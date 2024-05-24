Çocuk istismarına karşı örnek iş birliği

BirGün EGE

Konak Belediyesi, çocuk istismarı ve akran zorbalığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla örnek bir iş birliği başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ortaklığında hayata geçirilen farkındalık eğitimlerinin ilki İsmetpaşa Semt Merkezi’nde verildi.

Uzman psikolog eşliğinde gerçekleşen eğitime kursiyerler ve semt sakinleri büyük ilgi gösterdi. İlçedeki tüm semt merkezlerinde yaygınlaştırılması planlanan farkındalık eğitimine, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanı Gülsen Çetiner Özkan de katıldı.

AİLELER BİLGİLENDİRİLDİ

Barkovizyon sunumu eşliğinde verilen eğitimde en çok karşılaşılan sorunun çocuk istismarı ve akran zorbalığı olduğuna dikkat çekilerek, çocukların bu durumlar karşısında neler hissettiği konusunda aileler bilgilendirildi. İstismarın sadece cinsel olmadığı; duygusal ve fiziksel istismarın da sıklıkla görüldüğünün altını çizilerek, bu süreçte ailelerin çocuklarıyla iyi iletişim kurabilmeleri, suçlayıcı sorulardan kaçınmaları gerektiği ifade edildi. Akran zorbalığının ilkokul çağlarına kadar indiği, ortaokulda ise zorbalığın şiddete dönüştüğü vurgulanan eğitimde, böyle bir durum karşısında öncelikle olarak öğretmen ve okul yönetimiyle iletişime geçilmesi, devam etmesi durumunda da kolluk kuvvetlerine bildirilmesi tavsiye edildi.

Uzman psikolog tarafından verilen bilgileri dikkatle dinleyen aileler, merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldu. Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı tüm semt merkezinde çocuk istismarı ve akran zorbalığına karşı bilinçlendirme eğitimlerinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele konusunda da ebeveynlere ve gençlere eğitimlerin verilmesi planlanıyor.