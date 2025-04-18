Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor

BirGün EGE

Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun öncülüğünde 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali 4 yabancı 7 yerli tiyatro ekibinin katılımıyla 19 Nisan’da başlıyor. Festival 25 Nisan’a kadar devam edecek.

Festivalin dolu dolu ve şölen havasında geçeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan şöyle konuştu:

“Sanat ve kültür dolu bir etkinliğe daha imza atmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, sanatı ve kültürü toplumumuzun her kesimine ulaştırmak, ilçemizin kültürel zenginliğini daha da görünür kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yüzlerce etkinlik, konser, sergi, tiyatro oyunu ve atölye çalışmasıyla sadece sanat üretiminin değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğin de bir parçası olduk.

İlk kez gerçekleştireceğimiz 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Heyecan ile festival gününü bekliyoruz. Şehrimizin dört bir yanından hiç tiyatroya gitmemiş veya gidememiş bireyleri tiyatroyla buluşturmak, kentin sanatsal ve toplumsal duyarlılığını artırmak için düzenleyeceğimiz festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.