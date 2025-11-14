Çocuk kitaplarıyla dindar nesil yetiştirmek

Uğur ÜLGER

Çocuk edebiyatının en önemli amacı çocuklara edebiyat sevgisi aşılarken hayal gücünü desteklemek, eleştirel ve bağımsız düşünebilme yeteneklerini geliştirmektir. Ancak nasıl ki eğitim bir ideolojinin kitlelere taşınmasının aracı olarak kullanılabiliyorsa, edebiyat da benzer bir ideolojik işlev görebiliyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca tekrarladığı “dindar bir gençlik” yetiştirme arzusu, Türkiye’deki eğitimin ve aile politikalarının yörüngesi konusunda önemli ipuçları sunuyor. Arzu edilen neslin yetiştirilmesi için çabalar çeşitli örneklerde görülüyor: Cemaatlerin eğitim alanında faaliyet gösteren önemli birer aktör haline gelmesi, aile politikalarının muhafazakâr aile yapısını güçlendirmeye çalışması, 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesi, imam hatip okullarının yaygınlaştırılması, eğitim müfredatının evrim kuramı gibi -iktidarca tehlikeli görünen konulardan arındırılması…

Bir yandan yayıncılık dünyası içinde çocuk kitap ve dergilerinin payı artarken öte yandan bu artış içerisinde dini kitaplar ve muhafazakâr gruplar tarafından yayımlanan süreli yayınlar önemli yer tutuyor. Üstelik devlet politikası olarak da bu alandaki faaliyetler özellikle teşvik ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı aracılığıyla hayata geçirilen, değerler eğitimi projesi çerçevesinde yayımlanan kitaplar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından önerilen listeler ve farklı eğitim iş birlikleri, belediyelerin başta Menzil tarikatı veya Ensar Vakfı’na bağlı yayınevlerinden gerçekleştirdiği toplu kitap alımları ve sadece muhafazakâr dünyadan gelen yazarların öğrenciler ve çocuklarla tanıştırıldığı kitap fuarları sürecin önemli yansımalarından. Hatta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Her ne kadar herkesin yayıncılık yapma, insanların kendileri ve çocuklarının okuyacağı kitabı seçme hakkı olsa da süreç, çoğulculuğun önünü kesecek bir nitelikte ilerliyor. Bazı çocuk veya gençlik kitaplarının ‘sakıncalı’ bulunarak yasaklanabildiği bu dönemde, daha önceden çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın etkinlikleri devam ediyor.

Bakanlıklar eliyle önerilen kitaplar sürecin önemli bir parçasıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yaygınlaştırılmaya çalışılan Çocuk Dostu Kitap Listesi, arzulanan ‘dindar gençlik’ konusundaki çalışmaların, çocuk kitapları alanındaki en somut yansımasıdır. Her ne kadar listede dünya edebiyatının ve ulusal edebiyatımızın nitelikli örneklerine de yer verilse de, çocuklara önerilen dini içerikli kitaplar dikkat çekiyor. Keloğlan Oruç Peşinde, Senin Camin Ne Renk, Hayta ile Cemşit Hadis Öğreniyor, Benim Güzel Seccadelerim, Selam Sana Ey Kudüs, Bir Kudüs Masalı, Zufi ile Allah’ın İsimlerini Öğreniyorum serisi bu örneklerden bazılarıdır. Listenin tepki çeken yanlarından biri önerilen dini kitapların tekçi bir anlayışla, tek bir dinin tek bir mezhebinin tanıtılmasını önceleyen kitaplar olması. Toplum içerisindeki diğer dini inançlar veya inançsızlık kitaplardan dışlanmıştır. Hâlbuki çocukların dini inançları ve eğitimi öncelikle kendi ailelerine bırakılmalı, eğitim kurumları tarafından üstlenilen din eğitimi ise çoğulcu bir biçimde farklı inançları tanıtmayı amaçlamalıdır. Listenin diğer bir tepki çeken özelliği ise ‘Çocuk Dostu’ vurgusu ile listeye dâhil olmayan kitapların, çocuk dostu olmadığı gibi bir algı yaratılmasıdır. Listenin nihai sorunlu yanı ise küçük çocuklara din eğitimi amacı taşımasıdır ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın din eğitimiyle ilgilenmesi de tartışmalı bir durumdur. Pek çok araştırmaya göre din, ahiret, cennet, cehennem, melek, şeytan vb soyut kavramların küçük yaşlarda öğretilmesi çocukların bilişsel yeteneklerini etkileyerek soyut düşünebilme kapasitesini sınırlıyor. Üstelik sürekli izleniyor olmak, günahkârların cezalandırılması, yerine getirilmesi gereken emirler vb de çocuklarda kaygı artırıcı etkilerde bulunabiliyor. Bu nedenle erken yaşta din eğitiminin daha çok çocuğun kendi ailesini gözlemleyerek, korkutucu unsurlara dayanmadan gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ancak tahmin edilebildiği gibi temel amaç çocukların psikolojik ve bilişsel durumlarında gelişme sağlamak değil, arzu edilen neslin yaratılmasıdır.

Çocuk Vakfı bu listeyi eleştirerek Bakanlığa açık mektup göndermiştir. Vakfa göre bu kitap listesi pedagojik, görsel ve estetik ölçütlere uygun bir biçimde hazırlanmamıştır. Bu tür yayınlar, çocuk edebiyatının genel olarak amaçladığı gibi çocukların yaratıcılığını, eleştirel düşünebilme yeteneklerini geliştirmek yerine onları verili değerleri kabul etmeye, diğer insanları değerlendirirken ezber ölçütler, hazır şablonlar kullanmaya teşvik ediyor. Zaten yaratılmak istenen nesil de böyle bir nesildir.

Eğitim oranları arttıkça, seçmenlerin sol veya sosyal demokrat partilere oy verme oranları yükseliyor. İşte bu tür projeler gerçekleştirilmek istenen toplumsal dönüşümle birlikte geleceğin seçmenlerini de yaratacaktır ya da en azından yaratılması isteniyor. İstenen nesil eğitimli, ama liderlerinin ideolojik değerlerine tam olarak uyum sağlayan, dindar bir nesildir. Bu neslin dünyayı insan hakları, toplumsal adalet, çoğulculuk, müzakereci demokrasi vb gözlüklerle görmesi istenmiyor. Boğaziçi ve ODTÜ gibi -sorgulayan ve araştıran nesiller yetiştiren- üniversitelere yönelik baskılar da benzer arayışın ürünüdür ve yayımlanan çocuk kitapları listeleri ile aynı amaca hizmet ediyor.

Kaynaklar:

Çocuk Vakfı. (2022). Basın Duyurusu 6 Eylül 2022. https://cocukvakfi.org.tr/ cocuk-vakfindan-cocuk-dostu-kitap-guvenilir-kitap-listesinin-iptal-edilmesi-icin-bakan-derya-yanika-15-soruyu-iceren-acik-mektup-gonderildi/ (11.11.2025).

Karaer, Z. (2015). ’12 Yaşından Önce Din Eğitimi Hak İhlalidir’. Evrensel.

Kapusuz, H. (2024). Ideology in Children’s Books: Values Education Against Child Autonomy. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.