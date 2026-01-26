Çin şoku ve Türkiye'de sanayisizleşme-3

Dr. Veysel TEKDAL – Öğretim Üyesi

İlk yazıda, Türkiye’nin Çin’den çelik ithalatının son yıllarda ciddi biçimde arttığını belirtmiştik. Çelik, Çin şokunun dünya genelinde en belirgin hissedildiği sektörlerden biri. Çin’in çelik ihracatı 2019 ve 2020’de sırasıyla 64 ve 53 milyon ton iken, 2023 ve 2024’te 95 ve 118 milyon tona sıçrıyor. Çin’in ihracat artışı çelik üretimindeki artıştan değil, iç talepteki düşüşten kaynaklanıyor. Bu düzeydeki bir artış, diğer üreticiler üzerinde çok yönlü baskı yaratıyor: iç pazarda pay kaybı, dış pazarlarda pay kaybı ve arz artışına bağlı olarak kâr marjı düşüşü.

Peki Türkiye’de çelik sektörü nasıl etkileniyor? Tabloda yer alan Türkiye çelik sektörü verileri, Çin’den çelik ithalatının ivmelendiği 2022–2024 yılları ile önceki yılları karşılaştırmamıza ve görece net çıkarımlar yapmamıza imkân veriyor. Bu verilere göre:

• Son yıllarda üretimde belirgin bir düşüş trendi yok. Fakat kapasite artışına karşın üretimin yatay kalması kapasite kullanım oranını aşağı çekiyor. Nitekim son yıllarda bu oran yaklaşık %60 civarında seyrederek önceki yıllara göre düşmüş durumda.

• Kapasite kullanımındaki düşüş, içeride çelik tüketimi artmasına rağmen yaşanıyor. İç talepteki artış kısmen ithalat artışı ile karşılanıyor.

• Kapasite artışına rağmen ihracatta düşüş var.

Türkiye Çelik Sektörü (milyon ton) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Üretim 33,7 35,9 40,4 35,1 33,7 36,9 Kapasite 50,7 53,4 54,0 55,2 57,4 59,0 Kapasite Kullanım Oranı (%) 66,4 67,2 74,8 63,5 58,7 62,5 Tüketim 27,8 31,4 35,6 34,6 40,6 - İthalat 12,3 12,9 16,1 15,8 17,9 19,7 İhracat 19,7 18,6 22,0 17,5 12,7 17,0 Kaynak: OECD Steel Outlook 2025

Bu tablo, yerli çelik üreticilerinin hem iç hem de dış pazarlarda pay kaybettiğine işaret ediyor. Ayrıca sektördeki şirketler üzerine yazılan “borsa” raporlarında kâr marjlarının gerilediği tespit ediliyor. Bu koşullarda Türk çelik sektörü temsilcileri şikâyetlerini sıkça dile getiriyor. Örneğin Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, Çin’in “son 5 yılda Türkiye’ye yönelik çelik ihracatını yaklaşık 15 misli artırdığını” ve bunun Türk çelik sektörünü tahrip ettiğini ifade ediyor.

Ayrıca sektör temsilcilerinin, Çin başta olmak üzere ithal çeliğe karşı korumacı önlemler alınması için yoğun çaba gösterdiği ve bunda bir ölçüde başarılı olduğu anlaşılıyor. Son yıllarda bazı yassı çelik ürünlerinde, DTÖ tavanları içinde kalacak şekilde gümrük vergilerinde artışlar yapıldığını görüyoruz (çoğunlukla %5–10 civarında). Ek olarak, Ereğli, Tosçelik ve POSCO Assan TST gibi yerli üreticilerin başvuruları üzerine çeşitli yassı çelik ürünlerinde anti-damping tedbirleri (fiilen ek vergi) getiriliyor. En güncel olanı 27 Aralık 2025 tarihinde alınan anti-damping önlemi. Buna göre Çin menşeili soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünleri ithalatına, CIF bedeli (mal+ navlun+ sigorta) üzerinden ek yüzde 3,95 vergi getiriliyor.

Diğer yandan bu korumacı önlemler, yassı çeliği ara malı olarak kullanan sektörlerde maliyetleri artırıyor. Beyaz eşya, otomotiv ve makine gibi çok sayıda sektörde çelik ürünleri temel bir ara malı. Bu sektörler de Çin şoku karşısında pazar payını ve kârlıklarını korumaya çalışıyor. Beyaz eşya sektörü bu hususta çarpıcı bir örnek.

BEYAZ EŞYA

Yerli beyaz eşya üreticileri, çelik ithalatına getirilen ek gümrük vergileri ve anti-damping önlemlerinin maliyetleri yükselttiğini ve rekabet gücünü aşındırdığını savunarak bunlara güçlü biçimde itiraz ediyor. İhracat odaklı ve ana pazarı Avrupa olan bu sektörün ihracat verileri, burada Çin’e pay kaptırıldığını gösteriyor.

AB’nin Türkiye’den buzdolabı ithalatı 2022’de yaklaşık 2,2 milyon adetken 2024’te yaklaşık 1,5 milyon adede gerilemiştir. Aynı yıllarda, AB’nin Çin’den buzdolabı ithalatı 3,7 milyon adetten 6,4 milyon adede yükselmiştir. Yani Türkiye pazar payı kaybederken Çin pazar payını artırmıştır.

Türkiye ve Çin’in Avrupa Birliği’ne Buzdolabı İhracatı (Adet) Ülke 2022 2023 2024 Çin 3.766.750 4.963.670 6.452.150 Türkiye 2.229.140 1.867.980 1.560.210 Kaynak: Dünya Bankası WITS · Birim: Adet · HS Kodu: 841810

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yöneticileri, yakın dönemdeki çeşitli açıklamalarında çeliğin beyaz eşyada maliyetin yaklaşık %20’sini oluşturduğunu; çelik ürünlerindeki koruma oranının ise %12–40 bandına ulaştığını vurguluyor. Bu nedenle söz konusu tedbirlerin maliyetleri artırdığını ve Çinli firmalar karşısında Avrupa pazarındaki rekabet gücünü aşındırdığını belirtiyorlar.

Çelik sektörünü Çin şokundan korumak üzere alınan tedbirler, dolaylı olarak beyaz eşya sanayisinin bu şoka karşı dayanıklılığını azaltıyor. Beyaz eşya ana sanayinin, bir başa çıkma taktiği olarak tedarik ağlarını kısmen Çin’e kaydırdığı anlaşılıyor. Bu durum da dolaylı olarak beyaz eşya yan sanayisini Çin şoku karşısında zayıflatıyor. Sektörde artan Çin rekabetine değinen Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği Başkanı D. Yasemin Aksu şöyle diyor: “Beyaz eşya ana sanayimizin bu rekabet karşısında maliyetlerini dengeleyebilmek adına tedarik ağlarını Çin’e kaydırma stratejisi izlediğini anlayışla karşılıyoruz. Fakat bu kaymanın etkisinin beyaz eşya yan sanayicileri tarafından ise iki kat hissedildiğini vurgulamak isteriz”.

Görüldüğü gibi Çin şoku çok boyutlu ve zorlu bir mesele. Meselenin politik-ekonomik olarak çekişmeli olduğunu ilk yazıdan itibaren ifade etmiştim. Sanayi aktörleri pazar payı ve kârlılığı korumak için farklı stratejilere başvuruyor; bu stratejiler bazen diğer sektörler ya da aktörler aleyhine sonuçlar doğuruyor. Sektörler arası çekişme en görünür gerilim hattı. Çünkü oldukça örgütlü, tartışmalara ve politikalara etki etme kabiliyeti yüksek kesimlerden söz ediyoruz. Bu hikâyenin parçası olup daha az görünür ve etkili olan en az iki kesim daha var. Birincisi, sanayi sektörü çalışanları: Pazar kaybı ve karlılıkta düşüşün ücretlerin baskılanması ve işten çıkarmalar yoluyla birçok kişinin geçim koşullarını olumsuz etkilediğini varsayabiliriz. Bir diğer kesim ise ek gümrük vergilerinin nihai yükünü taşıyan tüketiciler; özellikle alım gücü düşük olanlar, yani halkın geniş kesimleridir.

Belli ki Çin şokunun etkilerini ve korumacı önlemleri daha çok konuşacağız. Konuya dair verileri ve tartışmaları inceleme sürecinde, korumacı politikaların doğruluğuna kafa yordum ve iki sonuca vardım. Bunları paylaşarak yazıyı bitiriyorum. İlki, korumacı önlemlerin bir yanıyla sektör bazlı, teknik ve ayrıntılı analiz gerektiren kararlar olduğu. İkincisiyse, bu tartışmada akılda tutmak gereken bazı soruların olduğu: Koruma önlemi tasarlanırken sektörler arası ihtiyaç ve çıkar farklılıkları nasıl ele alınacak? Önlemin düzeyi fiyatları, dolayısıyla halkın alım gücünü nasıl etkileyecek? Öncelilk üretim ve istihdamı korumak mı olacak, yoksa şirketlere daha konforlu bir kar alanı açmak mı?