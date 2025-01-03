Çiğli’nin ikinci Kent Lokantası gün sayıyor

BirGün EGE

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın seçim vaatleri arasında bulunan Kent Lokantalarının ikincisi, yeni yılda Balatçık’ta açılacak. Üniversite bölgesinde yer alan Kent Lokantasının yanına bir de Özge Polat Kitap Kafe açılarak hizmete sunulacak. Balatçık Mahallesi'nde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin de bulunduğu bölgede yer alacak olan lokanta, haftanın 6 günü 11.30-14.00 saatleri arasında hizmet vererek, 250 kişilik kapasitesiyle sağlıklı ve uygun fiyatlı yemekler sunacak.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Kent Lokantalarının ikincisini yılbaşından sonra Balatçık’ta açıyoruz. Kent Lokantaları projesi, özellikle üniversite öğrencilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız için büyük önem taşıyor” dedi.

Kütüphane müjdesi de veren Başkan Yıldız, “Açacağımız Özge Polat Kitap Kafe hem kitapseverler hem de huzurlu bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için büyük bir adım olacak. Bu kafe, sadece kitap okuma alanı değil, aynı zamanda dostlukların pekişeceği, bilgi alışverişinin yapılacağı ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği bir mekân olacak” dedi.