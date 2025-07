Çocuk mu yetişkin mi? Adalet, acıyla ölçülebilir mi?

Sırasız acılar ülkesinde bir dava daha: Mattia Ahmet Minguzzi davası. Çocukların hunharca öldürüldüğü düzenin mimarları, acıların sırasıyla var oluyor. Acılar, en önce kendi istediklerinde ve kendi istedikleri şekilde konuşulsun istiyor. Bunu, ağıza alınması bazen yasak ve suç unsuru sayılan, bazen de “sırası geldiğinde” hemen herkesin ağzında öksüzleşen “barış” kelimesinin gündemiyle örnekleyebiliriz. Bir gün meydanlarda yerlerde sürüklettiğini, başka bir gün makamında patlayan flaşlar eşliğinde bağrına basan Cumhurbaşkanı’nın adaletinden sürdürebiliriz. Cumartesi Anneleri’ne verilen sözleri tutmayanların barış konuşurken araladığı kapılardan hiç girmeyen adaletten, asla bulunamayan evlatların bedenlerinden bahsedebiliriz.

Öte yandan yine aynı adamların, siyasal aklın acıları yarıştırışından öğrenmeliyiz sırasızlığı ve o yarışla yerleştirilen iki uçlu düzene başkaldırmalıyız. Tek doğru, tek çözüm, tek duygu ve tek gerçeklik olmadığının bilinciyle...

Aynı acılar yaşanmasın diye hissetmeliyiz başkalarının yaşadıklarını. Çarpıklığı görmeli, adaletin yalnızca kendimiz için talep edilemeyeceğini anlamalıyız. Hukuk ve vicdan boyutunda yaşanması gereken yüzleşme için kendi kalbimizi de aralamalıyız. Öfkemizden, isyanımızdan güç almalı ama o öfkeyle nefrete yenilmemeyi başarmalıyız. O mayayı, gerçek adalet için, eşitlik ve toplum için yatıştırarak yönetmeliyiz. Söylerken ne kadar kolay geliyor değil mi?

Adaleti arayanlar birbirini daha fazla görür, daha çok anlar. Onlar, bir sökerler bir sararlar Penelope’nin ip yumağını. Sivas Katliamı Davası’nda adaletsizliğin 33. yılındayız. Ama daha yolun başında intikam duygusunun kimseye faydası olmadığını hissettik. Öyle öğrenmiştik, belki de seçilerek hedef alınan, öldürülenlerin öğrettiği buydu çünkü. Dava sürecinin en başlarında idam kararı tartışmaları gündemdeydi. Üç beş eylemcinin yargılandığı davada da sırası gelmişken idam kararı sus payı gibiydi.

Kendi canlarımızın adaletinin de yarınların güvencesinin de yanıtının “idam” olamayacağını biliyorduk. İlk biz “hayır” dedik. Sahici bir adalet için “biz” demeyi seçtik. Şimdi, o gün asıl katilleri kurtarmak için kurban gördükleri idamlıkları keyfi aflarla salıveriyorlar. Onlar da biz de aynı yerdeyiz. Aynı duygudayız.

Dedim ya, sırasız acılar ülkesindeyiz. Küçücük çocuklar can alıyor. Sürüklendikleri hayatın intikamı belki dürtüleri... Kendilerinden iyi yaşayan, şanslı, güpgüzel bir evlada duydukları nefret, onları görmeyenlerin, umursamayanların sürükledikleri batakta suça teşvik eden düzende güçleniyor. Uyuşmuş beyinleri, şiddetten zevk almayı öğreniyor. Her türlü kötülükle yoğrulmuş taş kalpleri, öldürdükleri çocuğun can çekişişiyle eğleniyor. Ahmet Minguzzi cinayetinden bahsediyorum. Ama Ahmet/ler için konuşmak istiyorum.

Evladını toprağa veren bir annenin acısını tarif etmek mümkün değildir. Böyle bir kayıpta insanın içinden geçenleri anlamaya çalışmak bile cesaret ister. Şüphesiz bu acıyı tarif ederken annelik duygusunun kutsallığıyla sınırlayamayız. Minguzzi ailesinin yaşadığı kayıp, en çok anne baba ve yakınları için can yakıcı. Öte yandan Ahmet’in her fotoğrafında, annesinin her çığlığında hepimizin yüreği yanıyor. Bu ülkede bir çocuğun sokak ortasında öldürülmesi, sadece bir ailenin değil, hepimizin vicdanında yeniden yüzleştiğimiz karanlığın izi. Kapanmayan bir yara.

Ancak işte tam da bu noktada, vicdanla hukuk arasındaki çizgiyi titizlikle korumak zorundayız. Yas tutan bir annenin en ağır cezayı istemesinden daha doğal bir şey olamaz ama hukukun, bireysel acılarla şekillendirilmemesi gerektiğini hatırlatmak da bir yurttaşlık sorumluluğudur. Çünkü duyguyla gelen her talep, adaletin yerine geçemez. Eminim bu davanın seyri içinde talep edilen olsa ve katiller yaptığının bin beterini bulsa, acılı annenin yüreği bir nebze olsun soğumayacak. O yürek hiç soğumayacak. Ancak Ahmet’in adı, kısacık ömrü iyiliğe vesile olduğunda bir nebze iyileşebilecek; yaşama tutunacak bir dal olabilecek.

Bu dava ve benzeri birçok olayda hak arayışı ve adalet bir sınava dönüşüyor bizim gibi ülkelerde. Çünkü düşünce, hukuk, muhakeme tutsak. Nefret taraflar yaratıyor. Sağduyu yok oluyor. Her acı elbette biriciktir. Ama bilimsel olanı, evrensel olanı, hukukun gereği olanı söyleyenin ölüm tehditleri alması, linç kültürüne kurban edilmesi, sadece yeni Ahmet’lerin öldürüldüğü şiddet rejiminin önünü açar ve adaletsizliği sistem hâline getirir.

Bunu dile getiren avukatları, akademisyenleri hedef alan linç kültürü de devrede. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Kardelen Ateşci’nin hedef alınması gibi... İstanbul Barosu’nun yapmak zorunda kaldığı açıklamada, “Çocukların yaşam hakkını savunmak ve onlar için güvenli bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur” deniliyor. Hoş, barolar ve STK’ler de şiddet kültürünün mimarı olan gerici rejimin hep hedefinde. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun Çocuklar ve Anayasa adında bir kitabı olduğunu bile bilmeyen, ne söylendiğiyle de zaten ilgilenmeyen cehalet, her zaman olduğu gibi olanca kindarlığıyla iş başında.

Katillerin yetişkin gibi yargılanması talebi, toplumsal bir öfkeyi beraberinde taşıyor. Ne var ki bu talep yalnızca bir dava ile sınırlı kalmaz. Çocukları yetişkin gibi yargılamak, bir hukuk devleti için dönüşü olmayan bir kapının aralanmasıdır. Çocukların yaşının “hukuken büyütülmesi” yani belirli suçlarda 15–16 yaşındakilerin yetişkin gibi yargılanmasının meşrulaşması hâlinde, bu ilkenin başka alanlara da yayılabileceği görülmeli.

Bu ülkede yıllardır çocuk yaşta evlilikleri meşrulaştırmak isteyen tarikatların, “buluğ çağı ergenliktir” argümanını kullanarak çocukluk tanımını daraltmak istediklerini akıldan çıkarmamalıyız. Özellikle tarikat ve cemaat yapılarının, çocuk yaşta evliliklerin meşrulaştırılması için nasıl bir hukuki alan kazanmak istediğini hepimiz biliyoruz. Bugün “katil çocuk yetişkin gibi yargılansın” diyenler, yarın “rızası vardı” diyerek istismarcıları aklamaya çalışacaktır.

Eğer yargı sistemi çocukları bazı suçlarda yetişkin saymaya başlarsa, bu durum onların da “Bakın, çocuklar başka durumlarda da yetişkin gibi kabul ediliyor” deme fırsatına dönüşebilir. Bir hukuk kuralı istisna ile delinecekse, o hukuk çöker. Suç ne kadar korkunç olursa olsun, çocuklara dair hukuk sistemi “özel” olmak zorundadır. Eğer duyarlılığı yüksek diye bir vakada bile bu ilke çiğnenirse, “görüşe göre hukuk” işler hâle gelir. Bu da hukukun evrenselliğine zarar verir.

Dünya, çocukların sert ceza rejimleri altında ezildiği örneklerle dolu. Bugün Berkin Elvan’ın katillerini koruyan ve anne babasını meydanlarda terörist diye yuhlatarak hedef gösteren anlayıştan bu dava özelinde eylemlilik talep ederken, onun daha dün insan yakan katilleri ideolojik temellerle hukuksuzca affettiğini de düşünmek gerekir. Aksi hâlde, kendi yüreğimizi soğutacak bir intikam girdabında kaybolur ve nice Ahmet’leri kurban veririz.

Çocuk adalet sistemi sadece yaşla değil, çocuğun gelişimi, suça sürüklenme koşulları, çevresi ve potansiyel dönüşümüyle ilgilidir. Her çocuk, suç işlese dahi ceza sisteminden çok dönüşüm sistemine emanet edilmelidir. Aksi takdirde, biz yalnızca çocukları cezalandıran değil, onları baştan kaybeden bir toplum oluruz.

Uluslararası çocuk hakları sözleşmeleri (örneğin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi) uyarınca 18 yaş altı herkes çocuktur ve istisnasız olarak farklı ceza rejimine tabi olmalıdır. Eğer “katil çocuklar istisnadır” denip bu koruma delinirse, başka suçlar için de emsal oluşturulabilir ve bu kez yoksul çocuklar, Alevi/Kürt çocuklar, mülteci çocuklar daha kolay cezalandırılır hâle gelir.

Bu ülkede adaletin yokluğunu hepimiz iliklerimize kadar hissediyor, yaşıyoruz. Adalet adına “saray” denen adliyelerin içinde güç sahiplerinin cirit attığını, suçlunun kim olduğuna mahkemeden önce birilerinin karar verdiğini de biliyoruz. Ama işte tam da bu yüzden, hukuka daha sıkı sarılmalıyız.

Adalet arayan bir annenin yanında dururken, onu hukuksuz taleplerin yedeğine düşürmemeliyiz. Belki de bu kaybın bize düşen anlamı, başka çocukların suça itilmediği, başka anaların evlat yası tutmadığı bir düzeni kurmak için bir eşik saymaktır.

Tek bir kişi için, kamuoyu nezdinde görünürlüğüyle popüler olan bir davadan çıkacak, bir defaya mahsus “sembolik” cezalar değil; en köklü değişimler kurtarır hayatları. Kadın cinayeti davalarından tanıdığımız popüler davalarda bile adaletle buluşamayan örnekler, bize bu konuda çok şey söylüyor.

Bu cinayetin arka planında yatan gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bu ülkenin sınıf düşmanlığını, eşitsizliği, adaletsiz gelir dağılımını, eğitimsizliği, uyuşturucuyu ve en çok da hep bahsettiğimiz şiddet kültürünü konuşmalıyız.

Biz, çocukları suçtan uzak tutacak sosyal politikaları, sınıfsal eşitsizlikleri azaltacak adımları, bağımlılık döngüsünü kıracak kamusal çözümleri konuşmalıyız. Çünkü suçun nedeni yok sayılarak, yasal gerçeklikten sapmayla verilen her ceza, anlık bir vicdan tatmininden öteye geçemez.

Oysa biz, kalıcı adaletin ilke ve vicdana birlikte yaslandığında mümkün olduğunu biliyoruz. Yetişkinliğin fiziksel ve duygusal evrimini tamamlamamış çocuklar yargılanırken, eğitim, psikolojik gelişim ve rehabilitasyon gibi bilimsel belirleyicilerin göz ardı edilmediği düzenin, kalıcı toplumsal düzen için de anahtar oluşu, önemli bir belirleyici olmalıdır.

Ve evet, çocuklar yetişkin değildir. Hukuk da, vicdan da, akıl da bunu unutturmama sorumluluğunda buluşmalı. Suça teşvik eden, suçluyu koruyan düzene karşı; sınıf ayrımcılığıyla, çocukları sokağa düşürerek ele geçiren eğitimsizlikle, rant ve çıkar uğruna uyuşturucu çetelerini, baronlarını koruyanlarla mücadele etmeliyiz. Her eve düşen acı o evin gerçeğidir ama adalet ve eşitlik hepimiz için.

Hukukla yas arasında bir yerlerde, suçluların cezasızlıkla teşvik edilmediği; adaletin en üst mertebede ciddiyetle ve hukuka uygun şekilde işlediği başka bir düzen kurmak mümkün. Bu niyet, katilleri aklamaz, cezalarını azaltmaz. Aksine kalıcı ve daha iyi yarınlar getirir.