Çocuk kitapları yardımcı kaynak mı, edebi eser mi?

Özge DOĞAR

Milli Eğitim Bakanlığı dağıttığı ders kitaplarını okullarda yasal zorunluluk olarak kullandırmaya devam ederken hızını alamayarak rotasını birden çocuk edebiyatına da çevirdi. “Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar” yarışmasında kazanan(!) dosyalar ikinci dönemden itibaren okullarda dağıtılmaya başlanacak. Öğretmenler yazar mı yazar, çocukların içerisinde yoğurulan hatta büyüyen bir meslek. Çocukla ilgili yaratıcı ve pedagojik düşüncelerini elbette kâğıda da dökebilir ama her dökülene edebiyat mı diyoruz? Eleştirmek adına değil yüzleşmek adına şunu söyleyebilirim. Öğretmenlerin alıştıkları didaktik dilden çıkıp çocukla sanatsal ve estetik açıdan uyumlu olabilmesi, edebiyatla yoğurulmasıyla ilgili. Mesleki yorgunluktan bunu kaçımız yapabiliyoruz, öğretmenler odasında kitap okuyan kaç öğretmen görüyoruz? Öğretmenlerin yazıyor olması kişisel olarak beni çok mutlu eden bir durum da olsa yarışma komisyonunun zihniyeti beni ister istemez düşündürüyor. Mesela kim bu komisyon, sorusunu kendime soruyorum?

MEB’in çocuk kitabını kaynak olarak görmesini bu zamana kadar yaptığı icraattan anlayabilirim. Okulları bilimsel bilgiden ziyade kendi zihniyet yapılarına uyarlamaya çalışmalarını anlamaya çalışabilirim. Ama öğretmenlerin ve yazarların bu konudaki tutumu ne olacak, ne olmalı? Bizler çocuk kitaplarına hangi yönden bakmalıyız? Ders kitaplarının başına gelen, çocuk edebiyatının da mı başına gelecek? Ben yaptım oldu ile yürüyen düşünce, gelecek nesillerin dil bilincini, bilişsel gelişimini, estetik algısını hatta öğretmenlerin ve velilerin de seçme hakkını elinde mi tutuyor? Çocuk edebiyatına nasıl bakmalıyız ve çocuk edebiyatı neden yardımcı kaynak değil. Buna birlikte bakalım istedim.

Çocuk edebiyatı kendine özgün bir alan. Dünya ölçeğinde düşündüğümüzde, herkesin bildiğini düşündüğü ama kimsenin tam olarak bilmesinin mümkün olamayacağı kadar özgün üstelik. Çocuğun estetik algısını, dil bilincini ve bilişsel gelişimini destekleyen bu kendine has özgün alan yazınında, çocuk kitabının temel işlevi, çocuğu sanatsal ve düşünsel bir deneyimle buluşturmak olarak genel ve doğru bir ifade kullanılır. Bununla birlikte, Türkiye’de okullarda çocuk kitaplarının seçim ve kullanım süreçleri, çoğu zaman bu edebi işlevi geri plana iten pedagojik, ideolojik ölçme-değerlendirme odaklı pratiklerle şekilleniyor. Dolayısıyla çocuk kitaplarının eğitim sistemindeki konumu, “edebi eser mi, yoksa yardımcı kaynak mı?” sorusu çerçevesinde yeniden değerlendirilmeli.

ÇOCUK EDEBİYATINDA EDEBI NİTELİĞİN ÖNEMİ

Çocuk edebiyatı araştırmaları, çocuk kitabının temel belirleyicisinin edebi değer olduğunu vurgular. Edebi değer, dilsel yaratıcılık, özgün karakter inşası, estetik bütünlük ve sanatsal ifade biçimleriyle ilişkilidir. Sanatsal nitelik taşıyan metinlerin çocuğun hayal gücünü genişlettiği, eleştirel düşünme becerilerini desteklediği, duygu dünyasını zenginleştirdiği alanla ilgili yazında sıklıkla ortaya kondu. MEB’in çeşitli yönetmelik ve yönergelerinde de öğrencilerle nitelikli edebi eserlerin buluşturulması temel bir hedef olarak belirtilmiş olsa da bunu edebi bir bilinçle gerçekleştirdiğini pek de gözlemlemedim.

TÜRKIYE’DEKİ OKULLARDA ÇOCUK KİTAPLARINA BAKIŞ

Olması gerekene rağmen, Türkiye’de ilkokul ve ortaokullarda çocuk kitaplarının kullanımına dair uygulamalar çoğunlukla yardımcı kaynak mantığıyla şekilleniyor. Bu durum üç ana başlık altında gözlemlenebilir:

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ODAKLI YAKLAŞIMLAR

Birçok okulda kitaplar, okuduğunu anlama testleri, çalışma kâğıtları ve performans değerlendirmeleriyle birlikte kullanılıyor. Metnin estetik niteliği yerine, metnin sınav başarısına katkısı öne çıkıyor.

PROGRAM DESTEKLİ SEÇİM

Öğretmenler, öğretim programındaki kazanımlarla uyumlu, kısa ve etkinlikli kitapları tercih etme eğilimindedir. Bu eğilim, çocuğu geniş bir edebi yelpazeyle buluşturmak yerine “işlevsel” kitaplara yöneltiyor.

OKUMA KÜLTÜRÜNDEN ZİYADE AKADEMİK BAŞARI

Okuma saatleri çoğu okulda performans görevi niteliği taşıyor; öğrencinin kitaptan aldığı estetik hazdan çok, “tamamlama”, “çözme” ya da “raporlama” süreçleri önem kazanıyor.

Eğitim sistemimizde oturmayan “Edebi Eser” mantığıyla daha da darlaşan zihniyet, öğretmenlerin ve ebeveynlerin bu konuda daha da bilinçli olmalarına neden oluyor.

Faturasını çocuklarımız ödüyor.

Çocuk kitaplarının edebi niteliğinin geri plana itilmesi, çeşitli pedagojik ve kültürel sonuçlar doğuruyor ve olan yine bir türlü sevemediğimiz(!) çocuklarımıza oluyor.

ESTETİK OKUMANIN ZAYIFLAMASI

Metnin bir “ödev” malzemesine dönüşmesi, çocuğun metne yönelik içsel motivasyonunu azaltırken, estetik okuma becerisinin gelişimini sekteye uğratıyor.

YARATICI DÜŞÜNME VE DİL GELİŞIMİNİN SINIRLANMASI

Edebi değeri yüksek metinlerin sağladığı dilsel ve düşünsel çeşitlilik, yardımcı kaynak mantığıyla seçilen standart metinlerde çoğu zaman bulunmuyor.

EDEBİ ÇEŞİTLİLİĞİN AZALMASI

Okulların “Kendi verdikleri kitapların okunmasına dair dayatma”, “etkinlikli” ya da “kolay değerlendirilebilir” kitaplara yönelmesi, nitelikli ve özgün eserlerin dolaşıma girmesini zorlaştırırken, çocukların farklı tür ve üsluplarla karşılaşma olasılığını azaltıyor.

EDEBİYATIN EĞİTSEL İŞLEVLE ÇATIŞMASI

Edebiyat, doğası gereği çok anlamlılık, sezgisellik, çağrışım ve estetik mesafe gerektirir. Buna karşın eğitim sistemi, ölçülebilir ve standardize edilebilir çıktılar talep eder. Bu iki alan arasındaki gerilim, çocuk kitaplarının okullarda nasıl konumlandırılacağı konusunda temel bir problem oluşturuyor. Türkiye’deki güncel pratikler, bu gerilimi öğretim lehine, edebiyat aleyhine sonuçlandırıyor.

Türkiye’de çocuk kitaplarının okullardaki konumu, yönetmeliklerde ve kuramsal literatürde öngörülen “edebi eser” yaklaşımı ile günlük uygulamalardaki “yardımcı kaynak” pratiği arasında belirgin bir çelişki barındırıyor. Yardımcı kaynaklaştırma eğilimi, çocukların estetik okuma alışkanlığı kazanmalarını, edebi zevk geliştirmelerini ve okuma kültürü edinmelerini olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle, çocuk kitaplarının eğitim ortamındaki kullanımının yeniden yapılandırılması; edebi niteliği önceleyen, program odaklılığı azaltan ve okuma kültürünü merkeze alan bir yaklaşımın benimsenmesi gerekiyor. Bunun da yolu bilimsel düşünce yöntemlerini kullanarak, edebiyata da daha çok söz hakkı vermekten geçer.