Çin için belirsizlik dönemi

Ceren Ergenç - Uluslararası İlişkiler Uzmanı

ABD ve Çin arasındaki ekonomik rekabetin başlangıç noktası Trump değil, Obama’nın Asya Açılımı’ydı. Bu politikayla, ABD, uluslararası gücünü transatlantik ilişkilerinden çekip Asya-Pasifik bölgesine, özelinde de Çin’in yükselişini durdurmaya yoğunlaştıracağını dünyaya ilan etmiş oldu. İki ülke arasındaki ticaret savaşları Trump’ın öngörülemez hareketleri sayesinde daha görünür olur ama aslında Çin’in yükselişini engelleme gerekliliği ABD’de siyasi yelpazenin iki kanadının buluştuğu bir nokta.

Trump’ın seçim kampanyası sırasında yapacağını iddia ettikleriyle kabinesi belli olduktan sonra oluşturacağı dış politika programı örtüşmeyebilir ama ekonomik alanda korumacı politikaları devam ettireceğini bekleyebiliriz. Bu korumacı politikalar ticaret kotalarına yoğunlaşırken, Çin’i tedarik zincirlerinden menetmeye yönelik yapısal çabalar geri plana düşebilir çünkü Trump ekonomik hedefler için askerî müdahalelerde bulunmayacağını iddia ediyor. Örneğin, olası bir Çin müdahalesine karşı Tayvan’ı korumayacağını açıkladı.

Çin için Trump’ın ikinci dönemi bu şekilde belirsizliklerle dolu olacağı için, öncelikli olarak, doğrudan bir çatışmaya girmeden kendi tedarik zincirlerini ve Küresel Güney’deki müttefiklerinden oluşan ağları güçlendirme yoluna gidecektir.