Cinayetin bedeli 2,5 yıl

Britanya’da bir asker, 29 yaşındaki Cemal’e yumruk atarak ölümüne sebep oldu. Hiçbir şey olmamış gibi birliğine geri döndü. Orada diğer askerlere, Cemal’in, aksanıyla ilgili yaptığı şakanın sinirlerini bozduğunu anlattı.

Mahkemedeki savunmasında, beynin karar verme, dürtü kontrolü ve risk değerlendirmeden sorumlu bölümünün geliştiği 25 yaşın altında olduğunu ileri sürdü. (Deniz Piyadesi Joseph Jones 22 yaşındaydı.)

Bu savunmanın ardından 3,5 yıl hapis cezasına mahkûm oldu. Suçunu kabul ettiği için yapılan indirimle, bu cezanın 2,5 yılını cezaevinde geçireceği öngörülüyor.

Manchester doğumlu, babası Türk, annesi İngiliz olan 29 yaşındaki Cemal John Yılmaz’ın ailesi, oğulları için adalet arıyor. Suzan Yılmaz Okar, olayla ilgili BirGün’e şu bilgileri verdi:

“Olay, 13 Aralık 2025 sabahı, Exmouth şehir merkezindeki Church Street üzerinde yaşandı. Mahkemeye sunulan tanık ifadeleri ve polis kayıtları, durumun trajik ve anlamsız tablosunu net bir şekilde ortaya koyuyor: Ortada karşılıklı bir fiziksel kavga yoktu, aksine tanıklar ortamın son derece neşeli ve dostane olduğunu teyit ediyordu. Cemal – Biz Cem diyoruz - karşısındaki kişinin bir Kraliyet Deniz Piyadesi (Royal Marine) olduğunu bilmeden, her zamanki şakacı doğasıyla Joseph Jones ile sohbet ediyordu.

Tanıkların ifadesine göre Cem, Jones’un aksanına atıfta bulunarak tamamen dostane bir şekilde “Sen Birminghamlısın (Brummie)” diyerek takıldı. Joseph Jones ise buna “Hayır, ben Wolverhamptonlıyım” cevabını verdi. Bu masum diyalogdan saniyeler sonra Jones, ‘saygısızlığa uğradığını’ iddia ederek aniden saldırdı (Mahkemedeki ifadesi de bu yöndeydi.). Aldığı profesyonel askeri eğitimle, Cem’in yüzüne boksörvari bir yumruk vurdu. Cem, aldığı bu darbeyle beyin kanaması geçirerek anında yere düştü.

Cem yerde hayatta kalma mücadelesi verirken ve çevredeki insanlar yardım için çırpınırken, saldırgan Jones hiçbir yardımda bulunmadan olay yerinden kaçarak askeri kampına geri döndü. Üç gün sonra Cem’i kaybettik.

Mahkemede sanığın 22 yaşında olmasına ve ‘gelişiminin henüz tamamlanmadığına’ vurgu yapıldı. Bu karara karşı temyiz başvurusu yapıldı. Amacımız adaletin, kaybedilen bir hayatın ve yıkılan bir geleceğin ağırlığıyla örtüşmesini sağlamak.”

Cem’in babası Özkan Yılmaz da oğlunun adalet arayışını sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla gündeme getirmeye çalışıyor.

Çocukların cezai ehliyetinin konuşulduğu bir gündemde, eğitimli bir askerin 25 yaş altında olduğu için cezai sorumluluktan neredeyse muaf tutulmasına dair karar, ailenin de toplumun da adalet anlayışına uymuyor.