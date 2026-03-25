Çin, İran savaşına nasıl yaklaşıyor?

Doç. Dr. Emre Demir (TED Üniversitesi)

Çin-İran ilişkileri, uzunca bir süredir ilgi gören konular arasında yer almaktadır. Kimilerine göre, Pekin ve Tahran, ABD-karşıtı koalisyonun parçaları olarak ABD sonrası çok taraflı uluslararası sistemin inşası için ortak çalışmalar yürütüyor.

Bu düşünceden yola çıkarak, yine pek çok analist, Çin’in bu koalisyonun otoriter üyelerine herhangi bir ABD müdahalesi durumunda destek vermesini bekliyordu.

Bu nedenle bazı yorumcular, Çin’in ABD’nin önce Venezuela Devlet Başkanı Nicholás Maduro’ya yönelik operasyonuna, şimdi de İsrail ile İran’a saldırısına verdiği düşük düzeyli tepki nedeniyle şaşırmış görünüyor.

Öyle ki ABD’nin eski Pekin büyükelçisi ve Harvard’da öğretim üyesi Nicholas Burns göre, Çin, bu tutumuyla “otoriter müttefikleri için güvenilmez bir dost olduğunu kanıtlıyor”. Ne var ki bu tür yaklaşımlar, aşağıda ele alındığı üzere, pek çok açıdan hatalı.

ORTA DOĞU VE İRAN, ÇİN’İN ÖNCELİKLERİ ARASINDA YER ALIYOR MU?

Çin, her ne kadar bölgeden ciddi miktarda fosil yakıt ithal ediyor ve bölge ülkelerinin önde gelen ekonomik ortakları arasında yer alıyorsa da Orta Doğu ve İran, Çin’in öncelikleri arasında yer almıyor. Washington’un aksine Pekin yönetimi, ülke için gelişmelere öncelik veriyor.

Diğer bir deyişle, Çin’in asli önceliği, rejim güvenliğinin ve ülke içi istikrarın sağlanması. Bununla bağlantılı ikincil önceliğini ise yakın çevresi ile ilişkileri oluşturuyor. Çin, 20 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmasına karşın yüksek nüfusu nedeniyle kişi başına düşen geliri hala düşük ve nüfusunun önemli bir kısmı yoksul.

Dolayısıyla da Çin yönetiminin asıl hedefi, en önemli meşruiyet kaynaklarından biri olan ekonomik kalkınmanın sürekliliğini sağlamak. Bunun için de ülke içi istikrara ve komşuları ile ilişkilere öncelik veriyor ve yakın coğrafyasında barışın ve istikrarın hâkim olmasını umuyor.

Dahası ekonomik kalkınmanın devamı için ABD ile ilişkiler de Çin yönetiminin öncelikleri arasında. Her ne kadar Trump’ın ilk başkanlık döneminden bu yana iki ülke arasında bir ticaret ve teknoloji ‘savaşı’ yaşanıyor olsa da ABD, hem Çin malları için büyük bir pazar hem de Çin’in teknolojik gelişimi için ihtiyacı olan yarı iletkenler gibi yüksek teknolojili ürünlerin kaynağı. Dolayısıyla da Pekin için ABD, İran’dan daha önemli bir ülke ve İran için Washington ile ilişkilerini feda etmeyecektir.

İRAN SAVAŞI ÇİN’İ NASIL ETKİLİYOR?

Bununla birlikte Orta Doğu ve İran, Çin için iki açıdan önemli. Bir kere Çin, 2025 yılında toplam ham petrol tedarikinin yaklaşık %35’ini Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirdi. Kısacası, savaş nedeniyle İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri engellemesi diğer pek çok ülke gibi Çin’in de bölgeden petrol tedarikini kısıtlıyor. Bu noktada İran petrolünün Çin’e gönderilmeye devam ettiğine dair haberleri de not etmekte fayda var. Yine de İran’ın Çin’e petrol tedariği, Çin’in bölgeden toplam tedariğinin ancak bir kısmını karşılayacağından Çin’in ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacaktır. Bu nedenle Çin yönetimi, Hürmüz’den petrol ve gaz akışının devamı için İran yönetimini ikna etmeye çalışıyor.

Ayrıca Çin, Arap yarımadasının en önemli ekonomik ortaklarından. American Enterprise Institute tarafından yayınlanan China Global Investment Tracker’a göre, Çin’in Suudi Arabistan’daki ekonomik varlığı 82 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki varlığı 48 milyar dolar, Katar’daki varlığı 15 milyar dolar ve Umman’daki varlığı 10 milyar civarında. Çin aynı zamanda bu ülkelerin bir numaralı ticaret ortağı. Körfez ülkelerinde yerleşik Çinli nüfusunun da 400 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Kısacası, Orta Doğu, Pekin’in asli öncelikleri arasında yer almasa da bölgenin önemli bir petrol kaynağı olması ve bölge ülkeleriyle güçlü ekonomik ilişkileri nedeniyle Çin, Orta Doğu’da istikrarın ve barışın egemen olmasını istiyor.

Bununla birlikte bu isteğinin gerçekleşmesi için Çin’in bölgeye askeri müdahalede bulunmasını beklemek gerçekçi bir beklenti değil. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yalnızca üç kez (Kore, Hindistan ve Vietnam) savaştığını ve bunların tamamının da sınır bölgelerinde gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda Çin’in kendi sınırlarından binlerce kilometre uzakta yaşanan krize neden yalnızca diplomatik yollarla müdahil olduğu ve askeri müdahale seçeneğinin masada olmadığı daha iyi anlaşılacaktır.

Dahası ortaklarına yönelik askeri yükümlülükler altına girmek ve askeri ittifak ilişkileri kurmak Çin’in dış politika pratiğinde yer almıyor. Çin’in, 1961 yılında Kuzey Kore ile kurduğu ittifak dışında herhangi bir ülke ile ittifak ilişkisi bulunmuyor. Dahası 1982’den bu yana Pekin, dış ilişkilerinde ittifak kurmama prensibine göre hareket ediyor. Dolayısıyla da Çin ile İran 2021 yılında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalamış ve Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS+ kapsamında iş birliği yapıyor olsalar da Pekin ile Tahran arasında bir ittifak ilişkisinden söz edilemez. Diğer bir deyişle, İran’ın İsrail-ABD ittifakı tarafından saldırıya uğraması, Çin’in Tahran’ın yardımına koşmasını ve askeri destek sağlamasını gerektirmiyor.

ÇİN, SAVAŞTA NASIL BİR POLİTİKA İZLİYOR?

Dahası bazı analistlerin iddialarının aksine bu savaşın hedefi, Çin değil. Dolayısıyla da Çin, İran’a askeri destek vermek yerine savaşın ilk gününden bu yana tarafları çatışmaları sonlandırmaya ve diplomasiye davet ediyor. Çin’in savaşa yönelik ilk tepkisi, ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarını kınamak ve bu “gayrimeşru” savaşın bir an önce sonlandırılmasını istemek olmuştur. 28 Şubat’tan bugüne Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapmış ve Çin’in barışın sağlanmasına yönelik tutumunu iletmiştir. Dahası Çin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, bölgeye yapığı ziyarette Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Mısır dışişleri bakanlarıyla ve Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Ülkeleri Birliği Genel Sekreterleri ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerin önemi, Zhai Jun’un hem İran’ı ziyaret etmemesi hem de İran’ın Arap ülkelerine saldırılarını durdurmasını talep etmesidir. Bu ziyaret, Çin’in İran’dansa Körfez’in Arap yarımadası yakasına meylettiğini göstermesi açısından önemlidir.

Aslında bu yeni bir durum da değil. Her ne kadar pek çok yorumcu İran ile Çin’i, Rusya ve Kuzey Kore’nin de dahil olduğu bir ABD-karşıtı eksenin parçası olarak görse de Çin, uzunca bir süredir Körfez’in Arap ülkelerini İran’a önceliyor. Örneğin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2016’daki Orta Doğu turunda hem İran’ı hem de Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişken, 2022’de Suudi Arabistan’ı ziyaret ederken İran’a uğramamıştı. Dahası 2022’deki ziyaret sırasında Çin ile Suudi Arabistan tarafından yayınlanan ortak bildiride İran’ın “bölgedeki istikrarı bozan faaliyetlerine” ve “terörist ve mezhepçi gruplara verdiği desteğe” atıfta bulunulması nedeniyle birçok İranlı milletvekili ve yetkili Çin’in tutumunu sert bir şekilde eleştirmişti.

Bu, tabii ki Çin’in İran’a destek vermediği anlamına gelmiyor. Uluslararası yaptırımlara rağmen Çinli küçük petrol rafinerileri İran’ın petrol ihracatının %90’a yakınını alarak rejimin ihtiyaç duyduğu mali kaynağı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca Çin, her ne kadar 2005 yılında İran’a silah satışını durdurduğunu açıklamışsa da Çinli firmaların hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanılabilen iki amaçlı bileşenlerin satışına devam ettiği biliniyor. Dolayısıyla da Çin’in İran’a doğrudan olmasa da dolaylı yollardan askeri malzeme tedarik ettiği söylenebilir.

Pekin, Tahran’a ayrıca diplomatik destek de sağlıyor. Çin, 2025 haziranındaki 12 Gün Savaşı sırasında olduğu gibi bugün de İran’a, özellikle İsrail’e ve ABD’ye karşı diplomatik destek veriyor. Örneğin, 11 Mart günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, biri Körfez İşbirliği Konseyi ve Ürdün adına Bahreyn tarafından, diğeri de Rusya tarafından sunulan iki karar tasarısını oyladı. Çin, Bahreyn’in tasarısının, çatışmanın temel nedenlerini ve genel durumunu dengeli bir şekilde yansıtmadığı ve Çin’in önerilerini yeterince dikkate almadığı gerekçesiyle tasarıya destek vermez ve oylamada çekimser kalırken, Rusya’nın tasarısının lehine oy kullandı.

Çin’in İran’a sınırlı desteği ve kriz karşısındaki dengeli tutumu İsrail tarafından da not edilmiş durumda. Öyle ki İsrail yönetimi ve İsrailli uzmanlar, Çin’in 12 Gün Savaşı’nda İran’a verdiği sınırlı desteğe bakarak, herhangi bir yeni saldırı durumunda Çin’in İran lehine savaşa müdahil olmayacağı kanısına varmışlardı. Bu düşünceye sahip olmalarının bir diğer nedeni de Çin’in özellikle ABD ve Körfez ülkeleri ile olan ilişkilerine verdiği önem. Ayrıca Çin, ne İsrail’in Gazze’yi işgalinin ne de 12 Gün Savaşı’nın ardından İsrail ile ticari ilişkilerine zarar verecek bir adım attı. Kısacası, Çin’in devam etmekte olan savaşa yaklaşımı, İsrail tarafının beklentilerine uygun şekillenmiş görünüyor.

SONUÇ YERİNE

Kısacası, Pekin yönetimi, her ne kadar İsrail-ABD ittifakının İran’a saldırılarından ve savaşın sonuçlarından rahatsız olsa da savaşın bu haliyle devam etmesi halinde hem Çin’in çıkarları ve asli öncelikleri hem de bölge ülkeleriyle ilişkileri dolayısıyla mevcut politikalarını devam ettirip tarafları çatışmaları durdurmaya ve müzakere masasına davet etmeye devam edecektir.