Çiğli’de istihdam garantili kurslara yoğun ilgi var

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi, meslek edindirme çalışmaları kapsamında yeni bir projeye daha imza attı. Gıda sektöründe artan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla, şeker ve pasta yapımı kursları başlatılıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında düzenlenecek kurslarda, katılımcılar hem kalfalık belgesi alacak hem de iş garantisiyle istihdama kazandırılacak.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “İşsizlik sadece bireylerin değil, ailelerin ve toplumun genel yapısını etkileyen önemli bir konu. Bu nedenle, doğrudan istihdam yaratacak ve vatandaşlarımıza meslek edindirme imkânı sunacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Kadınların ve gençlerin bu projelerde yer alması çok önemli. Şeker ve pasta yapımı kursları, hem el becerilerini geliştirecek hem de gıda sektöründe istihdam imkânlarını artıracak. Sadece eğitim vermekle kalmıyor, iş garantisi de sunuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde farklı sektörlere yönelik meslek edindirme programları da açarak daha fazla vatandaşımızın ekonomik hayata dâhil olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Hem gençlerimiz hem de iş arayan vatandaşlarımız için yeni fırsatlar oluşturacağız” diye konuştu.