Çocuk işçiliğini yaygınlaştırma bakanlığı

Müfredatta temel vurguların başında ahilik ve fütüvvet geliyor. Şura kararlarından vizyon belgesine, stratejik plana, sermaye grupları ve tarikatlarla yapılan maarif buluşmalarından, ahilik kültürü ve girişimcilik dersine her yerde karşımıza bu iki kavram çıkıyor: Ahilik ve fütüvvet.

Ahiliğin günümüze tercümesi, kökenini İslam tarihine dayandırdıkları usta, kalfa, çırak ilişkisinin dini tonlarla bugüne uyarlanması, fütüvvet ise sermayeye, patronlara koşulsuz itaat.

Ahilik ve fütüvvet ile çocuklara okul yerine organize sanayi bölgelerini, fabrikaları, atölyeleri, inşaatları işaret ediyorlar. Yeni projenin adı ise herkesin bir mesleği olmalı. Projeyi hayata geçirmek için “Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi” yayımladılar. Çocuk işçiliğini ortaokul sıralarına 7 ve 8’inci sınıfa düşürmenin, organize sanayi bölgelerinde (OSB) veya buralara yakın kamu binalarında çocukların sınırsızca çalıştırılabilmesi için yatılı çocuk işçi kamplarının hazırlanmasının, ön hazırlıklarının da ilkokulda başlatılmasının belgesi.

∗∗∗

Belgenin yayımlanması ile eş zamanlı yoksulluktan kaynaklı kitlesel okul terkinin yaşandığı günlerde bu kitlesellikte okul dışına çıkış, örgün eğitim dışına çıkan binlerce çocuğun çocuk işçi olarak çalıştırılması, siyasi iktidara, sermayeye yetmemiş olacak ki ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptılar. Çocuklara okullarını terk etmek zorunda bırakan her “çaresizliği” değerlendirmenin yönetmeliğini yazmışlar.

Anne veya babasını kaybetmiş olan, hakkında koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, ikametini geçici olarak değiştirmek zorunda kalan, özel gereksinim raporu veya engelli sağlık raporu olan, sınıf tekrarına kalan, hafızlık eğitimi alan diye sıralanan uzun listede laik, kamusal eğitim gasbından kaynaklı eşitsizliklerin, adaletsizliklerin yaşatıldığı tüm çocukları okul dışına çıkarmanın yönetmeliğini hazırlamışlar.

Bu yönetmelikte olduğu gibi mesleki ve teknik eğitim politika belgesinde de çocukları en kötü koşullarda çalıştırmayı, bu koşullara hazırlamayı, alıştırmayı, rıza göstermelerini en ufak ayrıntısına kadar planlamışlar.

Laiklik karşıtı müfredat, ahilik, fütüvvet ifadeleri de tam bu aşamada devreye giriyor. Çocuklara dini kavramlar aracılığıyla bu kötülüklere, eşitsizliklere boyun eğme dayatılıyor.

∗∗∗

• İŞKUR ile işbirliği içerisinde ilk ve ortaöğretim kapsamındaki öğrencilere, öğretmenlere, velilere yönelik mesleki eğitime yönlendirmek için meslek danışmanlığı hizmeti sunulacak.

• Piyasanın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda (3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde) kamu ve özel sektörden mesleki ve teknik eğitimin paydaşları “Mesleki Eğitim Kurulu” tarafından tüm işleyiş belirlenecek. (Maddenin özeti her şeye sermaye karar verecek.)

• Sektörlerle sıkı işbirliği içinde, mesleki yeterliliği, ahilik kültürünü, mesleki ahlakı ve değerleri benimseyen işgücü yetiştirilecek.

• 7 ve 8’inci sınıflardan itibaren mesleki eğitime erişim sağlanacak.

• 8’inci sınıf öğrencilerine mesleki eğitimi “seçmesi” için rehberlik hizmeti sağlanacak, ailelerin mesleki ve teknik eğitime ilgisini artırıcı faaliyetler gerçekleştirilecek.

• Geçici koruma altındaki bireyler, ne eğitimde ne istihdamda olanlar mesleki eğitim merkezi programlarına yönlendirilecek.

• MESEM’lerin sayısı artırılacak. MESEM’lerin bulunmadığı yerlere irtibat noktaları kurulacak.

• Sermayeye devlet desteği, teşvikler artırılacak.

• Ahilik kültürü temelinde öğrencilerin millî ve manevi değerlere duyarlılıkları artırılacak fütüvvet ehlinin yaygınlaşması için ülke genelinde ahilik hareketi oluşturulacak.

• Sektör içi okul (örneğin organize sanayi bölgeleri içindeki okullar) ve sektöre entegre okul (sermaye ne derse onun yapıldığı tüm okullar) benzeri işbirliği modelleri oluşturulacak.

• OSB’lerinde okul ve pansiyon binalarının sayısı artırılacak ve bu durum standart hale getirilecek.

• Kamuya ait konaklama imkânları kullanılacak, tüm giderler işsizlik fonundan karşılanacak.

• İşletme sahiplerinin işletmelerde öğrenci ve öğretmenleri denetleyeceği dijital bir platform kurulacak.

Daha onlarca madde…

Durmak yok, yola devam. Patronlar ister, AKP yapar.