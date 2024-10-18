Cinayet anı

İzlediğiniz bu görüntü bir film sahnesi ya da canlandırma değil. Bu; katiller tarafından kaydedilmiş cinayet anının gerçek görüntüleri. 8 saniyelik görüntü, Türkiye’deki devasa güvenlik sorununu, çeteleşmeyi, kolayca bulunan tetikçileri, yurt dışından gelen ölüm emrini, acımasızlığını özetliyor. Mersin Mezitli’de işlenen bu cinayetin tetikçileri yakalandı ancak arkasında halen derin bir karanlık var.

İddianameye göre; Aralık 2023’te İstanbul Küçükçekmece’deki ArmoniPark isimli AVM’de 19 yaşındaki Berkant Özgündüz ve 21 yaşındaki Hasan Kayalı dolaşıyordu. Bu sırada Hasan Kayalı’ya Rusya’da yaşayan teyzesinin oğlu Okan Çeçe’den bir mesaj geldi. Mesajda “Sıkacak birisi var mı” diye sormuştu. Hasan Kayalı, “Ben yaparım” diye yanıt verdi. Ancak Okan Çeçe bunu kabul etmeyerek başkasını bulmasını istedi. Bu sırada mesajları Berkant Özgündüz’de okuyordu. “Ben yaparım” dedi ve Okan Çeçe onun tetikçi olmasını kabul etti. Mersin Mezitli’de bir kişiyi öldüreceğini söyledi.

Berkant Özgündüz (solda) ve Hasan Kayalı

CİNAYET EMRİ RUSYA’DAN

Hasan Kayalı ve Berkant Özgündüz cinayetten sonra ifadelerinde Okan Çeçe hakkında çok az bilgi verdi. Sadece onun Rusya’da meyve-sebze ticareti yaptığını anlattılar. İddiaya göre; azmettiricinin suç bağlantılarını gizliyorlardı. Tetikçiler bankaya borçlu olduklarını, bu nedenle para için cinayeti işlemeye gönüllü olduklarını savundular. Hatta Okan Çeçe’ye, cinayeti ne zaman işleyeceklerini defalarca mesaj atarak sormuşlardı.

22 Ocak 2024 günü Okan Çeçe, bir otomobil kiralamaları için talimat verdi. Profesyonel davranıyorlardı. Kimliklerinin ortaya çıkmaması için bir arkadaşlarının adına otomobil kiraladılar. İki gün sonra İstanbul İkitelli’deki Mall Of İstanbul alışveriş merkezi önünde buluştukları ve tam adını söylemedikleri bir kişiden cinayet silahını aldılar. Okan Çeçe, kuzeni Hasan Kayalı’nın hesabına başkalarının hesaplarından 45 bin TL gönderdi.

SUİKAST İSTİHBARATLARI

25 Ocak 2024 günü tetikçiler, Mersin’e doğru yola çıktı. Bu sırada Okan Çeçe onlara öldürecekleri kişinin Hakan Turan olduğunu söyledi. Hakan Turan’ın ve Mersin Mezitli’de yaşadığı sitenin fotoğraflarını gönderdi. Ayrıca Hakan Turan’ın iş ve ev adreslerini, otomobilinin marka ve plakasını da yazdı.

Hedefin ve evinin fotoğrafları tetikçilere gönderildi.

Otomobil ile Mersin Mezitli’deki sitenin önüne gelen iki tetikçi günlerce keşif yaptı. Hakan Turan’ın site dışına park ettiği otomobilin fotoğraflarını çekip Okan Çeçe’ye gönderdiler. Hatta siteden çıkıp otomobiline binen Hakan Turan’ın gizlice videolarını çekip yolladılar ve hedef konusunda onay aldılar. 28 Ocak 2024 günü öldürmeyi planlamışlar ve pusuya yatmışlardı. Tuvalet ihtiyacı için yer ararken site önünde gördükleri yaşlı adama sordular. Bu adamın tarifi ile yakındaki düğün salonuna gittiler. Bu adam Hakan Turan’ın kayınpederiydi. O gün Hakan Turan’ı öldürmekten yanında bir arkadaşıyla siteye geldiği için vazgeçtiler. Bir gün sonra, 29 Ocak 2024 günü sabah erken saatlerde sitenin önüne geldiler. İstanbul’dan kiraladıkları otomobilin plakasını çamur ile kapattılar. Hakan Turan’ın otomobili her zaman park ettiği, sitenin dışındaki yoldaydı.

‘CİNAYETİN VİDEOSUNU ÇEKİN’

Okan Çeçe onlardan cinayetin videosunu çekmelerini istemişti. Saat 08.30 sıralarında Hasan Kayalı, site duvarının ardında gizlendi ve cep telefonunu video çekmek için hazırladı. Berkant Özgündüz ise Hakan Turan’ın otomobilinin arkasına saklanmış, tabancayı eline almıştı. Mersin Mezitli’de ticaret yapan 34 yaşındaki Hakan Turan siteden çıktı, otomobiline doğru yürüyordu. Bu sırada köşede gizlenen Hasan Kayalı onu kaydediyordu. Tetikçi Berkant Özgündüz otomobilin arkasından çıkıp silahı ona doğrulttu. Hasan Kayalı kamerayı çevirdi. Berkant Özgündüz, 5 metre mesafeden Hakan Turan’ın gövdesine 4 el ateş etti. Hasan Kayalı ilk kurşunlar sıkıldıktan sonra kamerayı kapattı. 3 kurşun isabet eden Hakan Turan yere düştü ve hayatını kaybetti.

Video cinayetin en önemli delili oldu ve bilirkişi tarafından incelendi.

İki tetikçi otomobille otoyola çıkarak izlerini kaybettirmeye çalıştı ancak Şanlıurfa Siverek’te yakalandılar. Rusya’ya kaçmayı planlamışlardı.

Hasan Kayalı’nın ağabeyinin de bir ay önce Mersin Mezitli’de üzerinde ruhsatsız silahla yakalandığı ve uyuşturucu suçundan arandığı için tutuklandığı ortaya çıktı. Bir iddiaya göre; Hakan Turan’ı öldürmek için Mezitli’ye gelmiş ancak yakalanınca cinayet ertelenmişti. Hasan Kayalı ve ağabeyi bu iddiaları kabul etmedi.

‘HEP AYNI SAVUNMA’

İki tetikçi de ifadelerinde Hakan Turan’ı bacağından vurmak için talimat aldıklarını söyledi. Hatta Berkant Özgündüz, bacaklarına ateş ettiğini savundu. Ama telefonda bulunan görüntüler çok netti ve öldürme amaçlı ateş ettiği anlaşılıyordu.

Tetikçiler, amatör bir pusu izlenimi vermeye çalışırken cinayet hazırlıklarının profesyonelliği dikkat çekiyor.

Cinayetin azmettiricisi Okan Çeçe için Kırmızı Bülten talebinde bulunuldu. Ancak iddianamede cinayetin nedeni yazılmadı, ‘Alacak verecek meselesi olduğu değerlendirilmektedir’ denildi.

Okan Çeçe’nin Türkiye ve Rusya’da suç faaliyetlerinin olduğu öne sürülüyor ama nedense cinayet soruşturmasında onun hakkında detaylı bilgi yok. İki tetikçi ağırlaştırılmış müebbet suçlamasıyla tutuklu yargılanırken Okan Çeçe halen firari.