Çiğli’de düzenli ev temizliği hizmeti

BirGün EGE

Çiğli halkının temel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Çiğli Belediyesi tarafından, hijyenik ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların evleri düzenli aralıklarla temizleniyor. Çiğli Belediyesi’nin Evde Temizlik hizmetinden yaralanmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar Belediye Beyaz Masa ya da resmi internet sayfası üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmeler sonucunda şartları karşıladığı tespit edilen kişilerin evleri planlamaya alınarak ekipler tarafından temizleniyor. Gerekli ekipmanlar ve malzemeler eşliğinde temizlik hizmeti sunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğleden önce iki, öğleden sonra iki olmak üzere günde dört evde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Yurttaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını idame ettirmeleri adına yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ilçemizde yaşayan yurttaşların yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Çiğli’de yaşayan bir yakını veya komşusunun bu hizmetimize ihtiyacı olduğunu düşünen herkes belediyemizi arayıp başvuruda bulunabilir. Desteğe ihtiyacı olan her bir yurttaşımızın yanı başında olmaya devam edeceğiz” dedi.