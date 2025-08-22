Çiğli’de kültür ve sanat mahallelere ulaştırıldı

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi, ağustos ayı boyunca düzenlediği çeşitli kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle ilçe sakinlerine dopdolu bir yaz programı sunuyor. Drama atölyeleri, 7-9, 10-12, 13-15 ve 16-18 yaş gruplarındaki gençleri sahneyle buluşturdu. Her yaş grubuna özel hazırlanan içerikler sayesinde katılımcılar hem kendilerini ifade etme fırsatı buldu hem de tiyatronun büyülü dünyasına ilk adımlarını attı.

Öte yandan, 7-10 yaş grubuna yönelik ritim atölyesi ise tam anlamıyla enerjinin doruk noktasıydı. Çocuklar, farklı enstrümanlarla tanışarak ritim duygularını geliştirdiler; grup halinde çaldıkları parçalarla hem eğlendiler hem de birlikte üretmenin keyfini yaşadılar. Açık Hava Film Günleri kapsamında Çiğli, sinema tutkunlarını Kasaplar Meydanı’nda ağırladı. Saat 21.00’de başlayan gösterimde, Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını konu alan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi izleyiciyle buluştu.

Çiğli Belediyesi, tiyatro ve drama kurslarıyla hem yetişkinleri hem de çocukları sanatla buluşturarak, kültürel yaşamı zenginleştirmeyi hedefliyor. Temel Tiyatro Eğitimi Kursu için başvurular başladı. Yetişkinlerin katılabileceği kursa kayıtlar 15 Eylül’e kadar devam edecek. Çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Drama Kursu için kayıt süreci de başladı. 7-8-9 yaş ile 10-11-12 yaş gruplarına yönelik düzenlenen kursun son başvuru tarihi 28 Ağustos’ta son bulacak.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kültür ve sanatın toplumla iç içe olması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Yıldız, “Her yaştan hemşehrimizin müzikle, tiyatroyla, sinemayla ve çeşitli atölyelerle buluşması bizim için çok değerli” dedi.