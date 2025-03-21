Çiğli’de sofralara gıda kolisi ve sıcak yemek

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen gıda kolisi ve sıcak yemek desteği ile dar gelirli ailelerin sofralarına destek olunuyor.

Belediye ekipleri, yurttaşlara her gün sıcak yemek ulaştırırken, temel gıda maddelerinden oluşan erzak kolilerini de teslim ediyor. Başvurular, Çiğli Belediyesi web sitesi, çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve Halk Masası üzerinden alınıyor. Yapılan incelemeler ve hane ziyaretleri sonucunda desteğe uygun görülen ailelere destek sağlanıyor.

Dayanışmanın önemine vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla sıcak yemek ve gıda kolisi desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu süreçte, bizlere destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlarımızın katkıları da büyük önem taşıyor. Hemşehrilerimizi, belediyemiz aracılığıyla bu iyilik hareketine katkı sağlamaya davet ediyorum. Birlikte el ele vererek daha fazla vatandaşımıza ulaşabilir, sofralarına umut olabiliriz. Çünkü biz, dayanışma ile güçlüyüz” dedi.