Çiğli’de “Emekli Kafe” açılıyor

Çiğli Belediye’sinin “Emekli Kafe” projesi hayata geçiyor. Kasaplar Meydanı’nda konumlandırılan Emekli Kafe, başta emekliler olmak üzere tüm Çiğli halkının nefes alabileceği, ekonomik ve sosyal alan olarak tasarlandı.

Günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşıp sosyalleşmek isteyen vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturacak olan Emekli Kafe, aynı zamanda mahalle kültürünü güçlendirmeyi ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Çiğli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla birlikte Emekli Kafe’nin hizmete açılması planlanıyor.

Projenin, özellikle sabit gelirli emekliler için ekonomik bir sosyal yaşam alanı sunması bekleniyor.

Önemli bir sosyal projeyi hayata geçirmekten onur duyduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Amacımız, özellikle emekli vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği ve kendilerini değerli hissedeceği bir alan oluşturmak. Ancak burası sadece emeklilerimize değil, tüm halkımıza açık, sıcak ve samimi bir buluşma noktası olacak. Çok kısa süre içinde vatandaşlarımız ile birlikte çayımızı, kahvemizi yudumlayacağımız bu güzel ortamda buluşacağız. Çiğli’de sosyal yaşamı güçlendiren projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.