Çocuğa silah zoruyla istismar

Yeni nesil çetelerden “Taşlar” adlı suç örgütüne yeni bir dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, liderliğini Ümit lakabıyla bilinen Ramazan Taş’ın yaptığı ve 4 yöneticisi daha bulunan örgütün, İstanbul’un Esenler ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede işledikleri suçlara ilişkin tespit edilen 16 ayrı eylem sıralanıyor.

Davada 15'i tutuklu, bir kısmı aranan toplam 37 sanık var. Suçlamalar sürpriz değil: “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla Kasten Yaralama, Tehdit, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma ve Kullanma, Yasadışı Bahis…”

İddianamede çete yöneticilerinin “husumetli oldukları gruplara karşı silahlı eylemler gerçekleştirdikleri, kendi meselelerini kendilerinin halletmeye çalıştıkları, kendilerini kanun koyucu yerine koydukları” ifade edildi.

İŞKENCE, İSTİSMAR, TEHDİT

Bu iddianamede suçlamalara “Çocuğun Cinsel İstismarı” da eklenmiş durumda.

Mağdur çocuklar, detaylarını yazmayacağım ifadelerinde silahla tehdit edilerek işkence ve cinsel istismara maruz kaldıklarını, bu eylemlerin de videoya çekildiğini anlatıyor: “Y.A. video çekimi sırasında bize ‘Dayıya yanlış yapılmaz, biz dayıya hata yapmışız, dayıya yanlış yapanın sonu ölüm olur’ dedirterek video kaydı aldı. Şikâyetçi olursak bizi ve ailemizi öldüreceğini söylediler. Beni darp ettiklerinden sonra korktuğum için bir yere başvurup muayene olmadım, rapor almadım. Aileme de olayı söyleyemedim ve düştüğümü söyledim.”

‘VİDEOLARINIZ ELİMİZDE’

Diğer mağdur da “Bizi bırakmadan önce silahla tehdit ederek ‘Hiçbir yere gidip şikâyetçi olmayın, eğer olursanız başta siz ve sonra aileniz için çok kötü şeyler olur, videolarınız elimizde’ diyerek tehdit ettiler. Ben yaşadığım bu olaydan sonra şoka girdim ve psikolojim bozuldu, evden çıkamadım ve geceleri uyuyamadım” dedi.

İddianamedeki değerlendirme şöyle: “Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan müştekiler, silahla tehditle Bayrampaşa Otoban kenarında bulunan bir boşluk alana götürülerek önce sopa ve silah kabzası ile dövülerek yaralandıkları, ardından şüphelilerin video kaydı çekerek müştekilerin kıyafetlerini çıkararak birbirlerine karşı zorla cinsel istismar yapmalarını istedikleri, bu şekilde şüphelilerin müştekileri döverek ve silah göstererek müştekilere karşı zorla cinsel istismarda bulunduklarının anlaşıldığı…”

Şüpheli Y.A.’nın telefonunda yapılan incelemede, mağdur çocukların yarı çıplak şekilde fotoğrafları ve videoları bulundu.

Başka bir olayda da darp edilerek rakip çete Çapkanlar’a küfretmesini istedikleri müştekinin videosu çete üyeleri arasında paylaşılarak yayıldı: “Bu olaydan sonra tekrardan beni darp ederler diye korktuğum için babamın dükkânına gittim, babama üzülür diye bir şey söylemedim.”

‘FAZLA YATIRMAZLAR’

İddianamedeki bir tape’de, şüphelilerin cezaevinde uzun süre kalmayacakları inancı taşıdığı görülüyor.

Biri Metris’te tutuklu bulunan, diğeri dışarıda olan şüphelinin telefon konuşması şöyle:

• Kafana takma çıkarsın aslanlar gibi yat, aslanlar gibi çık.

• Yok abi yok yatırsa ne olacak en fazla bir sene yatırsın sıkıntı yok ya.

• Tabi tabi fazla yatırmazlar sizi inşallah.

• En baba 6 ay abi...

Savcılığın tespitinde de eylemlerini sosyal medyada yayımlamalarına rağmen aynı eylemlere devam ettiklerine değiniliyor: “…şüphelilerin aleni şekilde faaliyetlerine devam etmesi, gerçekleştirdikleri eylemleri özellikle sosyal medya platformlarında düzenli olarak paylaşmaları neticesinde haklarında adli işlem yapılsa dahi faaliyetlerine çok kısa sürede devam etmeleri neticesinde kamu düzenini sarsacak eylemlerin yoğunluk kazandığı…”

INSTAGRAM HİZMETİ, DOLAR DESTELERİ

İddianamede, çetenin sosyal medya faaliyetlerine dair ayrıntılı bir inceleme ve onlarca sosyal medya paylaşımı yer alıyor.

Bir çete üyesi, örgüt yöneticisine “Dayıcım artık Instagram’da da hizmet vermekteyiz, Füzeyle bile paylaşım yapabiliriz, fotoları bekliyorum” yazıyor, örneğin.

Çetenin farklı platformlarda otomatik tabancalarla birçok paylaşımı ve tehdit videoları bulunuyor. Cezaevi çıkışındaki kalabalık karşılamalar ve dolar desteleriyle fotoğraflar da bu paylaşımlardan bazıları…

Bir şüphelinin galerisindeki fotoğrafta da, kurşun geçirmez balistik yelek, el bombaları, MP5 otomatik tabanca ve dört ayrı diğer tabancanın görüntüsü var.