Çiğli’de yurttaşa ücretsiz danışmanlık hizmeti

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi, Fiziksel Sağlık ve Danışmanlık Merkezi’nde yurttaşlara danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Merkez, hareket kabiliyeti, kuvvet ve genel iyilik halinin korunması, yenilenmesi ve artırılması için bireyleri bilgilendiriyor ve destek sağlıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü, Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan merkezde, bireylerin fiziksel aktivitelerini düzenlemeye, hareket kabiliyetlerini artırmaya yönelik kişiye özel egzersiz ve fiziksel aktivite programları değerlendiriliyor. Tedavi öncesi ve sonrası destek sağlayarak ihtiyaç durumunda uzman kuruluşlara yönlendirme yapılıyor.

Merkezde, yaşlanmaya bağlı kas rahatsızlıkları, hareket sistemi bozuklukları, yaralanmalar, doğuştan gelen engeller gibi teşhis edilmiş sağlık sorunları olan kişilere danışmanlık hizmeti sunuluyor. Bunun yanı sıra, bireyler kurum ve kuruluşlarda sahip oldukları haklar hakkında bilgilendiriliyor ve tedavi süreçlerinde karşılaşılabilecek riskler konusunda detaylı bilgi alabiliyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sağlıkta eşitlik ilkesine inanarak hizmet verdiklerine dikkat çekti. Başkan Yıldız, “Biz, Çiğli Belediyesi olarak sağlıkta eşitlik ilkesine bağlıyız. Amacımız, toplumumuzun her bireyinin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini sağlamak” dedi.