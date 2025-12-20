Çin şoku ve Türkiye’de Sanayisizleşme - 1: Ne oluyor, ne yapmalı

Dr. Veysel TEKDAL - Öğretim Üyesi

Çin’in ihracatında 2020 sonrasında ciddi bir sıçrama yaşanmakta. 2020 ve önceki yıllarda 2,5 trilyon dolar civarında seyreden Çin’in ihracatı, 2021’den itibaren güçlü bir artış ivmesi yakalamış ve 2024 itibarıyla 3,5 trilyon doları geçmiştir. Bu artış hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde sanayi üretimi üzerinde ciddi bir rekabetçi baskı yaratmış durumda ve yaygın olarak “Çin Şoku 2.0” olarak anılıyor.

Çin’in ihracatının sıçramasının ardında bir dizi sebep tespit edilebilir: İç tüketimin zayıflamasına paralel olarak Çinli firmaların daha fazla ihracata yönelmesi, ekonomik büyüme adına Çin’de devletin sanayiciye sağladığı desteklerde artış, 2022’den itibaren Çin yuanının dolar karşısında zayıflamasının Çin’in ihracatta rekabet gücünü artırması, elektrikli araçlar ve batarya gibi yeni büyüyen sektörlerde Çinli firmaların sağladığı pazar başarısı gibi.

TÜRKİYE’YE OLAN ETKİSİ

Türkiye’deki sanayi de diğer birçok ülkede olduğu gibi, Çin şokunun etkilerini hissetmekte. Daha önce Emre Demir ile birlikte BirGün’de yazdığımız gibi, Çin’den ithalat 2020’de yaklaşık 23 milyar dolardan 2024’te 45 milyar dolara tırmanmış durumda. Türkiye’nin durumunu perspektife koymak için benzer ülkelerle ile kıyaslamakta fayda var. Kıyaslama için Türkiye gibi orta gelir seviyesinde, düşük ve orta teknolojili sektörlerde önemli oranda sanayileşmiş bir grup ülke belirledim; bunlara sanayileşmiş yarı-çevre ekonomiler diyebiliriz: Brezilya, Meksika, Malezya, Tayland ve Güney Afrika. 2020 sonrasında bütün ülkelerin Çin’den ithalatında ciddi bir artış var.

Fakat Türkiye’de artış oranı %95 ile diğer ülkelere göre belirgin şekilde daha yüksek. Bu karşılaştırma, Türkiye’nin Çin şokunu görece şiddetli yaşayan ülkeler arasında olduğuna işaret ediyor.

Türkiye’nin Çin’den ithalatındaki sıçramaya ve bunun sektörel düzeyde etkilerine bakalım. Bu yazıda Çin’den ithalatın en yüksek olduğu sektörleri ve bu sektörlerdeki 2020 sonrasındaki ithalat artışını belirlemeye çalışıyorum.

Yandaki tabloda görüldüğü üzere, Çin’den yapılan ithalatta aslan payını elektrikli cihazlar ve makine sektörleri almaktadır. İthalatın neredeyse yarısını, teknoloji-yoğun ürün gruplarının toplandığı bu iki sektör oluşturmaktadır.

DÜŞÜK TEKNOLOJİLİ İŞLER

Listedeki diğer teknoloji-yoğun ürün gruplarının toplandığı sektörler, 4. sıradaki motorlu taşıtlar ve 7. sıradaki “bilimsel aletler” sektörleridir. Çeşitli düşük ve orta teknolojili sektörler de üst sıralarda yer almaktadır: Demir ve çelik, organik kimyasallar, plastik mamuller, sentetik iplik, hazır giyim ve ayakkabı.

Bu sektörler Çin’den ithalatın patlama yaptığı 2020 sonrasındaki yaklaşık 21,9 milyar dolarlık artışın, 17,9 miyar dolarlık kısmını oluşturmaktadır. Sentetik iplik hariç diğer sektörlerde ciddi artışlar yaşanmıştır. Miktar olarak bakıldığında, en büyük artış elektrikli cihazlar, makineler, demir-çelik ve motorlu taşıtlar sektörlerinde olmuştur. Oransal artışa bakıldığında, demir-çelik ve motorlu taşıtlarda 5 katı aşan ve ayakkabı sektöründe 3 katlık artış özellikle dikkat çekmektedir.

Bu sektörlerdeki ürün gruplarının bazılarında (telefon, batarya, bilgisayar vb.) Türkiye’de kayda değer bir üretim yoktur. Mevcut sanayinin Çin şokundan ne kadar etkilendiği merak edildiğinde Türkiye’de halihazırda önemli düzeyde üretim ve istihdamın olduğu, otomobil, otomobil yedek parça, çelik, hazır giyim ve ayakkabı gibi sektörler öne çıkmakta. Bunlara Türkiye’de üretim kapasitesinin geliştirilmeye çalışıldığı güneş paneli ekipmanları gibi sektörler de eklenebilir.

POLİTİK- EKONOMİK MUHTEVA

Çin şokunun politik-ekonomik idaresinde, devlet politikalarının (ithalata ilişkin vergiler ve önlemler, teşvikler, döviz kurunun yönetimi, istihdam politikaları) önemli bir rolü var. Devlet kurumlarının, sektörel çıkar gruplarının talepleri, politik kaygılar, makroekonomik dinamikler ve kalkınma hedefleri gibi faktörlerin etkisi altında politika geliştirmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Bu faktörlerin her zaman aynı yönde politikalara işaret etmediğini göz önünde bulundurursak oldukça çekişmeli ve zorlu bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yazılarda vakit ve yer elverdiği ölçüde birkaç önemli sektörde ithalat artışının Çin’den ve Türkiye’den kaynaklanan dinamiklerine, bunun yerli üretime etkilerine ve sürecin idaresine daha yakından bakmaya çalışacağım.