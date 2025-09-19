Çiğli’de yüzme şenliği

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi’nin Yaz Dönemi Spor Kursları kapsamında düzenlediği yüzme kursu geleneksel yüzme şenliğiyle tamamlandı. 12 hafta süren eğitim programına 409 kursiyer katıldı.

Şenliğin ardından gerçekleştirilen törende tüm kursiyerlere başarı madalyaları takdim edilerek emekleri taçlandırıldı.

Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yaz döneminde büyük ilgi gören spor kurslarının ardından kış döneminde de eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çiğli’de yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak için spora büyük önem veriyoruz. Yüzme kursumuzla hem yüzme bilmeyen çocuklarımız suyla tanıştı hem de var olan yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu” dedi.