Çocuk çetesi bir çocuğu öldürdü

17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 18.50…

İstanbul Sarıyer’de Ayazağa Mezarlığı ile helikopter pistinin arasındaki boş alanda 20’den fazla çocuk vardı. Hepsi buraya motosikletlerle gelmişti. 15 genç, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Koçhan’ın üzerine saldırdı. Yumruk ve tekmelerle öldüresiye dövdüler. Bu sırada bazıları Emir’in dört arkadaşını tutuyor, kavgayı ayırmalarına izin vermiyorlardı.

Ağır darbelerle sarsılan Emir, son kez güçlükle ayağa kalktı. Bu sırada saldırgan çocuklardan biri yaklaşıp Emir’e tekrar kafa attı. Yere düşen Emir, hareketsiz kalmıştı, nefes almıyordu. Onun arkadaşları sinir krizi geçirip çığlıklarla yardım istedi. Ambulans gelirken motosikletli çok sayıda çocuk yerleşim yerlerine doğru kaçıyordu.

Hastaneye kaldırılan Emir’in kalbi durmuştu, acil müdahale ile çalıştırılan kalbi sadece bir gün dayanabildi. 16 yaşındaki çocuk, diğer çocukların korkunç şiddetinin kurbanı oldu, hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETLİ ÇOCUK ÇETELERİ

Emir, hastanede yaşam savaşı verirken polis hastane önünde onun arkadaşlarının ifadelerini alıyordu. Saldırı sırasında Emir’in kuzeni U.B.T., 5 arkadaş Ayazağa Helikopter Pisti’nin yakınındaki boş alana video çekmek için motosikletle gittiklerini anlattı. 15 kişilik motosikletli grubun da burada olduğunu anlatan 14 yaşındaki U.B.T., korkunç anları şöyle anlattı:

“Emir Instagram’da bir fotoğraf paylaşmış, bu fotoğrafta duvarda “Ayazağa Kedileri Geliyoruz” yazıyordu. Bu kalabalık gruptan Y. Ş., fotoğrafı göstererek Emir ile tartıştı. Y.Ş., Emir’e kafa attı ve darp etmeye başladı. 10-15 kişilik grup da Emir’e vurmaya başladı. Bizim ayırmamıza engel oldular. Bana kimse vurmadı. İ.C., Emir’e yumruk atıyordu. Diğer vuran şahısları tanımıyorum. En son Y. Ş., Emir’e bir kez daha kafa attı ve Emir bayıldı.”

‘ÖLDÜRÜR GÖMERİZ BANA NE’

Emir ile birlikte video çekmeye helikopter pisti yakınlarına gelen arkadaşlarından biri Ö.M.D.’ydi. O da dehşet anlarını şöyle anlattı: “Y.Ş. kafa attı, daha sonra yumruklamaya başladı, İ.C, F.A.T. de yumruklarla vuruyordu. Diğer 10-15 kişi de saldırdı. Emir baygın yerde yatarken F.A.T. ‘Öldürür gömeriz bana ne’ dedi.”

Zanlı çocuklar ise bütün suçlamaları reddedip şans eseri olay yerinde bulunduklarına dair ifadeler verdi. Çocuklardan birinin son bir yılda 7 suç kaydı vardı, diğerleri de suçlamadan kurtulmak için nasıl ifade vermeleri gerektiğini iyi biliyordu. Birbirlerini suçladılar.

Bu ifadelerin ardından 16 yaşındaki Y.Ş., 17 yaşındaki İ.C.,15 yaşındaki F.A.T. ve 15 yaşındaki Ş.A. tutuklandı. Diğer saldırganların belirlenmesi için polisin incelemesi devam ediyor.

GÖÇ GERÇEĞİ

Emir’in öldürülmesini sadece bir grup çocuğun vahşeti diyerek açıklamak mümkün değil. Toplumda şiddetin bir salgın gibi yayıldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız ve bu ülke başını iki ellerinin arasına olarak “Bize ne oluyor” diye sormalı.

Emir Koçhan’ın ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor ve kısıtlı bilgilere sahibiz. Ama tutuklanan çocuk zanlıların kimliği, sokaktaki çeteleşme ve şiddetin nedenleri hakkında ipuçları veriyor.

İlk olarak göç gerçeği var; zanlı çocukların hepsi İstanbul’a göç eden ailelerin çocukları ve doğum yerleri İstanbul. 16 yaşındaki Y.Ş.’nin ailesi Trabzon’dan göç etmiş ve Gaziosmanpaşa’da doğmuş. 17 yaşındaki İ.C. ve 15 yaşındaki Ş.A. ise Giresun’dan göç eden ailelerin çocukları. İ.C. Şişli, Ş.A. ise Eyüp doğumlu. F.A.T ise Gaziosmanpaşa’da doğmuş.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ŞOVLARI

Hepsi bir dönem gecekondu bölgesi olan artık gökdelen rezidansların yükseldiği Ayazağa’da yaşıyor. Yanı başlarında lüks hayatlar varken mahalledeki çocukların büyük çoğunluğu geleceksiz.

Bu çocuklar, lüks hayata giden yolu Tiktok’taki suç örgütlerinin paylaşımlarında görüyor. Çeteler lüks otomobillerin içinde silahla tur attıkları videoları sosyal medyada paylaşırken insan kaynağı konusunda hiç sorun yaşamıyor. Acımasızlık ve şiddet çocukların kendilerini çetelere kanıtlayacakları özelliklere dönüşüyor. Uyuşturucu kullanımıyla birlikte çeteleşmenin yolu ardına kadar açılıyor. İstanbul’da görmezden gelinen bir uyuşturucu salgını yaşanıyor. Kolombiya’da üretilen kokainin parasıyla yerel çeteler arka sokaklarda tetikçiler yetiştiriyor. Suç düzenine özenen çocuklar kendi çetelerini büyütmenin hayallerini kuruyor. Scooter motosikletlerle konvoylar yaparak güç gösterisinde bulunuyorlar.

EĞİTİM ŞANSI YOK EDİLDİ

Eskiden eğitim bu girdaptan çıkmak için bir şanstı ama eğitimin özelleştirilmesi ve devlet okullarının hali bu ihtimali de ortadan kaldırıyor. Emir’i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 16 yaşındaki Y.Ş. ortaokul mezunu. Ehliyetsiz kullandığı motosikletle Tekel bayiinde paket servisi yapıyor. 17 yaşındaki İ.C. de Y.Ş. ile aynı yerde ehliyetsiz motosiklet kullanarak paket servisinde çalışıyor. Lisede okuyor.

15 yaşında Ş.A. da ortaokul mezunu ve Kağıthane’deki bir otolastikçide çalışıyor. 15 yaşındaki F.A.T. ise lise öğrencisi.

Cinayetin yaşandığı yere, her gün motosikletle 18 yaşından küçük çok sayıda çocuk geliyor. Bu bölgede daha önce de çok sayıda kavganın yaşandığını bölgedekiler anlatıyor.

TBMM’de, sokakta, okulda, evde ve siyasilerin dilinde şiddet meşrulaştırılıyor.

Dünyanın mafyası Türkiye’ye akın ederken iktidardaki partilerin liderleri suç örgütü liderleriyle fotoğraflar çektiriyor. Mafya liderlerinin, siyasiler, emniyet müdürleri, komutanlar, savcılarla görüntüleri ortalığa saçılıyor. Suçlularla birlikte suçtan kazanılan paraya meşruiyet sağlanıyor. Mafyalaşma döneminde çocuklar bu bataklığın içinde suça sürükleniyor. Tüm bunların sonucunda henüz 16 yaşındaki Emir hayattan koparıldı. Bu cinayetin sadece adli olarak değil sosyal nedenleriyle birlikte aydınlatılması gerekiyor.