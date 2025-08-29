Çocuk Kültür Sanat Merkezleri’nde zil çalıyor

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesi’nin Albayrak ve Mustafa Kemal mahallelerinde hizmet veren ve ücretsiz okul öncesi eğitim, üç öğün beslenme desteği ve çok yönlü gelişim imkânlarıyla Türkiye’de örnek projeler arasında yer alan Çocuk Kültür Sanat Merkezleri’nde kış dönemi kayıtları açıldı. 8 Eylül Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla birlikte minikler yeni döneme “merhaba” diyecek.

3-5 yaş arası çocukların eğitim aldığı merkezlerde, temel okul öncesi derslerin yanı sıra spor, jimnastik, müzik, resim, el sanatları ve drama gibi alanlarda da eğitimler veriliyor. Yarım gün ve tam gün eğitim seçenekleriyle ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuluyor. Kayıt işlemleri Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında gerçekleştiriliyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların anne, baba ve çocuk nüfus fotokopileri, ikametgâh belgesi, çocuk sağlık raporu, anne ve babanın sosyal güvenlik kayıt sorgulama hizmeti belgesi ile birlikte başvuru yapmaları gerekiyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizle çocuklarımızın eğitimine destek oluyor, onların güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerini sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Merkezlerimiz, sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli örneklerinden biri. Çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkı sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” dedi.