerinde mutlu bir gün geçirdiler. Etkinliğe katılarak çocukların heyecanına ve mutluluğuna eşlik eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocuklara zekâ küpü, puzzle seti ve pamuk şekerler hediye etti. Başkan Yıldız, çocuklarla birlikte etkinliklere katıldı.

Çocuklara yönelik etkinliklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Onur Emrah Yıldız, “Çiğli Belediyesi olarak, çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda en iyi gelişimi gösterebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların gözlerindeki heyecanı ve ışıltıyı görmek bizleri mutlu etti. Yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla etkinliklerimizi yapmaya, çocuklarımızla buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.