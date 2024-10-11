Çiğli’de kadınlara ‘Anne Destek Programı’

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle yürütülen program annelere ve çocuklara yönelik destekleyici eğitimler sunmayı amaçlıyor. Eğitimler, haftada bir gün, 2,5 saat sürecek ve toplamda 15 hafta boyunca devam edecek.

Annelerin çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgi ve becerilerini artırmak ve aynı zamanda aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla yürütülen program kapsamında annelere uzmanlar tarafından; çocuk gelişiminin önemli aşamaları, ailenin rolü ve önemi, çocuk ve en yakın çevresi, çocuk ve anne sağlığı için bilinmesi gereken konular anlatılıyor.

Çiğli Belediyesi olarak, annelik yolculuğunda çocuk gelişiminin önemine dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız “Anne Destek Programı ile annelere destek sunmayı hedefliyoruz. Annelerimiz, fedakârlıkları ve sevgileriyle her zaman yanımızda oldular. Şimdi sıra bizde, onların yanında olmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve desteklemek bizim en büyük görevimiz. Çiğli Belediyesi olarak, annelerin her zaman yanında olacağız ve onların hayatlarını daha iyi hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimi tamamlayan annelere de sertifikaları verilecek” dedi.