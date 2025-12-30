Çin şoku ve Türkiye’de sanayisizleşme – 2: Korumacı önlemler ne kadar etkili?

Dr. Veysel TEKDAL - Öğretim Üyesi

Önceki yazıda Çin’den artan ithalatın ve bunun Türkiye’de sanayi üretimine etkisinin zorlu bir mesele olduğunu ifade etmiştim. Bu yazıda neden zorlu olduğuna dair iki sebep üzerinde duracağım. Birincisi, Çin’den ithalat artışının Türkiye ile ilgili sebepleri var. İkincisi, Çin’den ithalata karşı kapsamlı ve “sert” korumacı önlemlerin alınması ne kolay ne de “tarafsız” bir seçenek.

SORUN SADECE ÇİN Mİ?

Tahmin edileceği gibi, Çin’den artan ithalatın Türkiye ile ilgili sebepleri var. Çin’den ithalatın arttığı birçok sektörde, başka ülkelerden de ithalat ciddi oranda artmıştır. Tabloda görüldüğü üzere, son yıllarda motorlu taşıtlarda İspanya, ayakkabıda Vietnam, giyimde Bangladeş’ten Çin’e benzer biçimde ciddi bir ithalat artışı söz konusu.

Ayrıca, Çin’den ithalatta en çok payı alan elektrikli cihazlar ve makine sektörlerindeki birçok ürün grubunda (telefon, bilgisayar, yarı iletkenler, telekom altyapısı ekipmanları, bataryalar vb.) Türkiye’de kayda değer bir üretim bulunmuyor. Bu ürün gruplarında her durumda dış açık verilecek; Çin’e değilse başka bir ülkeye. Kaldı ki bazı ürünlerde Çin’den yapılan ithalat, bu ülkede üretim yapan yabancı firmalardan geliyor (tipik örnek Apple). Dolayısıyla, olan biteni tümüyle uzaktaki bir “günah keçisi” ne atfetmek doğru görünmüyor.

Türkiye’nin artan ithalatı (milyon dolar)

Bununla birlikte, Çin’den artan ithalatın bir sorun olduğuna işaret eden en az 3 sebep tespit edilebilir: Birincisi, Çin, neredeyse tüm sanayi sektörlerinde büyük bir üretici olduğu için, artış hemen her sektöre yayılıyor. İkincisi, Çin’in Türkiye’den neredeyse hiç sanayi ürünü ithal etmemesi ve bunun ikili ticarette çok büyük bir açık yaratması. Üçüncüsü, Çin’in ölçeği itibariyle küresel ürün fiyatlamalarını etkilemesi ve Türkiye’nin ihracat pazarlarında da büyüyen bir rakip olması.

Dolayısıyla, Türkiye’de sanayinin, diğer ülkelerde olduğu gibi, bir “Çin sorunu” var. Bu sorunun en azından birkaç yıl daha etkisini sürdüreceğini söylebiliriz. Çin yönetiminin büyüme ve istihdamı korumak için sanayi üretimi ve ihracata yaslanmaktan vazgeçmesi zor. Alternatif büyüme kanalları olan emlak sektörü derin bir durgunlukta, iç tüketimse zayıf seyrediyor. Hükümetin yakın dönemdeki politika açıklamaları, emlak ve tüketimde hızlı bir sıçramadan çok kademeli bir toparlanmaya işaret ediyor. Kaldı ki bugün sanayideki fazla kapasiteyi azaltma önlemleri alınsa bile, bunun ancak aşamalı olarak birkaç yıl içinde ciddi bir sonuç üreteceğini öngörebiliriz.

ÇİN’E KARŞI DAHA AGRESİF VE KAPSAMLI KORUMACI ÖNLEMLER BİR SEÇENEK Mİ?

Çin şoku karşısında ülkeler büyük oranda, Dünya Ticaret Örgütü merkezli liberal ticaret rejiminin öngördüğü şekilde, sektör ya da ürün bazlı “ticaret politikası savunma araçlarına” başvuruyor. En yaygını damping-karşıtı (DK) önlemler. Bunlar, ithalatın yerli üreticiler üzerinde “haksız” rekabet yaratması durumunda meşru kabul edilen ek vergi önlemlerini ifade ediyor. Nitekim son birkaç yılda Çin’e karşı alınan DK önlemler dünya genelinde belirgin bir artış gösteriyor. 2022- 2025 döneminde Hindistan, ABD, AB ve Brezilya, Çin’e karşı en fazla damping soruşturması ile başı çekiyor. Türkiye ise 15 soruşturma ile 6. sırada. Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesindeki veriler de bunun sağlamasını yapıyor: 2022’den itibaren Çin’e karşı 6 damping karşıtı önlem alınmış; sonuçlanmayı bekleyen de 9 soruşturma var. Fakat DK önlemler yapısı gereği sınırlı; çoğunlukla dar bir ürün grubunu kapsıyor. Türkiye’nin aldığı DK önlemleri arasında akrilik elyaf gibi tek bir ürüne odaklanan örnekler de bulunuyor. Damping-karşıtı önlemlerin ötesinde, Çin’e karşı daha agresif ve sektörlerin geneline yayılan korumacı önlemler almak bir seçenek mi? Görebildiğim kadarıyla, ABD haricinde, bu yönde adım atan tek ülke Meksika. Geçtiğimiz hafta, Meksika Senatosu 1.400’den fazla üründe gümrük vergilerinin %50’ye kadar yükseltilmesine imkân veren bir düzenlemeyi onayladı. Karar Meksika ile serbest ticaret anlaşması olmayan ülkeleri kapsasa da esasen Çin’den ithalatı hedefliyor.

Çin’e karşı en çok damping karşıtı soruşturma açan 10 ülke (2022-2025)

Fakat günün sonunda bu bir jeoekonomik “tercih”. ABD ile serbest ticaret ve yatırım bağları çok güçlü olan bir ülkede, yönetici elitler, ABD baskısı altında bir tercih yapmış görünüyor. Birçok ülkede bu tip bir kopuş, hem yeterince güçlü bir destek tabanı olmadığı hem de jeoekonomik maliyetleri sebebiyle kolay görünmüyor. Zira pek çok ülkede yönetici elitler ve sermaye grupları, Çin ile yatırım, finansman ve giderek teknoloji bağlarını geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca farklı çıkarlar itibarıyla, Çin’e karşı agresif korumacılık, politik-ekonomik olarak çekişmeli bir konu. Bu konuda, sanayiciler bile kendi içinde bölünüyor. Özellikle tartışmalı olan bir konu sanayi ara mallarının ithalatı. Örneğin, Türkiye’de çelik üreticileri ile çeliği girdi olarak kullanan beyaz eşya ve benzeri sektörler arasında korumacılık konusunda bir çekişme yaşanıyor. Tüketim malları söz konusu olduğunda ise, Çin’e karşı sözgelimi %30 ek vergi getirilmesi, alım gücü halihazırda aşınmış halkın çoğunluğu için pratikte yeni bir zam dalgası anlamına gelir.

Bir sonraki yazıda çelik sektöründe olup bitene daha yakından bakmayı planlıyorum.