‘Çocuğumun aç ölmesini istemiyorum’

Gazze’ye yönelik ambargoyu aşmak amacıyla yola çıkan insani yardım yüklü Madleen yelkenlisi ve içerisindeki 12 aktivist İsrail tarafından alıkonuldu. İsrail ordusu gemidekilere yaptığı sandviç şovunun ardından, Gazze’ye yardımların ulaştırıldığını iddia etti, bununla övündü.

Peki, Gazze’nin neden yardıma ihtiyacı var?

“İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı kuşatmasının bir soykırım eylemi olduğunu” açıklayan Af Örgütü, konuyla ilgili son raporunda, İsrail’in işgal altındaki Gazze Şeridi’ne yardım ve ticari ürün girişi yasağını yeniden başlattığı 2 Mart’tan bu yana iki milyondan fazla sivilin, açlık ve susuzluğa karşı hayatta kalma mücadelesi verdiğini açıkladı.

İsrail, 18 Mart’ta saldırılarını yeniden başlatarak 820’si çocuk en az 2 bin 325 kişiyi öldürdü. Uluslararası Af Örgütü, bu saldırıların ardından Gazze’nin diğer bölgelerinde yerinden edilerek şehir merkezine sığınan 35 kişiyle ve Beyt Lahya’da yaşayan altı kişiyle görüştü.

Af Örgütüne konuşan bir ebeveyn, “Yemek besleyici mi, taze mi diye sormuyoruz, bu lüks kaçıyor. Yalnızca çocuklarımızın karnını doyurmak istiyoruz. Çocuğumun aç ölmesini istemiyorum” dedi.

Bir balıkçı da İsrail ordusunca vurulma riski nedeniyle denizdeyken ölümcül bir kumar oynamak zorunda kaldığını söyledi: “Balığa çıktığımda, bir daha evime, aileme geri dönemeyebileceğimi, tehlikenin çok büyük olduğunu biliyorum. Ama başka seçeneğimiz yok. Ailemin hayatta kalması pazarda balık satarak kazandığımız paraya bağlı, bu da insanın hayatına mâl olabilir.”

SUSUZLUK

Rapora göre, İsrail’in 17 yıldır devam eden ablukası nedeniyle Gazze’de yaygın bir sorun olan su kıtlığı artık kritik seviyede, bazı kişiler deniz suyu içmeye yöneldi: “Susuzluktan uyandım, konuşamıyordum bile. Sadece birkaç şişe içme suyu almak istesek, oğlumu saatlerce su kuyruğunda bekletmem gerekiyordu ve uzun mesafeler yürümek zorundaydı. Aralıksız bombardıman ve her yerde pusuda bekleyen tehlikeler yüzünden ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Çocuğunuzu su getirmesi için yollayabilirsiniz ama ceset torbasında geri gelebilir. Burada her gün böyle geçiyor.”

El Rantisi Pediatri Hastanesi’ndeki bir doktor da durumu şöyle anlattı: “Açlığın, tedavi görmeye gelen çocuklar üzerindeki etkisini fark ediyoruz. Gitgide soluyorlar. Ebeveyne, çocuğa özel dikkat göstermesini, özel gıda vermesini tavsiye ederken, bunun olanaksız olduğunu da biliyorsunuz.”

Başka bir doktor da mamadan yoksun bebekler de dahil ciddi şekilde yetersiz beslenen çocuk sayısının arttığına ve insülin gibi hayat kurtarıcı ilaçların kritik ölçüde yetersiz olduğuna dikkat çekti.

UTANÇ VERİCİ

Af Örgütü, Gazze’deki Filistinlilerin çoğunun yalnızca toplum mutfaklarından yararlanabildiği ve bu merkezlerde, yerinden edilenlerin genellikle günde bir öğün yemek olmak üzere asgari gıda için saatlerce beklemek zorunda olduğu bilgisini verdi.

Örgütün Kıdemli Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Direktörü Erika Guevara Rosas dünyaya şöyle seslendi: “İsrail son iki aydır, iki milyondan fazla sivili toplu halde cezalandırmak ve Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek için açık ve hesaplı bir çabayla sivillerin hayatta kalabilmesi için zorunlu olan insani yardımların ve diğer maddelerin tedarikini tamamen kesti. Bu, bilfiil işlenen bir soykırımdır. Üçüncü devletlerin, İsrail’in Gazze’deki soykırımını engellemek ve soykırıma son vermek konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri utanç verici.”

Üçüncü devletler, diyor. Utanç verici, diyor. Bize diyor…