Çocuklar bu merkezlerde güvenle büyüyorlar

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışan anneler ve ekonomik durumu iyi olmayan aileler için hayata geçirdiği Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri projesi büyüyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Kayıhan ve Karahasanlı mahallelerinde iki yeni merkez daha açılacak.

Ayrıca Pelitlibağ Mahallesi’ndeki mevcut tesis genişletilerek sınıf sayısı 2’den 6’ya çıkarılacak. İlk etapta Karşıyaka, Aktepe, Selçukbey ve Pelitlibağ mahallelerinde hizmete başlayan Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği modern ve donanımlı ortamlar sunuyor.

Özellikle çalışan annelerin iş hayatına katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan proje, kısa sürede büyük ilgi gördü. Pelitlibağ Mahallesi’nde bulunan mevcut Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi ise yapılan tadilat ve dönüşümle büyüyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, ‘‘Kadınların iş hayatına katılımını desteklemek, çocuklarımızın okul öncesi dönemde nitelikli eğitim almasını sağlamak önceliklerimiz arasında. Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri’ni kentin dört bir yanında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz’’ değerlendirmelerinde bulundu.