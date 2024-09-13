Çiğli’de zabıtadan okul kantinlerine denetim

BİRGÜN EGE

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde belli aralıklarla habersiz yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Zabıta işyeri açma belgesi, vergi levhası, İzmir Kantinciler Odası’nın yayınladığı fiyat tarifesi, gıdaların ambalajları, gıdaların hazırlandığı tezgâh ve tost makineleri, sebze, salam, kaşar ve tavuk gibi ürünlerin tazeliği, sandviç ve tostun içindeki ürünlerin gramajları ve ürünlerin son kullanma tarihine kadar olan konuları inceliyor.

Öğrencilerin sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Denetimlerle, kantinlerin sağlıklı ve güvenli hizmet vermesini amaçlıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim almaları önceliğimiz. Kantinlerde satılan gıdaların tazeliği, hijyen koşulları ve fiyatlandırma politikalarını inceliyoruz. Denetimlerimiz aralıksız tüm okullarda devam edecek” dedi.